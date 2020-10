Πώς θα καταπολεμήσετε τη γρίπη μέσω της διατροφής

H καθημερινότητά μας είναι πολυάσχολη και είμαστε σε επαφή με ιούς: δουλειά, παιδιά, κοινωνικές υποχρεώσεις. Και μαζί με όλα αυτά έρχεται και η εποχική γρίπη μια από τις πιο από τις πιο διαδεδομένες ασθένειες, που μας ταλαιπωρεί κάθε χρόνο.

Η γρίπη είναι μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό της γρίπης και κάθε χρόνο μέχρι το 15 τοις εκατό από εμάς έχουμε κολλήσει. Σε αντίθεση με το κρυολόγημα, τα συμπτώματα ξεκινούν ξαφνικά και είναι πιο σοβαρά - υψηλός πυρετός, ακραία κόπωση και πόνοι είναι όλα τα κοινά χαρακτηριστικά.

Η σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματα και κατ επέκταση στην καταπολέμηση της γρίπης.

Συμπεριλάβετε στην καθημερινότητά σας τις παρακάτω τροφές για να είστε πάντα υγιείς.

Λιπαρά ψάρια

Καταναλώστε λιπαρά ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώσεις που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής. Η χρόνια φλεγμονή εμποδίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα να λειτουργεί σωστά και συμβάλει στην εμφάνιση μιας γρίπης καθώς και σε πιο σοβαρές ασθένειες. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 στο American Journal of Clinical Nutrition φοιτητές που πήραν συμπληρώματα ιχθυελαίου για τρεις μήνες είχαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, καθώς και λιγότερα συμπτώματα του άγχους -μια κατάσταση που μπορεί να αποδυναμώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Κεφίρ

Το κεφίρ είναι περιέχει καλά βακτήρια, που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία και είναι τα γνωστά σε όλους σαν προβιοτικά. Μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition διαπίστωσε ότι τα προβιοτικά μπορεί να μειώσουν τα συμπτώματα και τον χρόνο ανάρρωσης για το κοινό κρυολόγημα. Τα προβιοτικά συμβάλλουν στην προώθηση της ισχυρής ανοσολογικής υγείας ενώ είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή πέψη. Και εάν δεν λειτουργεί σωστά το πεπτικό σύστημα, το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει σωστά τις θρεπτικές ουσίες που λαμβάνετε μέσω της τροφής για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Βρώμη

Εάν τρώτε κάθε πρωί ένα μπολ βρώμης λαμβάνετε μια καλή ποσότητα από β-γλυκάνες, που είναι γνωστές για τις ιδιότητες τους να μειώνουν τη χοληστερόλη και να τονώνουν το ανοσοποιητικό. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες μπορούν να συμβάλουν στη πρόληψη μόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού και να καταπολεμήσουν του ιούς της γρίπης.

Στρείδια

Ο ψευδάργυρος που βρίσκεται στα στρείδια, είναι ένα μεταλλικό στοιχείο που καταπολεμάει τα συμπτώματα της γρίπης. Μια μελέτη επισκόπησης που δημοσιεύθηκε στην Medical Journal του Καναδά, το 2012, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ψευδάργυρος φαίνεται να μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων του κρυολογήματος στους ενήλικες. Επειδή όμως, τα συμπληρώματα ψευδαργύρου εμπεριέχουν τον κίνδυνο παρενεργειών, όπως ναυτία και πονοκεφάλους, είναι καλύτερο να λαμβάνετε αυτό το μέταλλο μέχω της διατροφής. Μια μερίδα στρείδια περιέχουν περισσότερο ψευδάργυρο από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο.

Εσπεριδοειδή

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμη στην πρόληψη του κρυολογήματος, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη της βιταμίνης C στο πρώτο σημάδι της ασθένειας μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά περίπου μία ημέρα. Εντάξτε τα εσπεριδοειδή στη διατροφή σας, καταναλώνοντας πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ακτινίδια, φράουλες. Και μην ανησυχείτε για το αν το παρακάνετε, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να ληφθεί υπερβολική δόση βιταμίνης C.

Κοτόσουπα

Μια έρευνα στο American Journal of Therapeutics διαπίστωσε ότι η κοτόσουπα βοηθά πραγματικά το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να καταπολεμήσει τα πρώτα στάδια της γρίπης, αλλά δεν είναι σαφές εάν είναι το κοτόπουλο, ο ζωμός ή ένας συνδυασμός συστατικών που δίνει στη σούπα κοτόπουλου αυτή την ιδιότητα. Η σούπα λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδης και επιταχύνει την κίνηση της βλέννας μέσω της μύτης, ανακουφίζοντας τη συμφόρηση. Ο ζωμός είναι καλός για ενυδάτωση και η πρωτεΐνη στο κοτόπουλο είναι ένα δομικό στοιχείο για τα κύτταρα σας.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, ένα λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες. Μια ιταλική μελέτη του 2010 διαπίστωσε ότι μια φυσική χημική ουσία που βρίσκεται στα αμύγδαλα μπορεί να ενισχύσει την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στη μόλυνση.

Σκόρδο

Μπορεί αυτό το πικάντικο τρόφιμο να μην είναι καλός σύμμαχος της αναπνοής σας, όμως συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι θειούχες ενώσεις που περιέχει έχουν αντιική δράση και βοηθάνε στην αντιμετώπιση του ιού της γρίπης. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο στις ιδιότητες του σκόρδου, πρέπει να το καταναλώνετε σε καθημερινή βάση και αν θέλετε να διώξετε τη μυρωδιά του, δοκιμάστε να μασάτε γαρίφαλο.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D

H Βιταμίνη D προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου και βοηθάει στη ρύθμιση και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ανοσία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η βιταμίνη Dείναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία σχηματίζεται στον οργανισμό κυρίως μέσω της απορρόφησης της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα, αλλά και από ορισμένες τροφές. Όμως, ο οργανισμός συνθέτει το 90% αυτής της βιταμίνης από τον ήλιο και μόνο το 10% από τις τροφές. Επίσης, εκτός από τα λιπαρά ψάρια, το αυγό και το συκώτι, τα υπόλοιπα τρόφιμα έχουν ελάχιστη ποσότητα, γι αυτό η ηλιακή ακτινοβολία είναι η πιο βασική πηγή της βιταμίνης D.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε πως δεν υπάρχει θεραπεία για τη γρίπη. Η αλήθεια είναι πως τα φάρμακα μπορούν μόνο να μας ανακουφίσουν από τα συμπτώματα και να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει πιο γρήγορα τη γρίπη. Το μόνο ουσιαστικό που έχουμε είναι το ανοσοποιητικό σύστημα.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.