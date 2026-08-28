Πότε η παρακολούθηση της τοποθεσίας περνά από το χρήσιμο στο εμμονικό; Οι ειδικοί εξηγούν.

Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει όλο και πιο viral η συζήτηση σχετικά με τα ζευγάρια που μοιράζονται την τοποθεσία τους ο ένας με τον άλλο. Σύμφωνα με τους New York Times, το να μοιράζεσαι την τοποθεσία σου με τον σύντροφό σου αποτελεί «το τελευταίο σύνορο στις ψηφιακές εκφράσεις της ζωής ενός ζευγαριού».

Οι άνθρωποι μοιράζονται την τοποθεσία τους για πολλούς λόγους. Για λόγους ευκολίας, για παράδειγμα, αλλά και για λόγους ασφάλειας, θέλοντας να βεβαιωθούν ότι ο σύντροφός τους έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό του.

Ανεξάρτητα από τον λόγο, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το να μπορείς να παρακολουθείς από απόσταση τις κινήσεις του συντρόφου ή των φίλων σου είναι μια μορφή αγάπης, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε μακριά. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που χρησιμοποιούν την κοινοποίηση τοποθεσίας στην προσπάθειά τους να καθησυχάσουν τη ζήλια ή την κτητικότητά τους.

Οι εφαρμογές GPS έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς

Το 2009 εμφανίστηκε το «Find My iPhone», ανοίγοντας νέες δυνατότητες γύρω από τον εντοπισμό μιας συσκευής. Το 2011 ακολούθησε το «Find My Friends», μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές που επέτρεπαν στους χρήστες να μοιράζονται την τοποθεσία τους με τις επαφές τους.Το 2019 η Apple παρουσίασε το «Find My», επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των χρηστών να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με έρευνα της εφαρμογής Life360, το 95% των Αμερικανών ενηλίκων που βρίσκονται σε σχέση χρησιμοποιεί κάποια μορφή τεχνολογίας κοινοποίησης τοποθεσίας και ελέγχει την εφαρμογή κατά μέσο όρο επτά φορές την ημέρα.

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι νεότερες ηλικίες χρησιμοποιούν τέτοιες εφαρμογές, καθώς είναι περισσότερο εξοικειωμένες με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι πρόκειται για μια αθώα συνήθεια και μια μορφή συναισθηματικής εγγύτητας.

Μια πρόσφατη αυστραλιανή έρευνα έδειξε ότι σχεδόν ένας στους πέντε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών θεωρεί αποδεκτό να παρακολουθεί την τοποθεσία του συντρόφου του όποτε θέλει.

Μέχρι που όμως είναι φυσιολογικό;

Φυσικά, υπάρχουν και αυτοί που προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα, αλλά και για τις εντάσεις και τις εμμονές που μπορεί να προκύψουν από τη διαρκή παρακολούθηση.

«Δεν μπορώ να παρακολουθώ την τοποθεσία σου; Τότε θα πρέπει να χωρίσουμε» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος άρθρου της Wall Street Journal που ανέλυε τη δυναμική πίσω από την παρακολούθηση της τοποθεσίας. Τι σημαίνει, άραγε, όταν ο σύντροφός σου αρνείται να μοιραστεί την τοποθεσία του;

Το να επιτρέπεις στον άλλον να γνωρίζει πού βρίσκεσαι και, αντίστοιχα, να ξέρεις πού βρίσκεται εκείνος όποτε θέλεις, μπορεί να θεωρηθεί μια ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για τον λόγο αυτό, σήμερα έχει σχεδόν μετατραπεί σε ένα ακόμη «τεστ» για τη σταθερότητα μιας σχέσης.

«Μια εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική βοήθεια στην καθημερινότητα ή μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης που ασφυκτιά τη σχέση», εξηγούν οι ειδικοί της διαδικτυακής υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης Unobravo και συμπληρώνουν: «Ένα χρήσιμο σημάδι για να καταλάβουμε ποιον ρόλο παίζει το GPS σε ένα ζευγάρι είναι η αντίδραση που μπορεί να προκύψει όταν ένας από τους δύο προτείνει να το απενεργοποιήσει. Αν αυτό το αίτημα προκαλεί άγχος, υποψίες ή συγκρούσεις, τότε η κοινοποίηση της τοποθεσίας πιθανότατα δεν βιώνεται με ηρεμία».

Εάν έχεις ανοιχτή τοποθεσία με τη σχέση σου, ένα καλό «τεστ» είναι να παρατηρήσεις πόσο συχνά ελέγχεις την τοποθεσία του συντρόφου σου και για ποιον λόγο. Πώς αντιδράς όταν βλέπεις ότι βρίσκεται κάπου που δεν περίμενες; Και πότε η ανοιχτή τοποθεσία μετατρέπεται σε ένα είδος συναισθηματικού εκβιασμού, προκειμένου ο άλλος να αποδείξει ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει»;

«Το να προστατεύεις την αυτονομία και την ιδιωτικότητά σου δεν σημαίνει ότι αγαπάς λιγότερο», τονίζουν οι ειδικοί. «Το να είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να συγχωνευτείς με τον άλλον και να χάσεις τα προσωπικά σου όρια. Η αυθεντική εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό και όχι μέσα από την αναγκαστική διαφάνεια κάθε κίνησης. Καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον διάλογο και τη δουλειά που κάνει καθένας με τον εαυτό του. Η πραγματική ασφάλεια σε μια σχέση δεν προέρχεται από το να γνωρίζεις πού βρίσκεται ο άλλος κάθε στιγμή, αλλά από τη συναισθηματική βεβαιότητα ότι μπορείς να βασιστείς στον δεσμό σας ακόμη και όταν δεν έχεις τον έλεγχο».