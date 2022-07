Η επιστήμη δίνει την απάντηση: Τελικά, πρέπει να πίνουμε νερό όταν ξυπνάμε;

To internet είναι γεμάτο πληροφορίες για τα οφέλη του να πίνεις νερό με το που ανοίγεις τα μάτια σου κάθε πρωί. Πρόκειται όμως για αλήθεια ή για μύθο;

Το να πίνουμε (ούτε λίγο, ούτε πολύ) νερό, έχει σημαντική οφέλη στη συνολική μας υγεία, σύμφωνα με τη senior director της παγκόσμιας κλινικής έρευνας και διατροφής της WW, Michelle Cardel. «Βοηθάει τη λειτουργία του οργανισμού μας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά και την όλη διαδικασία της πέψης, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά τον εγκέφαλό μας».

Ακόμη και αν είστε ελαφρώς αφυδατωμένοι της τάξεως του 2%, μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζαλάδα, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση και πολλά άλλα, σύμφωνα με έρευνα. Το νερό συνθέτει το 60% του βάρους του σώματός μας και το να παραμένουμε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό για την υγεία και τη συνολική μας ευεξία, καταλήγουν οι επιστήμονες.

Did you know drinking water first thing in the morning (even before coffee) jumpstarts your system & aids in digestion & metabolism? pic.twitter.com/ruhCqxntU6

Με το να ξεκινάμε τη μέρα μας, πίνοντας νερό, βοηθάμε τον οργανισμό μας ώστε να ενυδατώνεται ομαλά και να μην εξαναγκάζεται να πίνει πολύ νερό ξαφνικά προς το τέλος ή τη μέση της ημέρας όταν συνειδητοποιούμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή πίναμε μόνο καφέ.

«Πίνοντας νερό με το που ξεκινά η μέρα σας, προλαμβάνετε την αφυδάτωση. Τηρώντας μια πρωινή ρουτίνα, υιοθετείτε καλύτερες συμπεριφορές απέναντι στον οργανισμό σας και στη συνέχεια της ημέρας. Απλά χρειάζεται να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική ποσότητα νερού που πρέπει να καταναλώνετε υποχρεωτικά κάθε πρωί», καταλήγει η Cardel.

Some of the benefits of drinking water on an empty stomach. Try to drink at least 2 litre's of water every day, more if you workout / train hard.#drinkwater pic.twitter.com/0nAwTH2tCy