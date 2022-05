Πώς η διατροφή επιδρά στην ψυχική μας υγεία

Αυτό που τρώμε έχει πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο στις καταστάσεις ψυχικής υγείας; Η απάντησή είναι Ναι.

Οι διατροφικές μας επιλογές έχουν άμεση επίδραση στη διάθεσή μας, είτε συμβάλλουν σε συμπτώματα παθήσεων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, είτε βοηθώντας στη διαχείριση αυτών των καταστάσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια διαταραχή ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, χρόνιο άγχος, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

H τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή SMILES

Η δοκιμή SMILES (Supporting the Modification of Lifestyle in the Lowered Emotional States) που ολοκληρώθηκε το 2015, είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει το ερώτημα «Αν βελτιώσω τη διατροφή μου, θα βελτιωθεί η διάθεσή μου;».

Οι ερευνητές μοίρασαν τους συμμετέχοντες σε μια ομάδα όπου υπήρχε παρέμβαση κοινωνικής υποστήριξης και σε μια ομάδα παρέμβασης στη διατροφή, χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη μεσογειακή διατροφή. Στο τέλος της δοκιμής, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην ομάδα παρέμβασης στη διατροφή πληρούσε τα κριτήρια για ύφεση της μείζονος κατάθλιψης, σε σύγκριση με μόνο το 8% αυτών στην ομάδα κοινωνικής υποστήριξης.

Μερικά από τα βασικά στοιχεία της τροποποιημένης μεσογειακής διατροφής που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη περιλαμβάνουν:

Ελάχιστη κατανάλωση επεξεργασμένων δημητριακών ολικής αλέσεως, φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων σε καθημερινή βάση

Κατανάλωση ελαιόλαδου και μιας μερίδας ξηρών καρπών καθημερινά

Ένας συνδυασμός οσπρίων, άπαχου κόκκινου κρέατος, κοτόπουλου και ψαριού κάθε εβδομάδα

Όχι περισσότερα από 2 ποτά αλκοόλ την ημέρα

Πρακτικές συμβουλές

Αυτές είναι μερικές απλές εναλλαγές που μπορείτε εύκολα να κάνετε στην τρέχουσα διατροφή σας για να εφαρμόσετε στοιχεία της τροποποιημένης μεσογειακής διατροφής:

Συμπεριλάβετε 2 μερίδες ψαριού την εβδομάδα (π.χ. χρησιμοποιήστε κονσέρβες τόνου για να φτιάξετε ζυμαρικά ή δοκιμάστε ψητό ψάρι καθώς ο καιρός αρχίζει να ζεσταίνει)

Μάθετε πώς να ενσωματώνετε τα όσπρια στη διατροφή σας (π.χ. φασόλια φούρνου σε φρυγανιά για ένα γρήγορο και εύκολο πρωινό ή προσθέστε μια κονσέρβα με μείγμα 4 φασολιών στη μεσημεριανή σας σαλάτα)

Χρησιμοποιήστε φρέσκα φρούτα για σνακ

Αυξήστε την πρόσληψη λαχανικών και φροντίστε τα μεσημεριανά και βραδινά σας γεύματα να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1-2 φλιτζάνια σαλάτα ή λαχανικά

Οπότε, ναι, αυτό που τρώμε έχει άμεσο αντίκτυπο στη διάθεση και την ποιότητα ζωής μας.