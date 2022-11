5 τροφές που μπορεί να προκαλέσουν δυσπεψία

Εάν υποφέρετε από δυσπεψία, που μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα (σκεφτείτε: φούσκωμα, αέρια και καούρα), γνωρίζετε πολύ καλά την επιθυμία να την αποφύγετε με κάθε κόστος.

Δυστυχώς, ένας στους τέσσερις Αμερικανούς αντιμετωπίζει τακτικά δυσπεψία, σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases και ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στις ενοχλητικές παρενέργειες από άλλους.

Όσοι καπνίζουν, είναι παχύσαρκοι, λαμβάνουν τακτικές δόσεις αντιβιοτικών ή παυσιπονων, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και δεν ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή είναι πιο επιρρεπείς στη δυσπεψία.

Έτσι λοιπόν εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο στομάχι, μπορεί να φταίνε τα παρακάτω τρόφιμα.

Πικάντικα

Αν σας αρέσουν τα μπαχαρικά, πιθανότατα θα μπείτε στον πειρασμό να τα προσθέσετε σχεδόν σε ό,τι τρώτε - αλλά προσοχή γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για δυσπεψία. Μια χημική ουσία που ονομάζεται καψαϊκίνη που βρίσκεται σε ορισμένες καυτερές ή πικάντικες πιπεριές μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσπεψία σε όσους είναι ευαίσθητοι στα πικάντικα τρόφιμα.

Τα πικάντικα μπορεί να ερεθίσουν τον οισοφάγο και να προκαλέσουν συμπτώματα ΓΟΠΝ ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, που είναι μια κοινή πεπτική διαταραχή που προκαλεί το περιεχόμενο του στομάχου να επανέρχεται μέσω του οισοφάγου. Επιπλέον, η καψαϊκίνη επιβραδύνει την πέψη, αναγκάζοντας τα τρόφιμα να καθίσουν στο στομάχι περισσότερο χρόνο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Εάν παρατηρήσετε ότι τα πικάντικα τρόφιμα προκαλούν δυσπεψία, σκεφτείτε να επιλέξετε σάλτσες που χρησιμοποιούν γλυκές πιπεριές.

Τηγανητά

Τα τηγανητά τρόφιμα, όπως οι τηγανιτές πατάτες, οι κοτολέτες και τα ντόνατς, μπορεί να προκαλέσουν δυσπεψία. Το πρόβλημα με τα τηγανητά φαγητά είναι ότι τείνουν να κάθονται για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους στον πεπτικό σωλήνα, προκαλώντας συμπτώματα δυσπεψίας που περιλαμβάνουν φούσκωμα και καούρα. Η επιλογή φαγητών που είναι ψητά ή μαγειρεμένα στον αέρα όποτε είναι δυνατό, μπορεί να είναι μια καλή λύση.

Εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και το γκρέιπφρουτ, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ειδικά βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Ωστόσο, είναι επίσης όξινα, με αποτελέσμα να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της δυσπεψίας, ιδιαίτερα την παλινδρόμηση.

Η κατανάλωση εσπεριδοειδών μπορεί να προκαλέσει επιγαστρικό πόνο ή κάψιμο που σχετίζεται με δυσπεψία. Εάν υποφέρετε από δυσπεψία μπορείτε να απολαμβάνετε πεπόνια, μπανάνες, καθώς και άλλα φρούτα που είναι φυσικά χαμηλά σε οξύ και μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτά.

Γαλακτοκομικά

Εάν είστε ευαίσθητοι στη λακτόζη ή έχετε δυσανεξία, η κατανάλωση γαλακτοκομικών θα οδηγήσει σε δυσπεψία και μερικές φορές ακόμη και πόνο στην κοιλιά. Μπορείτε όμως να επιλέξετε γαλακτοκομικά χωρίς λακτόζη, τυρί κότατζ αντί για γιαούρτι και υποκατάστατα γάλακτος φυτικής προέλευσης.

Τεχνητά γλυκαντικά

Αν και έχουν χαμηλότερες θερμίδες από την πραγματική ζάχαρη, τα τεχνητά γλυκαντικά δεν είναι απαραίτητα ιδανικά για το πεπτικό σας σύστημα. Μόλις φτάσουν στο παχύ έντερο, μπορεί να σας δημιουργήσουν φούσκωμα και αέρια, αυξάνοντας την πιθανότητα να αντιμετωπίσετε δυσπεψία.

Μπορούν επίσης να διασπάσουν την επένδυση του εντέρου σας και να προκαλέσουν ανισορροπία των υγιών βακτηρίων στο μικροβίωμα. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορείτε να επιλέγετε προϊόντα που χρησιμοποιούν φρούτα, ωμό μέλι ή υγρή στέβια για γλυκύτητα.