Google trends: Αυτές είναι οι δίαιτες με τις περισσότερες αναζητήσεις για το 2022

Είτε είναι για απώλεια βάρους είτε απλώς για καλύτερη υγεία, αυτές οι δημοφιλείς δίαιτες σημείωσαν μεγάλη βαθμολογία όσον αφορά το τι αναζητούσαν οι άνθρωποι το 2022.

Η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα και πιο ενεργητικοί. Αλλά όταν αρχίσετε να ερευνάτε τρόπους για να χάσετε βάρος, το μυαλό σας μπορεί να αρχίσει να μπερδεύεται με όλες αυτές τις «θαυματουργές» δίαιτες εκεί έξω.

Και φυσικά καθεμία από αυτές έχει πιστούς που δημοσιεύουν στο Instagram και γενικά στο διαδίκτυο το πόσο φοβερά νιώθουν που σταμάτησαν να τρώνε υδατάνθρακες- ζάχαρη- κρέας- βραδινό

Πώς να επιλέξετε μια νέα δίαιτα

Η απόφαση για μια νέα δίαιτα είναι μεγάλη υπόθεση και μπορεί να είναι δύσκολο να επιλέξετε τη σωστή για εσάς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η υγιής απώλεια βάρους είναι μια δέσμευση που απαιτεί χρόνο. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό φίλτρο. Όταν επιλέγετε μια δίαιτα, επιλέξτε μια δίαιτα που περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα και όχι αυτή που αφορά την εξάλειψη των τροφών, ειδικά αυτών που αγαπάτε.

Προτείνω λοιπόν να κάνετε στον εαυτό σας την ακόλουθη ερώτηση πριν αποφασίσετε για μια νέα δίαιτα:

Είναι βιώσιμη αυτή η δίαιτα για εσάς; Μπορείτε να την κάνετε για επτά ημέρες την εβδομάδα, για πάντα; Γιατί εάν η απάντηση είναι όχι, τη στιγμή που θα σταματήσετε το πρόγραμμα, το πιθανότερο είναι ότι θα ξαναπάρετε τα κιλά που χάσατε.

όχι, τη στιγμή που θα σταματήσετε το πρόγραμμα, το πιθανότερο είναι ότι θα ξαναπάρετε τα κιλά που χάσατε. Είναι αυτή η δίαιτα υπερβολικά περιοριστική; Εάν πρόκειται να νιώσετε στέρηση, τότε θα είναι δύσκολο να ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη δίαιτα.

Θα μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας ακολουθώντας τη συγκεκριμένη δίαιτα; Αν σας αρέσει να τρώτε έξω με φίλους, να τρώτε κάποιο γλυκό περιστασιακά και να απολαμβάνετε ένα ποτήρι κρασί, είναι σημαντικό να σκεφτείτε εάν η διατροφή σας το επιτρέπει αυτό. Αν νομίζετε ότι θα πρέπει να βάλετε τη ζωή σας σε αναμονή για να εκτελέσετε σωστά αυτή τη δίαιτα, τότε δεν είναι κατάλληλη για εσάς.

Θα τρέφεστε επαρκώς; Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. Κάθε δίαιτα έχει πολύ χαμηλές θερμίδες δεν είναι βιώσιμη.

Η κατάλληλη δίαιτα είναι αυτή που έχει πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να γίνουν μέρος του τρόπου ζωής σας και όχι αυτή που θα μετράτε μέρες μέχρι να τελειώσει.

Πόσο επηρεάζει η διατροφή άλλους τομείς της ζωής σας

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ακολουθείτε μια δίαιτα που σας καταπιέζει. Δεν πρέπει να επιμένετε σε κάτι που δεν σας φαίνεται σωστό. Αν χάνετε μισό με ένα κιλό την εβδομάδα, τότε είστε στο δρόμο προς την επιτυχία. Ωστόσο, εάν χάνετε βάρος, αλλά αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε για πολύ επειδή είναι τόσο δύσκολο, τότε είναι η στιγμή να σταματήσετε.

Η καλύτερη δίαιτα είναι αυτή που δεν μοιάζει με δίαιτα. Μια ισορροπημένη δίαιτα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων, να σας διδάσκει για το μέγεθος της μερίδας, να παρέχει υγιεινές συμβουλές μαγειρικής, να περιλαμβάνει στρατηγικές για φαγητό έξω, να προτείνει τακτική σωματική δραστηριότητα και επαρκή ύπνο. Η καλύτερη δίαιτα στην πραγματικότητα δεν είναι δίαιτα, αλλά τρόπος ζωής.

