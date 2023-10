Το πείραμα της πείνας του 1940 που μας δείχνει πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι οι αυστηρές δίαιτες

Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπάρχουν ανέκδοτες αναφορές για τις επιπτώσεις της πείνας. Ωστόσο, υπήρξε πραγματική έρευνα για το θέμα τη δεκαετία του 1940.

Κτά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο φυσιολόγος Ancel Keys και ο ψυχολόγος Josef Brozek διεξήγαγαν μια μελέτη ήθελαν να δουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ασιτία αλλά και η αποκατάσταση της στους ανθρώπους.

Αντί να επικεντρωθούν απλώς στις διατροφικές απαιτήσεις, ήθελαν να προσφέρουν μια εικόνα για το εάν η ημι-πείνα είχε συνέπειες στη συμπεριφορά και εάν αυτό επηρεάζει την προσωπικότητα. Καθώς η επανασίτιση ήταν ο στόχος της έρευνας, τα άτομα θα έπρεπε πρώτα να λιμοκτονήσουν. Η μελέτη που είναι γνωστή ως Minnesota Starvation Experiment παρέχει σημαντική εικόνα για την επίδραση της πείνας στην ψυχολογική και σωματική κατάσταση.

Αν και αυτή η μελέτη παρείχε πολύ χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την πείνα και την επανασίτιση, σίγουρα δεν θα επιτρεπόταν να συνεχιστεί σήμερα λόγω του πόσο επικίνδυνο ήταν για τους συμμετέχοντες.

Τι περιελάμβανε αυτή η μελέτη;

Το 1944, ο Keys στρατολόγησε 36 νέους, υγιείς άντρες αντιρρησίες συνείδησης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να συμμετάσχουν σε μια μελέτη 13 μηνών. Αντιρρησίας συνείδησης είναι ένα «άτομο που έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει στρατιωτική θητεία» , είτε για λόγους συνείδησης είτε για θρησκευτικούς λόγους.

Περισσότεροι από 400 άντρες απάντησαν σε ένα φυλλάδιο που ρωτούσε: «Θα λιμοκτονήσετε για να μπορούν να σας ταΐσουν;». Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε 100 εθελοντές, από τους οποίους πήραν συνεντεύξεις και εξετάστηκαν πριν επιλεγούν οι 36 άνδρες που θεωρήθηκαν οι πιο ικανοί ψυχικά και σωματικά.

Οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το οποίο χρησίμευε ως κοιτώνας. Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, εργάζονταν στο εργαστήριο, περπατούσαν 35 χιλιόμετρα την εβδομάδα και συμμετείχαν σε πανεπιστημιακά μαθήματα. Οι σωματικές μετρήσεις γίνονταν τακτικά, όπως και τα ψυχοκινητικά τεστ, η αντοχή, τα ψυχολογικά τεστ και τα τεστ συντονισμού χεριού-ματιού. Κάθε συμμετέχων έπρεπε επίσης να γράφει σε ένα περιοδικό.

Φάσεις της μελέτης

Η μελέτη χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: μια περίοδο ελέγχου 12 εβδομάδων, μια περίοδο μισής πείνας 24 εβδομάδων και μια περίοδο επανασίτισης 12 εβδομάδων. Δώδεκα από τους συμμετέχοντες έλαβαν επιπλέον οκτώ εβδομάδες αποκατάστασης και η παρακολούθηση συνεχίστηκε για άλλους 12 μήνες.

Φάση 1:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των 12 εβδομάδων , παρατηρήθηκαν φυσιολογικές διατροφικές συμπεριφορές. Υπό την επίβλεψη ενός διαιτολόγου, οι συμμετέχοντες έτρωγαν γεύματα που ήταν προσαρμοσμένα στις θερμιδικές τους ανάγκες για να διατηρήσουν το σωματικό τους μέγεθος - περίπου 3500 θερμίδες την ημέρα.

