«Grim keeping»: Η νέα dating τάση που ενώνει τους ανθρώπους μέσα από… όσα μισούν

Η νέα τάση στις γνωριμίες, γνωστή ως «grim keeping», βασίζεται στη σύνδεση δύο ανθρώπων μέσα από κοινές αρνητικές εμπειρίες και dislikes αντί για κοινά ενδιαφέροντα.

Οι σύγχρονες γνωριμίες φαίνεται πως περνούν σε μια νέα εποχή, όπου οι άνθρωποι δεν συνδέονται απαραίτητα μέσα από κοινά χόμπι, μουσικές προτιμήσεις ή αγαπημένες ταινίες, αλλά μέσα από… κοινές απογοητεύσεις. Η νέα dating τάση που ονομάζεται «grim keeping» κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media και στις συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις, περιγράφοντας την κατάσταση όπου δύο άνθρωποι έρχονται πιο κοντά επειδή μοιράζονται τις ίδιες αρνητικές απόψεις ή παράπονα για τον κόσμο γύρω τους.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes, το «grim keeping» βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινή δυσαρέσκεια μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός σύνδεσης.

Από παράπονα για την εργασία και την καθημερινότητα μέχρι απογοήτευση για την κοινωνία, την πολιτική ή τις σχέσεις, όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να αναπτύσσουν συναισθηματική εγγύτητα μέσα από κοινές αρνητικές εμπειρίες.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η τάση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελικτικά προγραμματιστεί να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις απειλές και στα προβλήματα παρά στα θετικά γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος εκφράζει φόβους, άγχος ή δυσφορία που μοιάζουν με τα δικά μας συναισθήματα, είναι πιο εύκολο να αισθανθούμε οικειότητα και κατανόηση.

Παράλληλα, το «grim keeping» αξιοποιεί και τη γνωστή ψυχολογική λογική του «εμείς απέναντι στους άλλους». Όταν δύο άνθρωποι νιώθουν ότι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ή έχουν έναν «κοινό αντίπαλο», δημιουργείται πιο γρήγορα η αίσθηση συμμαχίας. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η δυναμική μπορεί να λειτουργήσει σαν συναισθηματικός καταλύτης στις πρώτες φάσεις μιας γνωριμίας. Το άρθρο του Forbes επισημαίνει ακόμη ότι η κοινή γκρίνια μπορεί να προσφέρει συναισθηματική επιβεβαίωση. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι στα προβλήματά τους και ότι κάποιος άλλος κατανοεί πραγματικά την απογοήτευσή τους.

Αυτή η διαδικασία συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη ειλικρίνεια και αυθεντικότητα, αφού τα άτομα αφήνουν στην άκρη την ανάγκη να παρουσιάζονται συνεχώς χαρούμενα ή «τέλεια».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη τάση κρύβει και σοβαρούς κινδύνους. Μία σχέση που βασίζεται υπερβολικά στην αρνητικότητα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο παραπόνων και απαισιοδοξίας. Αν η επικοινωνία περιορίζεται μόνο σε όσα πάνε στραβά, υπάρχει κίνδυνος το ίδιο το ζευγάρι να εγκλωβιστεί σε μια διαρκή συναισθηματική κόπωση.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι κάποιος που συνηθίζει να επικρίνει συνεχώς τους άλλους ίσως αργότερα στρέψει την ίδια αρνητικότητα και προς τον σύντροφό του. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η συνεχής γκρίνια μπορεί να λειτουργήσει σαν προειδοποιητικό σημάδι για δυσκολίες στη διαχείριση συναισθημάτων ή στην ανάπτυξη υγιούς επικοινωνίας.

Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος η σχέση να αποκτήσει ανισορροπία, με τον έναν σύντροφο να λειτουργεί περισσότερο ως «ψυχολογική υποστήριξη» παρά ως ισότιμος σύντροφος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συναισθηματική εξάρτηση μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσιολογική εξέλιξη της σχέσης.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν επίσης ότι το «grim keeping» δεν βοηθά απαραίτητα στην επίλυση προβλημάτων. Αντίθετα, μπορεί να κρατά δύο ανθρώπους εγκλωβισμένους στη φάση της διαμαρτυρίας, χωρίς να αναζητούν ουσιαστικές λύσεις ή προσωπική εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, αρκετοί θεωρούν πως η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Η πίεση της καθημερινότητας, η οικονομική ανασφάλεια, η εργασιακή εξουθένωση και η αβεβαιότητα για το μέλλον οδηγούν πολλούς ανθρώπους στο να αναζητούν συναισθηματική σύνδεση μέσα από κοινές δυσκολίες αντί για επιφανειακή αισιοδοξία.

Το Forbes καταλήγει πως το βασικό στοιχείο για να λειτουργήσει υγιώς μια τέτοια δυναμική είναι η ισορροπία. Η ειλικρίνεια και η κοινή κατανόηση μπορούν να φέρουν δύο ανθρώπους πιο κοντά, όμως όταν η αρνητικότητα γίνεται το μοναδικό σημείο επαφής, η σχέση κινδυνεύει να χάσει τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την προοπτική εξέλιξης.