«Με πόσους έχεις πάει;» - Η εξοργιστική ερώτηση που έχουν ακούσει οι περισσότερες γυναίκες τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους

Η πιο άβολη ερώτηση στις σχέσεις δεν αφορά μόνο το παρελθόν μας - αφορά την ανασφάλεια και τον τρόπο που η κοινωνία εξακολουθεί να κρίνει διαφορετικά άντρες και γυναίκες.

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά σε μια γνωριμία, σε μια σχέση ή ακόμα και σε μια random συζήτηση με φίλους. Μία από αυτές είναι το περίφημο: «Με πόσους έχεις πάει;». Άλλοτε λέγεται σαν αστείο, άλλοτε σαν παιχνίδι αλήθειας, άλλοτε με αληθινή περιέργεια και άλλοτε σχεδόν σαν ανάκριση.

Κι όμως, πίσω από αυτή τη σχετικά αθώα ερώτηση κρύβεται κάτι πολύ πιο βαθύ. Γιατί τελικά τι ακριβώς προσπαθεί να μάθει κάποιος όταν ρωτάει αυτό το πράγμα; Και κυρίως, γιατί θεωρούμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων με τους οποίους έχει κοιμηθεί κάποιος λέει κάτι ουσιαστικό για τον χαρακτήρα, την αξία ή την ικανότητά του να αγαπήσει;

Για πολλούς ανθρώπους, αυτή η ερώτηση μοιάζει απίστευτα αγενής, και όχι άδικα. Η σεξουαλική ζωή ενός ανθρώπου είναι προσωπική υπόθεση και δεν αποτελεί πληροφορία που οφείλει κάποιος να μοιραστεί μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται σε σχέση ή βγαίνει ραντεβού.

«Με πόσους έχεις πάει;»: Γιατί μας κάνουν αυτή την ερώτηση;

Η αλήθεια είναι πως συνήθως δεν πρόκειται μόνο για περιέργεια. Πίσω από το «θέλω να ξέρω» συχνά κρύβονται ανασφάλειες, φόβοι ή κοινωνικά στερεότυπα που έχουμε μάθει από πολύ μικροί.Κάποιοι ρωτούν επειδή συγκρίνουν τον εαυτό τους με πρώην συντρόφους. Άλλοι επειδή θεωρούν ότι ο “μικρός” ή ο “μεγάλος” αριθμός σημαίνει κάτι για την προσωπικότητα του άλλου και το ήθος του. Υπάρχουν και εκείνοι που συνδέουν το body count με την πιστότητα, τη σοβαρότητα ή το πόσο “relationship material” είναι κάποιος. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά βασίζονται περισσότερο σε κοινωνικές προκαταλήψεις παρά σε πραγματικά δεδομένα.

Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει πολλές σχέσεις και να είναι συναισθηματικά ώριμος, τρυφερός και σταθερός. Και κάποιος άλλος μπορεί να έχει ελάχιστες εμπειρίες αλλά να μην ξέρει καθόλου πώς να φερθεί σωστά μέσα σε μια σχέση. Ο αριθμός δεν αποδεικνύει τίποτα από μόνος του.

Η κοινωνία εξακολουθεί να κρίνει άντρες και γυναίκες διαφορετικά

Ακόμα και σήμερα, το πώς αντιμετωπίζεται αυτή η ερώτηση διαφέρει ανάλογα με το φύλο. Ένας άντρας με πολλές σεξουαλικές εμπειρίες συχνά χαρακτηρίζεται “έμπειρος” ή “άνετος”, ενώ μια γυναίκα μπορεί να δεχτεί κριτική ή slut-shaming για ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτός ο διπλός τρόπος σκέψης είναι βαθιά ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Και είναι ένας από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι νιώθουν άβολα όταν καλούνται να απαντήσουν.

Για κάποιους, η ερώτηση αυτή δημιουργεί άγχος. Άλλοι αισθάνονται ότι πρέπει να πουν ψέματα για να μην κριθούν. Κάποιοι μειώνουν τον αριθμό τους για να φαίνονται “σοβαροί”, ενώ άλλοι τον αυξάνουν για να δείχνουν πιο επιθυμητοί ή πιο έμπειροι.

Πρέπει τελικά να απαντάμε;

Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Υπάρχει μόνο το τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Αν κάποιος θέλει να μοιραστεί το παρελθόν του με τον σύντροφό του, αυτό είναι απόλυτα ΟΚ. Η ειλικρίνεια μπορεί να φέρει οικειότητα και εμπιστοσύνη όταν γίνεται χωρίς πίεση και χωρίς φόβο κριτικής.

Από την άλλη όμως, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει λεπτομέρειες που δεν θέλει. Το να βάζεις όρια στην προσωπική σου ζωή δεν σημαίνει ότι κρύβεις κάτι, αλλά ότι προστατεύεις τον εαυτό σου.

Και ίσως αυτό είναι το σημείο που πολλοί ξεχνούν: σε μια υγιή σχέση, ο άλλος δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια του παρελθόντος σου για να σε σεβαστεί ή να σε αγαπήσει.

Και τι αλλάζει πραγματικά στη ζωή μας αυτός ο αριθμός; Στην πραγματικότητα, σχεδόν τίποτα. Το πόσους ανθρώπους έχει φιλήσει, αγαπήσει ή κοιμηθεί κάποιος δεν μπορεί να μετρήσει την ποιότητα της καρδιάς του, την ενσυναίσθησή του ή το πόσο καλός σύντροφος θα γίνει.

Δεν προβλέπει αν θα είναι πιστός, αν θα σεβαστεί τα όριά σου και αν θα μείνει όταν τα πράγματα δυσκολέψουν. Αυτό που επηρεάζει πραγματικά μια σχέση είναι η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η συναισθηματική ωριμότητα και η ασφάλεια που νιώθουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους. Ίσως λοιπόν η πιο σωστή απάντηση στο «με πόσους έχεις πάει;» να είναι τελικά μια άλλη ερώτηση: Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ; - καθώς αυτός που ρωτάει μάλλον έχει μεγαλύτερο θέμα από εκείνον που δυσκολεύεται να απαντήσει.