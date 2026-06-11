Αυτό που θεωρούν όλοι red flag σε μια σχέση, είναι στην πραγματικότητα ένδειξη συναισθηματικής ωριμότητας

Κι όμως, αυτό το red flag πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε normalize

Συμβαίνει συχνά στις σχέσεις ο ένας από τους δυο να δείχνει αδιάφορος, κυρίως γιατί δεν θέλει να φανεί ανασφαλής ή υπερβολικά προσκολημμένος. Ίσως να φοβάται πως αν εκφράσει ανησυχία σχετικά με το ότι επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο ή αν προσπαθεί να καταλάβει πού ακριβώς βρίσκονται ως ζευγάρι στους τρεις πρώτους μήνες, αυτό που έχουν θα τελειώσει πριν καν ξεκινήσει.

Κλινική ψυχολόγος με 10 χρόνια εμπειρίας σχολίασε στο CNBC πως το να ζητάς επιβεβαίωση δεν είναι το ίδιο με το να είσαι απαιτητικός ή εξαρτημένος. Η σύγχρονη κουλτούρα των γνωριμιών έχει διαστρεβλώσει εντελώς αυτή τη διάκριση και οι σχέσεις μας υποφέρουν εξαιτίας αυτού.

Εν ολίγοις, το να αναζητάς επιβεβαίωση από έναν νέο σύντροφο δεν είναι το «red flag» που πολλοί πιστεύουν ότι είναι.

Το να δείχνεις ότι τίποτα δεν σε επηρεάζει και να διατηρείς μια αδιάφορη στάση έχει γίνει ιδανικό στις γνωριμίες, κάτι που ενισχύθηκε από την κουλτούρα των εφαρμογών με ατελείωτο «swiping», η οποία έχει διαβρώσει την ικανότητά μας να συνδεόμαστε ουσιαστικά με τους άλλους. Αυτή η νοοτροπία διδάσκει στους ανθρώπους ότι η ευαλωτότητα είναι ένδειξη απελπισίας. Όμως χρειάζεται να είσαι ευάλωτος για να χτίσεις κάτι αληθινό. Διαφορετικά, απλώς υποδύεσαι έναν ρόλο που στην πραγματικότητα δεν θέλεις να έχεις.

Οι νέες σχέσεις αναπόφευκτα ξυπνούν παλιές πληγές, όπως ο φόβος της εγκατάλειψης ή της απόρριψης. Επομένως, το άγχος είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να θέλεις να ξέρεις πού βρίσκεσαι σημαίνει ότι αυτή η σύνδεση είναι σημαντική για εσένα. Αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρείται αδυναμία.

Η υγιής αναζήτηση επιβεβαίωσης μπορεί να χωριστεί σε τρία βήματα: να αναγνωρίσεις πότε νιώθεις αβεβαιότητα ή ανασφάλεια, να το κατονομάσεις και να εκφράσεις την ανησυχία σου στον σύντροφό σου με αυτοπεποίθηση, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας.

Η συναισθηματική εξάρτηση, αντίθετα, είναι μια ατελείωτη πείνα για εξωτερική επιβεβαίωση, την οποία καμία απάντηση δεν μπορεί πραγματικά να ικανοποιήσει. Μόνο εσύ έχεις τη δύναμη να καλύψεις αυτό το κενό. Ωστόσο, η αναζήτηση επιβεβαίωσης μπορεί να μετατραπεί σε εξάρτηση όταν γίνεται αδιάκοπη και όταν καμία προσπάθεια ή παρηγοριά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με το να καταστροφολογείς και να προσπαθείς να αποκτήσεις τον έλεγχο προκαλώντας καβγά για να επιβεβαιώσεις ότι ο άλλος νοιάζεται, να απομακρύνεσαι ελπίζοντας ότι θα σε κυνηγήσει ή να προσπαθείς να τον κάνεις να ζηλέψει. Αυτά τα τεχνάσματα μπορεί αρχικά να φέρουν τον σύντροφο πιο κοντά, αλλά στο τέλος σχεδόν πάντα γυρίζουν μπούμερανγκ.

Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από το να έχεις το θάρρος να ζητάς αυτό που χρειάζεσαι. Αυτό είναι ένα πραγματικό σημάδι συναισθηματικής ωριμότητας.