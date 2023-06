6 λόγοι για να αγαπήσεις τις ντομάτες -τόσο τις φρέσκες όσο και τις κονσερβοποιημένες

Η ταπεινή ντομάτα προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία.

Η ντομάτα είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα είδη (συχνά αναφέρονται ως λαχανικό, αλλά βοτανικά μιλώντας είναι φρούτο), που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό φυσικά δεν είναι περίεργο αφού οι ώριμες ντομάτες είναι φρέσκες και ζουμερές (95 τοις εκατό είναι νερό), γλυκές και δίνουν νοστιμιά σε κάθε γεύμα.

Είτε τις τρώτε φρέσκες είτε μαγειρεμένες ή από κονσέρβα, οι ντομάτες έχουν νόστιμη γεύση και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Υποστηρίζουν την καρδιά, την αρτηριακή πίεση, τη διαχείριση της χοληστερόλης, το δέρμα, το ανοσοποιητικό σύστημα, την όραση και την υγεία του εντέρου-ο κατάλογος είναι μακρύς. Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε περισσότερα για τα κορυφαία οφέλη για την υγεία της ντομάτας.

Οι ντομάτες παρέχουν μια πληθώρα αντιοξειδωτικών

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε διαφορετικά αντιοξειδωτικά, όπως λυκοπένιο, βήτα-καροτίνη, λουτεΐνη, χλωρογενικό οξύ και ναρινγενίνη. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη διόρθωση της βλάβης από το οξειδωτικό στρες στο σώμα μας. Πολλά πράγματα μπορούν να προκαλέσουν αυτό το οξειδωτικό στρες, από τη ρύπανση μέχρι τις ακτίνες UV, οπότε είναι αδύνατο να αποφευχθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι καλή ιδέα να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας λαχανικά και φρούτα με πιο φωτεινά και/ή πιο βαθιά χρώματα, καθώς αυτά τείνουν να έχουν μεγαλύτερο αριθμό αντιοξειδωτικών.

Το λυκοπένιο είναι το αντιοξειδωτικό που δίνει στην ντομάτα το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της. Και μελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία περισσότερου λυκοπενίου στο σώμα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Το επόμενο αντιοξειδωτικό είναι η βήτα-καροτίνη, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α μέσα στο σώμα. Η βιταμίνη Α είναι σημαντική για την υγεία των ματιών και το ανοσοποιητικό σύστημα. Παίζει επίσης ρόλο στην πρόληψη της διάσπασης του κολλαγόνου και στην ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου στο δέρμα μας. Υπάρχει μια μελέτη που δείχνει ότι όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν συνδυασμό πελτέ ντομάτας και ελαιόλαδου για 10 εβδομάδες, είδαν 40% αύξηση στην προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα. Και αυτό οφειλόταν στη βήτα-καροτίνη στις ντομάτες.

Τέλος, οι ντομάτες περιέχουν επίσης λουτεΐνη, η οποία βοηθά στην πρόληψη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, χλωρογενικό οξύ, που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και ναρινγενίνη στο δέρμα της ντομάτας, που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής.

Οι ντομάτες έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Οι ντομάτες μπορούν να σας προσφέρουν το 25 τοις εκατό Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης σε βιταμίνη C, προσφέροντας 13,7 χιλιοστόγραμμα C ανά 100 γραμμάρια. Η βιταμίνη C , η οποία είναι ένα ακόμη αντιοξειδωτικό, βοηθά στη δημιουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού σας και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επούλωση των ιστών.

Για τους χορτοφάγους και τους vegans που μπορεί να μην παίρνουν το σίδηρο από ζωικές τροφές, η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βοηθά το σώμα να απορροφήσει τον σίδηρο από τα φυτικά τρόφιμα πιο εύκολα.

Οι ντομάτες προσφέρουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες

Οι υγιείς ενήλικες γυναίκες θα πρέπει να στοχεύουν σε 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα και οι άνδρες σε 38 γραμμάρια. Μια μέτρια ντομάτα παρέχει 1,5 γραμμάριο φυτικών ινών, που αποτελούνται από αδιάλυτες και διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες και βοηθητικές για την πέψη.