Παρόλα όμως τα παραπάνω, δυστυχώς πολλοί συνεχίζουν να ψάχνουν για γρήγορες λύσεις απώλειας βάρους καταφεύγοντας στις δίαιτες της μόδες, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία. Τούτο λεχθέντος ας δούμε τι έψαξαν οι περισσότεροι άνθρωποι το 2022 και αν όντως ισχύουν τα παραπάνω.

unsplash

Οι δίαιτες με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google για το 2022

Η δίαιτα κέτο είναι και πάλι στην κορυφή. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν μπήκε καθόλου στη λίστα το 2019, αλλά το 2021 ήταν επίσης στο Νο. 1 και το 2017 ήταν στο Νο. 6. Αυτό αποδεικνύει, προς μεγάλη μου απογοήτευση, ότι η δημοτικότητα της κετογονικής δίαιτας δεν θα εξαφανιστεί τόσο σύντομα.

Η κετογονική διατροφή είναι πολύ υψηλή σε λιπαρά, παρέχει επαρκή πρωτεΐνη και είναι χαμηλή σε υδατάνθρακες. Γίνεται πολλή έρευνα για τη δίαιτα κετο, και παρόλο που υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας στην επιστημονική κοινότητα, εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη.

Μια διατροφή πολύ υψηλή σε κορεσμένα λιπαρά παραμένει συνδεδεμένη με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Και το να βάλετε το σώμα σας σε μια κετογονική κατάσταση, η οποία προκαλείται από τη μείωση των υδατανθράκων, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν αυξημένη ούρηση, δυσοσμία του στόματος, κόπωση, έμετο και σύγχυση.

Διαλείμματική νηστεία

Η διαλειμματική νηστεία μπορεί να έπεσε στο Νο. 2 αφού ήταν Νο. 1 το 2021, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι θα υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να είμαστε σαφείς, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τύποι διαλείπουσας νηστείας, αλλά οι δύο πιο δημοφιλείς είναι είτε η μορφή 5:2 είτε αυτό που αναφέρεται ως χρονικά περιορισμένη διατροφή.

Κατά τη διάρκεια φαγητού περιορισμένου χρόνου, μπορείτε να φάτε μέσα σε οποιοδήποτε παράθυρο 8 ωρών: για παράδειγμα, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. ή από τις 12 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. Κατά τις υπόλοιπες 16 ώρες της ημέρας, δεν καταναλώνετε φαγητό, εκτός από ροφήματα με μηδενικές θερμίδες. Η μορφή 5:2 είναι όταν δύο μη συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας μένετε σχεδόν νηστικοί, καταναλώνοντας βασικά περίπου 500 θερμίδες την ημέρα. Τις υπόλοιπες πέντε ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να τρώτε την κανονική σας διατροφή.

Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να χάσετε βάρος με αυτούς τους τύπους δίαιτας. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα κατανοητό εάν τα οφέλη προκύπτουν επειδή απλώς περιορίζετε τις θερμίδες (προσωπικά εικάζω) ή επειδή δεν τρώτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και το πραγματικό ερώτημα είναι εάν η διαλείπουσα νηστεία είναι τελικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Vegan και χορτοφαγική διατροφή

Οι φυτικές δίαιτες, συμπεριλαμβανομένων των vegan και των χορτοφαγικών διατροφών, είναι από τις πιο δημοφιλείς. Μετά την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ όπως το Seaspiracy, το The Game Changers και το Before the Flood, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να πειραματιστούν με μια διατροφή πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως το να γίνετε vegan η χορτοφάγοι δεν θα σας βοηθήσει απαραίτητα να χάσετε βάρος. Αλλά μπορεί να βοηθήσει την υγεία σας, αφού υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν δείξει ότι όσοι δεν τρώνε κρέας έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης και η υπέρταση και κινδυνεύουν λιγότερο να γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Η χορτοφαγία είναι επίσης συνυφασμένη με την αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών. Και όπως είναι γνωστό οι φυτικές ίνες μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καταπολεμάνε τη δυσκοιλιότητα και προφυλάσσουν από ορισμένες μορφές καρκίνου. Ενώ τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα φρούτα και στα λαχανικά καταπολεμάνε τις βλαβερές για τον οργανισμό ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για πολλές ασθένειες.

Δίαιτα DASH

Ακόμα μια δίαιτα σε αυτή τη λίστα, μαζί με την προηγούμενη, που έχει πραγματικά νόημα. Το DASH σημαίνει Dietary Approaches to Stop Hypertension. Από τη δημιουργία της πριν από περίπου 20 χρόνια, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης .

