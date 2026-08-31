5 σημάδια που η επιστροφή στον πρώην σου θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή τη φορά, σύμφωνα με ψυχολόγο του Χάρβαρντ

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν μια δεύτερη ευκαιρία έχει πραγματικές πιθανότητες να πετύχει ή αν πρόκειται απλώς για μια επιστροφή στο γνώριμο;

Όλοι θέλουμε οι σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Ακόμη και όσοι έχουν απογοητευτεί ή έχουν σταθεί άτυχοι στις προσωπικές τους σχέσεις, συχνά κρατούν μέσα τους την ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν.

Για έναν ψυχολόγο που εργάζεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια με ζευγάρια, μία από τις ερωτήσεις που ακούει συχνότερα είναι αν υπάρχει περίπτωση η επανασύνδεση με έναν/μία πρώην να είναι πραγματικά καλή ιδέα. Η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη.

Ο χρόνος από μόνος του, πάντως, δεν αρκεί. Κι αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν. Η απόσταση μπορεί να βοηθήσει, αλλά συχνά έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα: μας κάνει να ξεχνάμε τους λόγους για τους οποίους χωρίσαμε και τα μαθήματα που πήραμε από τη σχέση.

Πώς μπορείς, λοιπόν, να καταλάβεις αν μια δεύτερη ευκαιρία έχει πραγματικές πιθανότητες να πετύχει ή αν πρόκειται απλώς για μια επιστροφή στο γνώριμο;

Μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς έχει αλλάξει

Το «έχουμε αλλάξει και οι δύο» είναι ίσως μία από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούγονται σε μια επανασύνδεση. Το πρόβλημα είναι ότι, από μόνη της, δεν λέει απολύτως τίποτα. Η ουσιαστική ερώτηση είναι: Τι ακριβώς είναι διαφορετικό αυτή τη φορά; Η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός μπορεί να είναι απαραίτητα συστατικά μιας επανασύνδεσης, δεν είναι όμως αρκετά. Η πραγματική αλλαγή φαίνεται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές, επίγνωση και ανάληψη ευθύνης.

Δεν επιστρέφεις επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος

Πριν αποφασίσεις να επιστρέψεις σε μια παλιά σχέση, αξίζει να κοιτάξεις τι έχει προκαλέσει αυτή την επιθυμία. Μήπως μόλις βγήκες από έναν δύσκολο χωρισμό; Μήπως ο καλύτερός σου φίλος αρραβωνιάστηκε; Μήπως έχασες τη δουλειά σου ή συνέβη κάτι άλλο που έκανε τη ζωή σου να μοιάζει ξαφνικά ασταθής; Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναζητάς πραγματικά τον/την πρώην σου, αλλά το αίσθημα ασφάλειας που συνδεόταν κάποτε με εκείνον/εκείνη.

Ο πόνος, ο φόβος για το άγνωστο ή η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Και ο φόβος της μοναξιάς είναι ένας από τους χειρότερους λόγους για να επιστρέψει κανείς σε μια παλιά σχέση.

Έχετε βρει έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που σας χώρισε

Ο χωρισμός συνέβη για κάποιο λόγο. Το ότι σου λείπει δεν σημαίνει ότι οι λόγοι εκείνοι εξαφανίστηκαν. Ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη, τα οικονομικά, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις διαφωνίες, αλλά και οι διαφορετικές αξίες ή οι στόχοι ζωής, είναι πιθανό να επανέλθουν αν δεν υπάρξει μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο που τα διαχειρίζεστε. Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχει ένα νέο σχέδιο. Χωρίς μια τέτοια αλλαγή, η επανασύνδεση κινδυνεύει να γίνει απλώς μια επανάληψη της ίδιας ιστορίας.

Είστε διατεθειμένοι να αφήσετε πίσω την παλιά σας σχέση

Όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο σημείο να θεωρεί τον χωρισμό τη μοναδική λύση, συνήθως έχει ήδη παγιδευτεί για αρκετό καιρό σε μοτίβα συμπεριφοράς που βγάζουν τον χειρότερο εαυτό και των δύο. Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι να ξαναβρείτε την παλιά σας σχέση. Είναι να δημιουργήσετε μια καινούργια. Πριν επιστρέψετε ο ένας στον άλλον, χρειάζεται να αναγνωρίσετε τα μοτίβα που σας πλήγωσαν και να συμφωνήσετε ότι δεν θα τα επαναλάβετε. Η επανασύνδεση δεν μπορεί να βασιστεί στην προσδοκία ότι «αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά». Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να είναι διαφορετικά.

Είσαι καλά και χωρίς εκείνον/εκείνη

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημάδι και ταυτόχρονα εκείνο που συχνά παραβλέπουμε. Αν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, έχεις μια σταθερή καθημερινότητα, κοιμάσαι ήρεμα, η ζωή σου προχωρά και εξακολουθείς να θέλεις αυτόν τον άνθρωπο πίσω στη ζωή σου, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες η απόφασή σου να βασίζεται σε μια υγιή επιθυμία και όχι σε ανάγκη. Η διαφορά είναι σημαντική. Άλλο είναι να θέλεις κάποιον ενώ η ζωή σου είναι ήδη γεμάτη και σταθερή και άλλο να τον χρειάζεσαι επειδή αισθάνεσαι ότι χωρίς εκείνον δεν μπορείς να σταθείς.