Οι αδιάλυτες ίνες προσελκύουν νερό στα κόπρανα για να τα μαλακώσουν και να επιτρέψουν την ομαλή διέλευση από το σώμα. Είναι ιδιαίτερα ευεργετικό εάν έχετε προβλήματα με δυσκοιλιότητα.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων, ώστε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας να μην ανεβαίνουν πολύ γρήγορα—και έτσι αισθάνεστε ικανοποιημένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το φαγητό. Οι διαλυτές φυτικές ίνες λειτουργούν επίσης ως πρεβιοτικά στο έντερό μας. Τα πρεβιοτικά είναι τα τρόφιμα που πρόκειται να θρέψουν τα υγιή βακτήρια του εντέρου μας.

Οι ντομάτες είναι καλή πηγή καλίου

Οι ντομάτες είναι ένα από τα προϊόντα παραγωγής με την υψηλότερη ποσότητα καλίου, με 290 mg αυτού του βασικού ορυκτού σε μια μέτρια ντομάτα. Το κάλιο παίζει ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι το σώμα μας διατηρεί την ποσότητα νερού που χρειάζεται για να είναι καλά ενυδατωμένο (είναι ένας ηλεκτρολύτης) και επίσης βοηθά στον υγιή έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Η παρουσία καλίου στο αίμα σας αναγκάζει τους νεφρούς να μειώσουν τα επίπεδα νατρίου στην κυκλοφορία του αίματός σας, το οποίο, με τη σειρά του, μειώνει την αρτηριακή σας πίεση.

Αλλά σημειώστε: Η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας καλίου μπορεί να σας επηρεάσει αρνητικά εάν έχετε νεφρική νόσο ή παίρνετε φάρμακα που επηρεάζουν την ικανότητα του σώματός σας να χειρίζεται το κάλιο. Μιλήστε με τον γιατρό σας για το πόσο κάλιο μπορείτε να έχετε την ημέρα, εάν δεν είστε σίγουροι.

Οι ντομάτες έχουν βιταμίνη Κ για την υγεία του αίματος και των οστών

Μια μέτρια ντομάτα περιέχει περίπου το 15 τοις εκατό της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης σε βιταμίνης Κ. Η βιταμίνη Κ παίζει ρόλο στο σχηματισμό και την ενεργοποίηση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος και στην ενίσχυση των οστών .

Οι ντομάτες περιέχουν φυλλικό οξύ, μια σημαντική βιταμίνη Β

Το φυλλικό οξύ, γνωστό και ως βιταμίνη Β9, υποστηρίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη των ιστών και τη λειτουργία των κυττάρων. Για όσες είναι έγκυες, το φυλλικό οξύ βοηθά επίσης στην πρόληψη ελαττωμάτων του νευρικού σωλήνα στο αναπτυσσόμενο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό για τις έγκυες να πάρουν αρκετό από αυτό.

Θα πάρετε λιγότερα θρεπτικά συστατικά από τις ντομάτες αν τις φάτε μόνο μαγειρεμένες;

Καθόλου. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα υπάρχει υψηλότερη συγκέντρωση λυκοπενίου στις ντομάτες όταν μαγειρεύονται. Συνεχίστε λοιπόν και χρησιμοποιήστε ντομάτες σε κονσέρβα ή σάλτσες ζυμαρικών με βάση τη ντομάτα και θυμηθείτε να προτιμάτε μόνο τις ποικιλίες «χωρίς προσθήκη νατρίου», εάν και όταν είναι διαθέσιμες.

Το άλλο πράγμα που πρέπει να σημειώσετε: Προσπαθήστε να καταναλώνετε ντομάτες μαζί με μια υγιή πηγή λίπους, όπως ελαιόλαδο ή το αβοκάντο. Και αυτό γιατί το λίπος αυξάνει την απορρόφηση του λυκοπενίου από το σώμα σας κατά τέσσερις φορές.