Vegan και χορτοφαγική διατροφή στην εγκυμοσύνη: Πόσο ασφαλείς είναι;

Είναι ασφαλής η τήρηση μιας vegan ή μιας χορτοφαγικής διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Εάν είστε χορτοφάγοι ή vegan, δεν είναι ασυνήθιστο να λαμβάνετε σχόλια από την οικογένεια, τους φίλους ή ακόμα και από αγνώστους για τις διατροφικές σας επιλογές και την απόφασή σας να παραμείνετε στη χορτοφαγική ή vegan διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.

Υπάρχει μια προκατειλημμένη αντίληψη ότι το να βασίζεστε αποκλειστικά σε φυτικές τροφές δεν σας παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε για ένα υγιές μωρό. Αν και πλέον η χορτοφαγική και η vegan διατροφή είναι ευρέως γνωστές, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν είναι επαρκείς για τους ενήλικες, σίγουρα όχι για τις έγκυες.

Μπορεί μια χορτοφαγική ή vegan διατροφή να είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Η σύντομη απάντηση είναι, ΝΑΙ! Να είστε σίγουρες ότι δεν χρειάζεται να προσθέσετε κρέας στη διατροφή σας μόνο και μόνο επειδή είστε έγκυος. Με τον σωστό προγραμματισμό γευμάτων, μια χορτοφαγική και vegan διατροφή μπορεί να είναι επαρκείς για να καλύψουν τόσο τις ανάγκες του μωρού σας σε θρεπτικά συστατικά όσο και τις δικές σας.

Μάλιστα η Academy of Nutrition and Dietetics (AND) έχει δηλώσει ότι οι καλά σχεδιασμένες vegans και χορτοφαγικές δίαιτες είναι κατάλληλες για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

Ομοίως, οι Dietitians of Canada και πολλές μελέτες που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, μοιράζονται την άποψη ότι οι δίαιτες (που αποτελούνται από λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και σπόρους) μπορούν να είναι υγιεινές και διατροφικά επαρκείς στην εγκυμοσύνη αλλά και στη γαλουχία.

Είτε είστε χορτοφάγοι είτε vegans, οι συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες για τις έγκυες γυναίκες είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Είναι απολύτως δυνατό και εφικτό να έχετε ένα υγιές μωρό, αρκεί να προσέχετε τι τρώτε.

Το να ακολουθείτε μια χορτοφαγική διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συχνά δεν αποτελεί πρόβλημα όταν επιλέγετε μια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών τροφών. Από την άλλη πλευρά, εάν σκοπεύετε να ακολουθήσετε μια vegan διατροφή, θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά σας.

Όλα έχουν να κάνουν με τις διατροφικές επιλογές, ανεξάρτητα από τον διατροφικό τρόπο ζωής που επιλέγετε.

Όσον αφορά τα διατροφικά πλεονεκτήματα, οι προσλήψεις φυλλικού οξέος και μαγνησίου δεν είναι μόνο επαρκείς σε χορτοφαγικές δίαιτες, αλλά είναι συνήθως υψηλότερες από ό,τι σε μη χορτοφάγους. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς μια καλά ισορροπημένη χορτοφαγική διατροφή είναι γεμάτη με μια ποικιλία από λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι έγκυες γυναίκες που ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή δεν χρειάζονται κάποιο προγεννητικό συμπλήρωμα που να περιέχει φυλλικό οξύ. Όλες οι γυναίκες που αναμένουν ή προσπαθούν να συλλάβουν θα πρέπει να λαμβάνουν προγεννητικό συμπλήρωμα.

Όσον αφορά το μωρό, η έρευνα έχει δείξει ότι οι φυτικές δίαιτες και οι δίαιτες που αποτελούνται από υψηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχουν προστατευτικά οφέλη έναντι του κινδύνου ανάπτυξης ορισμένων ασθενειών στο παιδί.

Επίσης έχουν βρεθεί χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας, καισαρικής τομής, επιλόχειας κατάθλιψης, επιπλοκών εγκυμοσύνης, καθώς και ποσοστών θανάτων μητέρων και βρεφών μεταξύ των εγκύων που ακολουθούν μια vegan διατροφή. Επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία υποστηρίζουν την ασφάλεια της vegan και της χορτοφαγικής δίαιτας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εφόσον δίνεται προσοχή σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά (π.χ. βιταμίνη Β12 και σίδηρος).

Δεδομένου όμως ότι οι διαθέσιμες αξιολογήσεις περιελάμβαναν μόνο υγιείς γυναίκες, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη έρευνα μεγάλης κλίμακας για να μάθουμε εάν γυναίκες με συγκεκριμένες παθήσεις υγείας μπορούν να έχουν μια ασφαλή εγκυμοσύνη με φυτική διατροφή.