Το θετικό της δίαιτας DASH είναι ότι δεν καταργεί καμία ομάδα τροφίμων, αλλά δίνει έμφαση σε ορισμένα τρόφιμα που θέλει να τρώτε περισσότερο. Για παράδειγμα, ενθαρρύνει τέσσερις έως πέντε μερίδες λαχανικών την ημέρα, τέσσερις έως πέντε μερίδες φρούτων την ημέρα και δύο έως τρεις μερίδες γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά.

Είναι επίσης σχεδιασμένη να περιέχει κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο, τα οποία που έχουν συσχετιστεί με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μπορώ μόνο να πω ότι θα ήθελα να αναζητηθούν περισσότερα από αυτά τα είδη δίαιτας.

unsplash

Σταθερή στη Νο. 7, δύο συνεχόμενα χρόνια, είναι η δίαιτα sirtfood. Αυτό είναι σίγουρα ένα καλό παράδειγμα της δύναμης των διασημοτήτων. Είμαι πεπεισμένη ότι αν η πολύ δημοφιλής τραγουδίστρια Adele δεν είχε χάσει καλιά με αυτή τη δίαιτα, δεν θα είχε κερδίσει ποτέ τέτοια δημοτικότητα.

Η δίαιτα Sirtfood παρέχει θερμιδικό έλλειμμα το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλή κατανάλωση ορισμένων τροφών (που ονομάζονται sirtfoods), διεγείρει την παραγωγή πρωτεϊνών που ονομάζονται sirtuins (sirts) στο σώμα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στρατηγικών επιτρέπει, σύμφωνα πάντα με τους συντάκτες της δίαιτας, γρήγορη απώλεια βάρους με διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Οποιαδήποτε έρευνα αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη δίαιτα περιορίζεται σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν invitro ή σε ποντίκια, επομένως είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι οι τροφές που ενισχύουν τις sirtuins μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια βάρους ή κάποια άλλα οφέλη στην υγεία.

Whole30

Η Whole30 είναι μια άλλη δίαιτα που δεν είναι καινούργια, αλλά φαίνεται να έχει γίνει αρκετά δημοφιλής και φέτος. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, τη Melissa Hartwig και τον πρώην σύζυγό της, αυτό το πρόγραμμα διατροφής θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια βάρους, τα υψηλά επίπεδα ενέργειας, τον καλύτερο ύπνο, καλύτερη διάθεση και γενικά υποτίθεται ότι όλα γίνονται καλύτερα.

Η προϋπόθεση είναι ότι για 30 ημέρες πρέπει να αφαιρέσετε ορισμένα τρόφιμα από τη διατροφή σας, όπως τη ζάχαρη, τα γαλακτοκομικά, τα δημητριακά, τα όσπρια και το αλκοόλ, τα οποία θα μπορούσαν να είναι η αιτία για όλα τα δεινά της υγείας σας. Μετά από 30 ημέρες, μπορείτε να αρχίσετε να τα προσθέτετε ξανά αν θέλετε και να δείτε πώς αισθάνεστε.

Αλλά προσέξτε, εάν στην πορεία παραστρατίσετε με οποιονδήποτε τρόπο, όσο μικρό κι αν είναι το παραστράτημα, θα πρέπει να επιστρέψτε και πάλι στην πρώτη μέρα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η δίαιτα δεν έχει μελετηθεί από την επιστημονική κοινότητα, παρά μόνο από τους διάφορους γκουρού της διατροφής που ανεβάζουν στο διαδίκτυο ό,τι διαβάζουν από άλλους ή ό,τι πιστεύουν οι ίδιοι.

Δίαιτα Noom

Μπορεί φέτος να μην βρίσκεται πολύ ψηλά στις αναζητήσεις, παρόλα αυτά η δίαιτα Noom δεν έχει ξεχαστεί. Η Noom είναι μια εφαρμογή και ένα πρόγραμμα διατροφής που έχει σχεδιαστεί για να είναι ο προσωπικός σας προπονητής απώλειας βάρους. Επί του παρόντος προσφέρει δύο προγράμματα διάρκειας 16 εβδομάδων – υγιές βάρος και πρόληψη του διαβήτη – με μηνιαία χρέωση.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν κατά μέσο όρο απώλεια βάρους 18 κιλών σε 16 εβδομάδες, κάτι που είναι αναζωογονητικό αφού θεωρείται ένας υγιής ρυθμός απώλειας βάρους. επίσης η Noom ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί τεχνικές παρέμβασης στον τρόπο ζωής για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που φαίνεται να είναι μια λογική προσέγγιση για την απώλεια βάρους. Ωστόσο, το ταξίδι του καθενός για την απώλεια κιλών είναι διαφορετικό και μια εφαρμογή μπορεί να μην είναι αποτελεσματική για ορισμένους.