Τι θα συμβεί στο σώμα σου, αν τρως βούτυρο αμυγδάλου κάθε μέρα

Αυτό το πλούσιο σε βιταμίνη Ε βούτυρο ξηρών καρπών μπορεί να είναι μια ευχάριστη προσθήκη στην καθημερινότητά σας.

Μια φορά κι έναν καιρό, το φυστικοβούτυρο ήταν το μόνο βούτυρο ξηρών καρπών ευρέως διαθέσιμο, αλλά όχι πια. Σήμερα, αμέτρητα είδη βουτύρου ξηρών καρπών υπάρχουν στα ράφια των παντοπωλείων. Το βούτυρο αμυγδάλου κέρδισε γρήγορα έδαφος ως μια δημοφιλής εναλλακτική λύση στο φυστικοβούτυρο, και για καλό λόγο γιατί είναι πλούσιο σε μικροθρεπτικά συστατικά, υγιεινά για την καρδιά λιπαρά και φυτικές ίνες, τα οποία ωφελούν την υγεία σας.

Η θρεπτική σύνθεση του βουτύρου αμυγδάλου μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από μάρκα σε μάρκα, με τη μεγαλύτερη διαφορά να είναι αν το προϊόν έχει πρόσθετα σάκχαρα ή όχι. Πολλά βούτυρα αμυγδάλου είναι απαλλαγμένα από πρόσθετη ζάχαρη, ενώ τα αρωματισμένα έχουν συχνά πρόσθετα σάκχαρα ή γλυκαντικά.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε βούτυρο αμυγδάλου κάθε μέρα

Παρέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης Ε

Το βούτυρο αμυγδάλου είναι πλούσιο σε μια ποικιλία μικροθρεπτικών συστατικών, αλλά ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Ε. Περίπου το 90% των ανθρώπων δεν καταναλώνουν επαρκή επίπεδα βιταμίνης Ε, ενός σημαντικού λιποδιαλυτού αντιοξειδωτικού που προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από οξειδωτική βλάβη. Το βούτυρο αμυγδάλου συμβάλει επίσης στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.

Παρέχει ακόρεστα λιπαρά υγιεινά για την καρδιά

Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το βούτυρο αμυγδάλου είναι αρκετά υψηλό σε λιπαρά, αλλά δεν είναι όλα τα είδη λίπους ίδια. Το βούτυρο αμυγδάλου είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά, τα οποία προάγουν την υγεία της καρδιάς, βοηθούν στην αύξηση της HDL (γνωστής ως «καλή» χοληστερόλη) και στη μείωση της LDL (γνωστής ως «κακή» χοληστερόλη). Επίσης σας βοηθούν να παραμένετε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προωθεί τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Σύμφωνα με μια ελεγχόμενη δοκιμή του 2021 που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Nutrition , τα αμύγδαλα είναι μια εξαιρετική επιλογή για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Η μελέτη προτείνει ότι η κατανάλωση αμυγδάλων βοηθά στη μείωση της A1C, η οποία δείχνει τα μέσα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας για δύο έως τρεις μήνες.

Τα αμύγδαλα έχουν ακόμη αποδειχθεί ότι μειώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και ακόρεστα λιπαρά. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά αφομοιώνονται πιο αργά από τους υδατάνθρακες και δεν αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα σας σχεδόν τόσο πολύ.

Μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου σας

Το βούτυρο αμυγδάλου περιέχει φυτικές ίνες, οι οποίες έχουν πολλά οφέλη για την υγεία. Ένα από αυτά είναι η ενίσχυση της υγείας του εντέρου. Μια μελέτη του 2022 στο The American Journal of Clinical Nutrition (χρηματοδοτούμενη από το Almond Board of California) διαπίστωσε ότι η κατανάλωση αμυγδάλου αύξησε τα επίπεδα βουτυρικού, ενός βραχείας αλυσίδας λιπαρών οξέων κλειδί για την υγεία του πεπτικού. Το βουτυρικό υποστηρίζει το τοίχωμα του εντέρου σας, το οποίο βοηθά τα υγιή βακτήρια του εντέρου να ανθίσουν και μειώνει τη φλεγμονή.

Πιθανά μειονεκτήματα

Ακατάλληλο για αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς

Παρά όλα τα οφέλη του, τα άτομα με αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς μπορεί να χρειαστεί να αποφύγουν το βούτυρο αμυγδάλου. Εάν έχετε αλλεργία στα φιστίκια, λογικά δεν θα έχετε πρόβλημα να καταναλώνετε βούτυρο αμυγδάλου, αλλά εάν είστε αλλεργικοί στους ξηρούς καρπούς, πιθανότατα θα χρειαστεί να μείνετε μακριά. Τούτου λεχθέντος, μιλήστε με γιατρό σας για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τι είναι ασφαλές για εσάς.

Είναι το βούτυρο αμυγδάλου πιο υγιεινό από το φυστικοβούτυρο;

Το φυστικοβούτυρο και το βούτυρο αμυγδάλου έχουν παρόμοιο προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών. Σε σύγκριση με το φυστικοβούτυρο, το βούτυρο αμυγδάλου είναι υψηλότερο σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, χαλκό, μαγγάνιο και βιταμίνη Ε. Το φυστικοβούτυρο περιέχει υψηλότερα επίπεδα σεληνίου, βιταμίνες Β, θειαμίνη, νιασίνη, Β6, βιοτίνη και φυλλικό οξύ.

Εν κατακλείδι το βούτυρο αμυγδάλου είναι μια θρεπτική τροφή που μπορείτε να προσθέσετε στη ρουτίνα σας. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, συγκεκριμένα βιταμίνη Ε, φυτικές ίνες και λίπη που είναι υγιή για την καρδιά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς και του εντέρου σας και να βοηθήσει στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί εάν έχετε αλλεργία σε ξηρούς καρπούς.