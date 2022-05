Οι βιταμίνες που χρειάζεστε εάν τα μαλλιά σας δεν μακραίνουν

Για πολλούς ανθρώπους, τα μαλλιά υποδηλώνουν την υγεία και την ομορφιά

Το σώμα σας χρειάζεται ορισμένα θρεπτικά συστατικά για να μπορέσει να αναπτυχθεί και επειδή τα μαλλιά σας είναι μέρος του σώματός σας έχουν κι αυτά ανάγκη από τα κατάλληλα συστατικά. Από την άλλη μεριά η έλλειψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών, όχι μόνο θα εμποδίσει τα μαλλιά σας να μακρύνουν, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στην απώλεια του τριχωτού της κεφαλής.

Οι βιταμίνες που χρειάζεστε αν διαπιστώσετε ότι τα μαλλιά σας δεν μακραίνουν

Βιταμίνη Α

Μια ανασκόπηση του 2011 στο Biochimica et Biophysica Acta διαπίστωσε ότι η βιταμίνη Α παράγει σμήγμα, το οποίο ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής. Οι γλυκοπατάτες, τα καρότα και το λάχανο είναι μερικές τροφές που περιέχουν άφθονες ποσότητες βήτα-καροτίνης, την οποία το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Οι βιταμίνες Β είναι επίσης απαραίτητες, καθώς παρέχουν οξυγόνο και άλλα θρεπτικά συστατικά στο τριχωτό της κεφαλής. Η κατανάλωση δημητριακών ολικής αλέσεως, αμύγδαλων, ψαριών και σκούρων, φυλλωδών λαχανικών μπορεί να σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη Β. Αν ακολουθείτε φυτική διατροφή, φροντίστε να πάρετε ένα συμπλήρωμα Β12, καθώς βρίσκεται κυρίως σε ζωικά υποπροϊόντα.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου και μπορεί να βρεθεί στις φράουλες, τις πιπεριές και τα εσπεριδοειδή.

Βιταμίνη D

Αν και η έλλειψη βιταμίνης D συνδέεται με την αλωπεκία, τη νόσο της τριχόπτωσης, η έρευνα δεν έχει ακόμη καθορίσει πώς ακριβώς συνδέεται με την ανάπτυξη των μαλλιών. Τα μανιτάρια, τα λιπαρά ψάρια και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα μπορούν να παρέχουν βιταμίνη D.

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε βοηθάει την ανάπτυξη των μαλλιών γιατί αποτρέπει το οξειδωτικό στρες. Μια μελέτη του 2010, που δημοσιεύτηκε στο Tropical Life Sciences Research, έδειξε ότι τα άτομα που έλαβαν βιταμίνη Ε μετά από απώλεια μαλλιών, αύξησαν την ανάπτυξη τους κατά 34,5%. Η βιταμίνη Ε μπορεί να βρεθεί στους ηλιόσπορους, το σπανάκι και το αβοκάντο.

Εκτός από τις βιταμίνες A, B, C, D και E, υπάρχουν και 3 μέταλλα που καλό είναι να προσθέσετε στη διατροφή σας για την ανάπτυξη των μαλλιών. Έρευνα συνδέει την αναιμία με την τριχόπτωση και μια μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Korean Medical Science δείχνει ότι η λήψη σιδήρου μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του τριχωτού της κεφαλής. Τα αυγά, το κόκκινο κρέας και το σπανάκι είναι μερικές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο. Εάν παίρνετε συμπλήρωμα σιδήρου, καταναλώστε μαζί του βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση.

Ο ψευδάργυρος βοηθάει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι αδένες λίπους γύρω από τα μαλλιά εκτελούν σωστά τη δουλειά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την επανόρθωση. Ο υπερβολικός ψευδάργυρος, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση, οπότε να είστε προσεκτικοί. Ο ψευδάργυρος μπορεί να βρεθεί στα στρείδια, στους σπόρους κολοκύθας και στις φακές.

Τέλος τα μαλλιά σας έχουν ανάγκη από πρωτεΐνη, οπότε φροντίστε να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό το μακροθρεπτικό συστατικό. Μερικές πηγές πρωτεΐνης περιλαμβάνουν το άπαχο κρέας, τυρί, γάλα και σόγια.