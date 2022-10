Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν πίνεις 4 λίτρα νερό την ημέρα

Τα 4 λίτρα νερού είναι υπερβολή ή προσφέρουν μόνο οφέλη; Οι ειδικοί έχουν την απάντηση

Όλοι έχουμε ακούσει για τα μαγικά οφέλη από την κατανάλωση του νερού. Ποια είναι όμως η ιδανική ποσότητα; Το Water Gallon Challenge trend στο TikTok προτρέπει τους χρήστες να πίνουν όσο περισσότερο νερό μπορούν μέσα στη μέρα, και για την ακρίβεια 3,8 λίτρα κάθε μέρα για έναν μήνα. Οι διατροφολόγοι Lyssie Lakatos και Tammy Lakatos Shames εξηγούν τα οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις να πίνεις τόσο νερό κάθε μέρα.

«Η ποσότητα του νερού που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καθορίζεται από το φύλο, την ηλικία, το βάρος, την άσκηση, τη διατροφή. Κατά μέσο όρο, οι άνδρες καλό είναι να καταναλώνουν περίπου 3,7 λίτρα τη μέρα ενώ οι γυναίκες περίπου 2,7 λίτρα. Όσο για τα οφέλη και τις επιπτώσεις του να πίνει κανείς περίπου 4 λίτρα νερό τη μέρα, οι ειδικοί παρατηρούν τα εξής:

Βοηθάει στη μείωση βάρους

Όταν πίνουμε περίπου 4 λίτρα νερό τη μέρα, η όρεξή μας για φαγητό μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η δίψα πολλές φορές συγχέεται με την πείνα οπότε όταν πίνουμε αρκετό νερό, σταματάμε να νιώθουμε ότι έχουμε την ανάγκη για φαγητό. Κάπως έτσι σταματάς να καταναλώνεις περισσότερες θερμίδες που ήταν αποτέλεσμα ουσιαστικά της αφυδάτωσης.

Began drinking 1-2 gallons of water a day about 2 years ago and it’s the best (and easiest) thing I’ve done for my health. Let’s do this Monday! pic.twitter.com/Pf9NZHh2fC November 1, 2021

Σε κάνει να δείχνεις νεότερος

Αποκτάς πιο νεανική και λαμπερή όψη καθώς αναδομεί το δέρμα σου. Η κατανάλωση νερού και συγκεκριμένα της εν λόγω ποσότητας, διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία του δέρματος και συμβάλλει στην παροχή βασικών θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα του δέρματος. Αναπληρώνει τον ιστό του δέρματος και αυξάνει την ελαστικότητά του. Αυτό βοηθά στην καθυστέρηση της εμφάνισης σημείων γήρανσης, όπως οι ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές. Μάλιστα, μειώνει την ερυθρότητα στο δέρμα, κάνοντάς το να δείχνει πιο φρέσκο.

Σε γεμίζει με ενέργεια

Ποιος χρειάζεται καφεΐνη για ενέργεια όταν μπορεί να έχει οφέλη από την κατανάλωση του νερού; Τα 4 λίτρα νερού διατηρούν τα επίπεδα της ενέργειάς σου στα ύψη και μεταφέρουν το απαραίτητο οξυγόνο στον εγκέφαλό. Σύμφωνα με έρευνα, το 1,6% της αφυδάτωσης προκαλεί κόπωση κι εξάντληση.

Νιώθεις πρήξιμο

ακριβώς επειδή το σώμα σου δεν έχει συνηθίσει σε τόσο πολύ νερό, θα αισθάνεσαι ένα φούσκωμα. Μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά δεν είναι πρόβλημα καθώς είναι παροδικό χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Σε κάνει να τρέχεις στην τουαλέτα

Τόσα λίτρα νερό την ημέρα, θα σε κάνουν να πηγαινοέρχεσαι, ωστόσο, σκέψου το νερό θα σε βοηθήσει να αποβάλλεις τοξίνες, ενώ η πέψη θα γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Οπότε το να τρέχεις συνέχεια στην τουαλέτα, δεν είναι πρόβλημα αν το σκεφτείς καλύτερα.

NUTRITION FACT: if you drink a gallon of water per day, you won’t have time for other people’s drama because you’ll be too busy peeing. stay hydrated my friends.

Προλαμβάνει τις πέτρες στα νεφρά

Έρευνες δείχνουν ότι η παχυσαρκία, η έλλειψη κατανάλωσης νερού, αλλά και γενετικοί παράγοντες έχουν εν μέρει συσχετιστεί με την πάθηση. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού είναι ίσως η πιο σημαντική συμβουλή για την πρόληψη και την αποφυγή επανεμφάνισης λίθων στα νεφρά. Η ποσότητα των υγρών που πρέπει κανείς να καταναλώνει κάθε ημέρα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εφίδρωση. Στόχος είναι να υπάρχει παραγωγή τουλάχιστον 2.5 λίτρων ούρων την ημέρα, καθώς έτσι θα διασφαλιστεί πως αυτά δεν είναι συμπυκνωμένα άρα μπορούν να μεταφέρουν ευκολότερα τα «απόβλητα» του σώματος. Η γενική οδηγία λέει πως άτομα με πέτρες στα νεφρά πρέπει να πίνουν τουλάχιστον 2.5- 3 λίτρα υγρών την ημέρα.

Προκαλεί πονοκεφάλους, ναυτία, σύγχυση και κόπωση

Με τον ίδιο τρόπο που προκαλεί η αφυδάτωση κάποια προβλήματα στην υγεία, έτσι και η υπερβολική ενυδάτωση από την κατανάλωση νερού μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, σύγχυση, ναυτία, ακόμη και κόπωση. Αυτό συμβαίνει γιατί το πολύ νερό αραιώνει το νάτριο με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγεί στην υπονατριαιμία, διαταράσσοντας την ισορροπία των ηλεκτρολυτών στο σώμα με αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ασταθούς κατάστασης δυνητικά απειλητικής για τη ζωή.