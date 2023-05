Νερό με λεμόνι: Υπάρχουν τελικά οφέλη από την κατανάλωση του;

Το νερό με λεμόνι έχει διαφημιστεί σαν ελιξίριο εξισορρόπησης του pH, καύσης λίπους και καθαρισμού του δέρματος. Αλλά ανταποκρίνεται πραγματικά σε όλη αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία;

Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο για τα οφέλη του λεμονιού αποκαλύπτει ισχυρισμούς ότι βελτιώνει την πέψη, απαλλάσσει το σώμα από τις τοξίνες, βοηθά στην απώλεια βάρους και κάνει καλό στο δέρμα. Λοιπόν, ποια είναι τα οφέλη της κατανάλωσης νερού με λεμόνι;

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου έρευνα ότι αποκομίζετε μαγικά οφέλη για την υγεία προσθέτοντας χυμό λεμονιού στο νερό. Και ενώ τα λεμόνια και το νερό ξεχωριστά έχουν οφέλη για την υγεία —οπότε είναι λογικό ότι θα είχαν και μαζί— κάπου στην πορεία, διασημότητες και παράγοντες κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν την ιδέα ότι το να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι λεμονόνερο θα βελτιώσουμε την υγεία μας εύκολα και γρήγορα. Ας δούμε όμως παρακάτω αν τελικά υπάρχουν οφέλη από την κατανάλωση νερού με λεμόνι

Μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος;

Αποφύγετε κάθε ισχυρισμό ότι ένα φαγητό ή ρόφημα μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες μέχρι σήμερα που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι η κατανάλωση νερού με λεμόνι βοηθά στην απώλεια βάρους. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι το πόσιμο νερό μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος.

Το πόσιμο νερό μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους υποστηρίζοντας την ενυδάτωση, ενισχύοντας την ενέργεια και βοηθώντας στη ρύθμιση του μεταβολισμού και της πέψης. Ωστόσο, η προσθήκη λεμονιού στο νερό δεν το κάνει ανώτερο.

Σε μια ανασκόπηση του 2019 στο περιοδικό Nutrición Hospitalaria, οι ερευνητές εξέτασαν μελέτες που περιλάμβαναν διάφορες στρατηγικές για την απώλεια βάρους: αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης νερού, αντικατάσταση ποτών με θερμίδες με νερό και πόσιμο νερό πριν από το φαγητό. Και οι τρεις στρατηγικές οδήγησαν σε απώλεια βάρους σε κάποιο επίπεδο, με το μέσο ποσοστό απώλειας βάρους να είναι 5,15%. Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση ήταν η αντικατάσταση των ποτών με θερμίδες με νερό.

Το νερό επίσης σας χορταίνει, επομένως είναι λογικό, όπως υποδηλώνει αυτή η ανασκόπηση, ότι η κατανάλωση ενός ποτηριού πριν από τα γεύματα να μπορεί να μειώσει την ποσότητα φαγητού που τρώτε. Αλλά η έρευνα είναι ανάμεικτη για το εάν το πόσιμο νερό ενισχύει τον μεταβολισμό ή αυξάνει την καύση θερμίδων.

Είναι καλό για το δέρμα σας;

Υπάρχουν οφέλη από το να πίνετε νερό με λεμόνι για το δέρμα σας; Τόσο τα λεμόνια όσο και το νερό μπορούν να βελτιώσουν το δέρμα σας, αλλά δεν χρειάζεται να τα καταναλώνετε μαζί για να δείτε τα οφέλη.