Φάση 2:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου μισής πείνας 24 εβδομάδων , οι άντρες περιορίστηκαν σε περίπου 1600-1800 θερμίδες, παρόμοιο ποσό με πολλές από τις σημερινές δίαιτες και προγράμματα γευμάτων.

Η δίαιτα σχεδιάστηκε για να μιμείται μια ευρωπαϊκή διατροφή κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οποία ήταν χαμηλή σε πρωτεΐνες, υψηλή σε υδατάνθρακες και βασιζόταν σε πατάτες, λαχανικά και ψωμί. Έτρωγαν πρωινό και μεσημεριανό αλλά όχι δείπνο (ω γεια σου, διαλείπουσα νηστεία!).

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες έχασαν σταδιακά περίπου το 25% του βάρους τους με ρυθμό 1 με 2 κιλά την εβδομάδα.

Φάση 3:

Για την περίοδο επανασίτισης των 12 εβδομάδων , οι άντρες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και τους επέτρεψαν να τρώνε επιπλέον 400, 800, 1200 ή 1600 θερμίδες. Ωστόσο, κανένας από τους άντρες δεν ήξερε σε ποια ομάδα ανήκαν, και ακόμη και εκείνοι που έλαβαν επιπλέον 1600 πίστευαν ότι ήταν στην ομάδα με τις χαμηλότερες θερμίδες.

Κάθε ομάδα υποδιαιρέθηκε περαιτέρω για να ληφθούν υπόψη διαφορετικές προσλήψεις πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών. Μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων παρέμεινε για επιπλέον οκτώ εβδομάδες και ήταν σε θέση να τρώει απεριόριστα.

pexels

Αποτελέσματα του πειράματος της πείνας της Μινεσότα

Οι άντρες ανέφεραν αμέσως μείωση της σωματικής ενέργειας και του προσωπικού κινήτρου, μόλις μειώθηκε η πρόσληψη θερμίδων τους. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές στους συμμετέχοντες.

Φυσικές Αλλαγές:

Αδυναμία

Ισχνότητα

Χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος

Μειωμένη σεξουαλική ορμή

Μειωμένος καρδιακός ρυθμός

Οι σωματικές αλλαγές των συμμετεχόντων ήταν σημαντικές. Εκτός από τα προφανή φυσικά σημάδια απώλειας βάρους (19% – 28%) μεταξύ των 32 τελικών συμμετεχόντων, οι σωματικές αλλαγές περιελάμβαναν προεξέχοντα οστά, μείωση 70% της λιπώδους μάζας και 40% μείωση της απώλειας μυών.

Επιπλέον, ο βασικός μεταβολικός ρυθμός τους (BMR), που είναι η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται το σώμα σε κατάσταση ηρεμίας, μειώθηκε κατά 40% λόγω της χαμηλής θερμιδικής πρόσληψης, η οποία μείωσε τις ανάγκες του σώματος για ενέργεια. Οι συμμετέχοντες υπέφεραν επίσης από πονοκεφάλους, ζάλη, απώλεια μαλλιών, οίδημα, γαστρεντερική δυσφορία και δυσανεξία στο κρύο.

Μετά την επανασίτιση, είχαν το 140% του αρχικού σωματικού τους λίπους τη στιγμή που έφτασαν στο αρχικό τους βάρος. Αυτό συνέβη διότι μετά από μια περίοδο δίαιτας, το σώμα δεν καταλαβαίνει ότι ήθελες απλώς να φαίνεσαι αδύνατος με το μπικίνι σου και επομένως θα πάρει περισσότερο λίπος σε περίπτωση που μπεις σε περίοδο περιορισμού.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι μετά από μια περίοδο πείνας, ένα άτομο χρειάζεται τουλάχιστον 4000 θερμίδες την ημέρα για να ανακάμψει.

Αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά:

Οι συμμετέχοντες άρχισαν να φυλάνε το φαγητό τους αμυντικά, φοβούμενοι ότι θα το έκλεβαν οι άλλοι και γινόντουσαν επιθετικοί αν οι άλλοι συμμετέχοντες είχαν περισσότερο φαγητό από αυτούς. Επίσης νευρίαζαν αν κάποιος άφηνε φαγητό στο πιάτο του, καθώς το θεωρούσαν σπατάλη.

Τις ώρες των γευμάτων, οι άντρες καταγράφηκαν να γλείφουν τα πιάτα τους και χρησιμοποιούσαν τακτικές για να κάνουν να φαίνεται ότι στο πιάτο τους υπήρχε περισσότερο φαγητό από ό,τι στην πραγματικότητα.

Άπλωναν το φαγητό τους γύρω από το πιάτο τους, το έκοβαν το σε μικρά κομμάτια και το κρατούσαν στο στόμα τους για μεγάλες περιόδους. Κάποιοι έπιναν υπερβολικές ποσότητες νερού για να αισθανθούν χορτάτοι, άλλοι μασούσαν τσίχλα και κάποιοι άρχισαν να καπνίζουν.

Όσοι παρέμειναν στις επιπλέον οκτώ εβδομάδες στο τέλος της μελέτης, παρατηρήθηκε ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανάγνωση των ενδείξεων της πείνας τους και άρχισαν να τρώνε πολλά γεύματα σε μία συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων, κάθε συμμετέχων είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τα γεύματά του και κατά συνέπεια έτρωγε μεταξύ 7.000-10.000 θερμίδες την ημέρα και μερικές φορές έως και 11.500 σε μία μόνο ημέρα, αναφέροντας ακόρεστη πείνα που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει.

Μερικοί από τους άντρες ανέπτυξαν συμπεριφορές υπερφαγίας και βουλιμίας. Ένας άντρας εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο υπερφαγίας. Μετά από πέντε μήνες επανασίτισης, συνέχισαν να έχουν αυτές τις συμπεριφορές, αν και η διάθεσή τους σταθεροποιήθηκε.

Ψυχολογικές αλλαγές:

Διατροφική εμμονή

Ευερεθιστότητα και εναλλαγές διάθεσης

Άγχος και κατάθλιψη

Ανησυχίες για την εικόνα του σώματος

Απάθεια

Οι συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα απασχολημένοι με το φαγητό, σε σημείο που έγινε το βασικό θέμα στις συζητήσεις τους. Μάλιστα μερικοί εθελοντές δυσκολευόντουσαν να συγκεντρωθούν λόγω της ενασχόλησής τους με το φαγητό.

Επίσης το ενδιαφέρον τους για το φαγητό επεκτάθηκε στην ανάγνωση βιβλίων μαγειρικής και στη συλλογή συνταγών. Ένας από τους άντρες συγκέντρωσε πάνω από 100 βιβλία μαγειρικής ενώ συμμετείχε στη μελέτη. Τρεις συμμετέχοντες έγιναν σεφ και ένας ασχολήθηκε με τη γεωργία, αντανακλώντας το ενδιαφέρον τους για το φαγητό. Το φαγητό έγινε το μοναδικό πράγμα στη ζωή κάποιου.

unsplash

Στην αρχή της μελέτης, οι άντρες ήταν σωματικά και ψυχολογικά υγιείς. Ωστόσο, μετά από την ημιπείνα, ανέπτυξαν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα των διατροφικών διαταραχών . Οι προηγουμένως εξωστρεφείς συμμετέχοντες απομονώθηκαν και ένιωσαν κοινωνικά ανεπαρκείς. Ένας συμμετέχων παρατήρησε ότι αν και αναγνώριζε τα αστεία, δεν ένιωθε ποτέ πια υποχρεωμένος να γελάσει.

