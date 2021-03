Δωρεάν Online μαθήματα YOGA με τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη για τους subscribers του #JennyGr_ExclusiveBenefits

Το Jenny.gr Exclusive Benefits σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, Well-being Mentor & Coach, προσφέρουν σε 5 subscribers μια μηνιαία συνδρομή για δωρεάν μαθήματα online yoga.

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits

Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη

Ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Coaching & Mentoring for Physical and Emotional well - being, γνωστός για την ολιστική του προσέγγιση για την προσωπική μας εξέλιξη και ανάπτυξη, ενσωματώνοντας την φιλοσοφία της Yoga, της Αγιουρβέδα και της δυτικής ψυχολογία, θα μας δείξει τον δρόμο που θα μας οδηγήσει από το well-doing στο well-being και πώς με αυτό τον τρόπο θα το ενσωματώσουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας μέσα από την Yoga.

Ο τρόπος διδασκαλίας

«Η διδασκαλία μου στη Yoga έχει να κάνει με το να ζεις την ζωή σου σε ευθυγράμμιση με τον Ανώτερο Eαυτό σου. Να βρίσκεσαι σε σύνδεση με τα ιδανικά που κάνουν τον κόσμο ένα όμορφο μέρος για να ζεις. Η Yoga είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να πλοηγηθείς στο καταπληκτικό ταξίδι που ονομάζουμε ζωή.

Κάθε φορά που δουλεύεις με το σώμα σου, δουλεύεις επίσης με το νου σου και με το σύστημα ενέργειας που αποτελεί την γέφυρα μεταξύ σώματος και πνεύματος. Ο τρόπος διδασκαλίας μου συγκεντρώνει την γνώση και την εμπειρία 25 ετών με την επιστήμη της Yoga.

Πάνω απ΄όλα η πρόθεσή μου είναι μέσα από τις τάξεις μου να κάνω την Yoga διασκεδαστική, ενδιαφέρουσα, γεμάτη προκλήσεις και προσβάσιμη σε όλα τα επίπεδα μαθητών ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο βαθύτερος σκοπός των μαθημάτων μου, είναι να καλλιεργηθεί μία αντίληψη της σύνδεσης νου – σώματος και μέσω της σωματικής πρακτικής. Αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχει ο κάθε ασκούμενος καλύτερη υγεία συνολικά, σε σωματικό αλλά και νοητικό επίπεδο.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείς να δεις κάποιες βιντεοσκοπημένες πρακτικές. Ανανεώνονται συχνά και θα βρεις ακόμα περισσότερο υλικό στο κανάλι μου στο YouTube.»

Για να συμμετάσχετε στην ΔΩΡΕΑΝ ΟNLINE ΤΑΞΗ YOGA θα πρέπει να έχετε κάνει την εγγραφή σας στο Exclusive Benefits και έπειτα θα σας ζητηθεί να στείλετε email στο [email protected] με τα πλήρη στοιχεία σας και τον μυστικό κωδικό. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας οπότε οι 5 πρώτοι που θα επικοινωνήσουν με τον μυστικό κωδικό τους θα κλείσουν τη θέση τους στα μαθήματα.

