Paleo Diet: Γιατί ήρθε η ώρα να την αφήσουμε στο παρελθόν;

Σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποια στιγμή για την Paleo Diet, που αποκαλείται και ως διατροφή των σπηλαίων ή δίαιτα της Λίθινης Εποχής ή Παλαιολιθική δίαιτα.

Η διάσημη πλέον Paleo Diet έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές το τελευταίο διάστημα και στηρίζεται στην υπόθεση ότι αν τρώμε όπως οι πρόγονοί μας πριν από 10.000 χρόνια, θα είμαστε πιο υγιείς, θα χάσουμε βάρος και θα περιορίσουμε τις ασθένειες. Αυτό σημαίνει να καταναλώνουμε τροφές που μπορούν να κυνηγηθούν, να ψαρευτούν ή να συλλεχθούν.

Με απλά λόγια η Paleo Diet συνιστά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, πουλερικών, ψαριών, αυγών, φρούτων, λαχανικών και ωμών καρπών. Ενώ απαγορεύει τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια (φασόλια, φακές και μπιζέλια), τη ζάχαρη, το αλάτι και τα λιπαρά κρέατα.

Γιατί; συμβαίνει αυτό; Διότι σύμφωνα με τους υποστηρικτές της Paleo Diet, το σώμα μας έχει γενετική προδιάθεση να τρέφεται με αυτόν τον τρόπο, γι αυτό και οι «νέες» διατροφικές συνήθειες οδηγούν στην παχυσαρκία αλλά και σε διάφορες άλλες παθήσεις.

Οι ρίζες της Paleo Diet μπορούν να ανιχνευθούν στη δεκαετία του 1950 , αλλά οφείλει τη σημερινή της δημοτικότητα σε ένα βιβλίο της Loren Cordain με τίτλο The Paleo Diet: Lose Weight and Get Healthy Eating the Food You Were Designed to Eat, η πρώτη έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε το 2001.

Στα 22 χρόνια από τη δημοσίευση του βιβλίου του Cordain, η Paleo Diet υιοθετήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους και φυσικά μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων αναπτύχθηκε στηριζόμενη σε αυτή τη διατροφική τάση.

Όμως ενώ η δίαιτα Paleo έχει πολλούς υποστηρικτές, η κλινική έρευνα δεν έχει ακόμη τεκμηριώσει τα υποτιθέμενα οφέλη της για την υγεία.

Αρχικά, δεν φαίνεται να είναι καλύτερη από τις συμβατικές συνιστώμενες δίαιτες, ως μέσο απώλειας βάρους μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Η μόνη δημοσιευμένη πολυετής μελέτη που αξιολόγησε τον αντίκτυπο της Paleo Diet στην απώλεια βάρους, διαπίστωσε δεν ήταν περισσότερο αποτελεσματική από την τήρηση των επίσημων διατροφικών συστάσεων.

pexels

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ισχυρισμούς που έχουν γίνει σχετικά με τον αντίκτυπο της Paleo Diet στις χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι μελέτες που εξέτασαν τον αντίκτυπο της Paleo Diet στον διαβήτη τύπου 2 δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα.

Ομοίως, οι συγγραφείς μιας μελέτης του 2020 ανέφεραν ότι η υιοθέτηση της Paleo Diet είχε ως αποτέλεσμα έναν αυξημένο αριθμό βακτηρίων του εντέρου που παράγουν μια χημική ουσία που σχετίζεται με καρδιαγγειακές παθήσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη δίαιτα μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων ασθενειών.

Ήρθε η ώρα να αφήσετε τη Paleo Diet στο παρελθόν

Δεδομένου ότι η υιοθέτηση της Paleo Diet δεν υποστηρίζεται από τη διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και οι συστάσεις της δεν είναι επιστημονικά ισχυρές, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα υποτιθέμενα οφέλη της για την υγεία δεν έχουν υποστηριχθεί από κλινικές μελέτες.

Η Paleo Diet ήταν ένα αξιόλογο πείραμα, αλλά πλέον φαίνεται πιο πιθανό ότι εκείνοι που την ακολουθούν απλώς να σπαταλούν τα χρήματά τους χωρίς να έχουν κανένα όφελος. Γι αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου, ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη Paleo Diet στο παρελθόν.