Επίσης καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στο άγχος, ενώ οι συμμετέχοντες λογομαχούσαν πολύ συχνά με τους άλλους. Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι οι εθελοντές έδειξαν θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις μόνο ως απάντηση σε συζητήσεις σχετικά με το βάρος ή το φαγητό.

Η εικόνα του σώματος τους άλλαξε επίσης, και παρόλο που είχαν χάσει ένα σημαντικό ποσό βάρους, δεν έβλεπαν τον εαυτό τους πολύ αδύνατο. Ωστόσο, συνέκριναν τους εαυτούς τους με άλλους ανθρώπους, τους οποίους έβλεπαν ως πολύ χοντρούς.

Ένας συμμετέχων αποκλείστηκε από τη μελέτη αφού αναζήτησε μη εξουσιοδοτημένη τροφή. Αν και είχε αισθήματα ευφορίας εκείνη την εποχή, τα συναισθήματα εκφυλίστηκαν σε ακραία απαισιοδοξία και τύψεις. Ένιωθε ότι είχε αποτύχει.

Ένας άλλος επίσης αποκλείστηκε για παραβίαση της δίαιτας και δύο αποκλείστηκαν μετά από νοσηλεία λόγω ψυχωσικών συμπτωμάτων. Ένας συμμετέχων άρχισε να βλέπει όνειρα με κανιβαλισμό στη φάση περιορισμού. Αλλά και οι δύο ανέρρωσαν μετά από μερικές ημέρες κανονικής διατροφής.

Κατά τη διάρκεια της φάσης της επανασίτισης, πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνονται ακόμη μεγαλύτερη κατάθλιψη από ό,τι κατά τη φάση της ημι-πείνας. Οι άντρες της ομάδας που έλαβαν τις λιγότερες θερμίδες επηρεάστηκαν περισσότερο. Το γλείψιμο του πιάτου συνεχίστηκε, η ευερεθιστότητα, η επιθετικότητα και οι εναλλαγές της διάθεσης έγιναν πιο έντονες. Ένας από τους άντρες ακρωτηρίασε τρία δάχτυλά του ενώ χρησιμοποιούσε τσεκούρι και παραδέχτηκε ότι ένιωθε μπερδεμένος εκείνη τη στιγμή, εξηγώντας, ότι δεν είναι έτοιμος να πει αν το έκανε ή όχι επίτηδες

Συμπέρασμα

Η πείνα επηρεάζει τη συνολική σωματική και ψυχολογική ευεξία ενός ατόμου. Είναι ενδιαφέρον ότι η ποσότητα των θερμίδων που χρησιμοποιήθηκε για τη δίαιτα στο πείραμα ήταν παρόμοια με πολλές τρέχουσες δίαιτες απώλειας βάρους (1700 kcal την ημέρα).

Οι σωματικές αλλαγές περιελάμβαναν καταστολή του μεταβολισμού, αδυνάτισμα, υπερβολική πείνα και χρειάζονταν τουλάχιστον 4000 θερμίδες την ημέρα για την αποκατάσταση και την ανάρρωση.

Οι ψυχολογικές αλλαγές περιελάμβαναν άγχος, κατάθλιψη, εναλλαγές διάθεσης, διατροφική εμμονή και προβλήματα εικόνας σώματος. Στο σύνολο, συμπτώματα και συμπεριφορές διατροφικής διαταραχής εμφανίστηκαν σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό.

Το 1950 οι Keys et al. Δημοσίευσαν το "The Biology of Human Starvation", το οποίο περιγράφει τον αντίκτυπο της μακροχρόνιας στέρησης τροφής στην ανθρώπινη φυσιολογία και συμπεριφορά, με σκοπό βοηθήσουν στην ανακούφιση από την πείνα. Ωστόσο, η κληρονομιά που μας άφησε το πείραμα της πείνας της Μινεσότα είναι ο αντίκτυπος που έχουν οι αυστηρές δίαιτες μέχρι και σήμερα.