Παρατηρείς διαφορές στο στήθος σου; Πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να ανησυχήσεις

Αν παρατηρείς αλλαγές στο μέγεθος και το σχήμα του στήθους σου, οι ειδικοί έρχονται να σε καθησυχάσουν (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις)

Αν το ένα σου στήθος είναι μεγαλύτερο από το άλλο, μην ανησυχείς, δεν είσαι η μόνη. Όπως λέει κι ένα ρητό: «τα στήθη είναι αδέρφια, όχι δίδυμα» κι αυτό σημαίνει ότι έχουν πολύ διαφορετική εμφάνιση και συμπεριφορά.

Όπως λέει η γυναικολόγος Dr. Sherry Ross: «Κάθε σημείο του σώματος που αποτελείται από δύο μέρη, δεν παρουσιάζει ποτέ εκπληκτικές ομοιότητες. Το ένα δεν είναι καθρέφτης του άλλου». Οι γιατροί είναι αρκετά καθησυχαστικοί ως προς τις διαφορές που παρουσιάζει το στήθος μας καθώς το διαφορετικό είναι φυσιολογικό αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που θέλουν προσοχή.

Γι' αυτό ακριβώς σε τέτοιες περιόδους, το στήθος πρήζεται ή είναι πιο ευαίσθητο. Δεν είναι μόνο η περίοδος που το επηρεάζει αλλά ένα σύνολο παραγόντων που μπορεί να επηρεάσει τη συμμετρία του. Η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός αλλά και η εμμηνόπαυση μπορούν να το επηρεάσουν εξίσου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διαφορές στο στήθος μπορεί να προϋπάρχουν από τη γέννησή μας ή να παρουσιάζονται κατά την εφηβική ηλικία κατά την ανάπτυξη.

Αν το στήθος σου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανάπτυξη, πρέπει να δείχνεις υπομονή σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις περισσότερες γυναίκες, η ανάπτυξη σταματάει στα 18 αλλά σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζεται μέχρι τα 20. Οι αλλαγές μπορεί να υποδηλώνουν ωστόσο την άτυπη Υπερπλασία που είναι μια καλοήθης κατάσταση.