Τα λεμόνια, όπως και άλλα εσπεριδοειδή, είναι πλούσια σε βιταμίνη C , η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου. Το κολλαγόνο είναι υπεύθυνο για την ελαστικότητα και τη δύναμη του δέρματος. Σύμφωνα με έρευνα, όπως η μελέτη του 2020 στο ACS Omega , η βιταμίνη C είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που υπάρχουν στο δέρμα και συσσωρεύονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο χυμός ενός λεμονιού αποδίδει από 20% έως 25% της ημερήσιας αξίας βιταμίνης C, αλλά μία φέτα προσφέρει μόνο μεταξύ 2,5% και 3% της ημερήσιας αξίας σας. Συγκρίνετε το με 1 φλιτζάνι φράουλες, το οποίο παρέχει μεταξύ 108% και 130% της ημερήσιας αξίας βιταμίνης C. Σημειώστε ότι η ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C για ενήλικες κυμαίνεται από 75 έως 90 mg, ανάλογα με το φύλο.

Το δέρμα σας είναι ένα όργανο και όλα τα όργανα χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν σωστά. Το δέρμα σας μπορεί να χάσει την ελαστικότητά του εάν δεν λαμβάνετε αρκετό νερό.

Έχει αλκαλική επίδραση στο σώμα σας;

Η ιδέα ότι το νερό με λεμόνι έχει αλκαλική επίδραση στο σώμα μας είναι ένας μύθος. Τα τρόφιμα που τρώμε δεν έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το pH του αίματός μας. Το σώμα είναι μια καλά λαδωμένη μηχανή όσον αφορά τη ρύθμιση του pH και εργάζεται πάντα για τη διατήρηση της ομοιόστασης.

Ενώ η κατανάλωση τροφών που είναι πιο βασικές (αλκαλικές) ή όξινες μπορεί να αλλάξει προσωρινά το pH των ούρων, δεν υπάρχει καμία επίδραση στο pH του αίματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λεγόμενη «αλκαλική δίαιτα» μπορεί να είναι υγιής απλώς και μόνο λόγω της έμφασης που δίνει σε ολόκληρα τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όχι επειδή αλλάζει τη χημεία του σώματος.

pexels

Πρέπει να πίνετε κρύο ή ζεστό νερό με λεμόνι;

Ποια είναι τα οφέλη του ζεστού νερού με λεμόνι; Τι γίνεται αν το πιείς κρύο; Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση νερού με λεμόνι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι η βέλτιστη, οπότε επιλέξτε ό,τι προτιμάτε.

Υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες;

Το οξύ στα λεμόνια μπορεί να είναι πρόβλημα για τα δόντια. Τα λεμόνια περιέχουν κιτρικό οξύ και το υπερβολικό οξύ μπορεί να φθείρει το σμάλτο των δοντιών. Εάν καταναλώνετε τακτικά νερό με λεμόνι, σκεφτείτε να το πίνετε με καλαμάκι.

Επίσης για μερικούς ανθρώπους, η κατανάλωση ενός όξινου ροφήματος με άδειο στομάχι μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερική δυσφορία. Διαφορετικά, η κατανάλωση ενός ποτηριού με νερό και λεμόνι δεν εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους.

Το νερό με λεμόνι μετράει στην ημερήσια πρόσληψη νερού;

Ναι. Η διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη σωματική λειτουργία. Η επαρκής πρόσληψη νερού είναι το κλειδί για τον μεταβολισμό, την πέψη και τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Μερικοί άνθρωποι αντιπαθούν τη γεύση του νερού ή το βρίσκουν βαρετό, επομένως η προσθήκη λεμονιού για να βελτιώσει τη γεύση μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της πρόσληψης νερού.

Τα οφέλη του νερού με λεμόνι έχουν εκτοξευθεί δυσανάλογα, αλλά υπάρχουν ελάχιστοι έως καθόλου κίνδυνοι από την κατανάλωση του - εκτός από την πιθανή φθορά του σμάλτου των δοντιών. Αν σας αρέσει να ξεκινάτε τη μέρα σας με λεμονόνερο, προτιμήστε το. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε ενυδατωμένοι, εάν δεν σας αρέσει η γεύση του απλού νερού. Απλώς μην περιμένετε μαγικές αλλαγές στο βάρος, το δέρμα ή τη χημεία του σώματός σας.