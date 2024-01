Συμβουλές διατροφής: Όλα τα ψέματα που διαβάζεις στο διαδίκτυο και πώς θα τα αναγνωρίσεις

Είναι η καφεΐνη φίλος ή εχθρός; Να κάνω αυτή την αποτοξίνωση; Και αν φάω αυτό το τρόφιμο θα αποκτήσω λαμπερή επιδερμίδα;

Αν ρίξετε μια ματιά στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα θα φύγετε με μια ακόμη συμβουλή σχετικά με το τι πρέπει να φάτε (και να αποφεύγετε) για καλύτερη υγεία. Αν και είναι υπέροχο να έχουμε διαθέσιμες τόσες πολλές διατροφικές πληροφορίες, μάλλον είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέξουμε ποιες συμβουλές αξίζει να ακολουθήσουμε. Ειδικά όταν ο σημερινός τίτλος έρχεται σε αντίθεση με αυτόν του χθες.

Όπως λέει και η παροιμία, δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις (ή ακούς). Η παραπληροφόρηση σχετικά με τη διατροφή είναι ένα πραγματικό πρόβλημα καθώς η τήρηση λανθασμένων συμβουλών μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας - για να μην αναφέρω δαπανηρή.

Δυστυχώς οι περισσότεροι λαμβάνουν τη μεγαλύτερη παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οικογένεια, τους φίλους και τους celebrities. Όμως, με μερικές εγκεκριμένες από τους ειδικούς υποδείξεις, μπορείτε να γίνετε πιο έξυπνος καταναλωτής διατροφικών ειδήσεων και να μάθετε να ξεχωρίζετε την αλήθεια από τη μυθοπλασία.

Ο καθένας μπορεί να γράψει ή να πει το οτιδήποτε

Κυριολεκτικά ο καθένας μπορεί να κάνει μια ανάρτηση ή ένα βίντεο που να λέει ότι βρήκε το μυστικό της υγείας. Ακόμη περισσότερο, ο καθένας μπορεί να αυτοαποκαλείται διατροφολόγος . Ακόμη και όταν το άτομο ή ο ιστότοπος φαίνονται νόμιμοι, οι δεξιότητές του είναι πιθανότατα περισσότερο στο μάρκετινγκ παρά στην επιστήμη της διατροφής. Φροντίστε να εντοπίσετε τους επαγγελματίες εξετάζοντας την εκπαίδευσή τους, αναζητήστε συγκεκριμένα τον προστατευόμενο όρο "διαιτολόγος",

Το "Feels Good" δεν είναι επιστημονική απόδειξη

Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έκοψαν ένα φαγητό ή ξεκίνησαν μια συγκεκριμένη δίαιτα και τώρα νιώθουν υπέροχα και έχουν περισσότερη ενέργεια. Δυστυχώς, μάλλον δεν έχουν ανακαλύψει κάποιο μεγάλο μυστικό. Τις περισσότερες φορές αισθάνονται καλύτερα επειδή τρώνε λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα ή απλώς πέφτουν σε ένα φαινόμενο εικονικού φαρμάκου.

Επίσης, πολύ συχνά, οι συμβουλές διατροφής στο διαδίκτυο είναι περιοριστικές και λανθασμένες, με αποτελέσματα να θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο για διατροφικές ελλείψεις. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα του, πώς είναι το πρόγραμμά του, τι του αρέσει να τρώει και τι έχει επίσης πρόσβαση. Αυτό που λειτουργεί για κάποιον, μπορεί να μην λειτουργεί για εσάς.

6 ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε τα επιστημονικά άρθρα διατροφής

Αυτή η διατροφική συμβουλή μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά είναι αξιόπιστη; Εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με τη διατροφή, μπορεί άθελά σας να είστε πιο πρόθυμοι να ακολουθήσετε συμβουλές από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες διατροφής ή οδηγίες που δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένες.

Γι αυτό λοιπόν παρακάτω θα δείτε 6 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας όταν αναζητάτε συμβουλές διατροφής στο διαδίκτυο.

Ποια είναι η πηγή;

Καταρχάς είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή μόνο από αξιόπιστες πηγές. Εάν για παράδειγμα η το άρθρο έχει το όνομα του συγγραφέα, αναζητήστε εάν έχει εξειδικευμένο πτυχίο στη διαιτολογία, τη διατροφή ή συναφείς επιστήμες από διαπιστευμένο πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρώσει εκτεταμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο και ότι παρακολουθεί τα επιστημονικά δεδομένα σε τακτική βάση.

Όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή, μερικοί αξιόπιστοι οργανισμοί που περιλαμβάνουν επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς είναι η American Heart Association, η American Diabetes Association, η American Cancer Society και η Academy of Nutrition and Dietetics. Τέλος, αν ο ιστότοπος τελειώνει σε .gov ή .edu είναι επίσης καλό σημάδι.

pexels

Πόσο πρόσφατες είναι οι πληροφορίες;

Χάρη στην αυστηρή επιστημονική έρευνα, μαθαίνουμε συνεχώς όλο και περισσότερα για τη σχέση μεταξύ των τροφίμων και της υγείας μας. Μερικές φορές οι κατευθυντήριες γραμμές αλλάζουν, καθώς γίνονται διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα και καλύτερα αποτελέσματα μελετών διατροφής.

Για να κατανοήσετε τις αλλαγές, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που διαβάζετε είναι ενημερωμένες. Μην βασίζεστε σε χρονολογημένες πληροφορίες από παλιές μελέτες. Βασιστείτε περισσότερο σε σχετικά πρόσφατες διατροφικές ειδήσεις, για παράδειγμα, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια.

Αυτό που μπορεί να ίσχυε πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να μην ισχύει πλέον, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Αλλά είτε ψάχνετε νέες είτε παλιές πληροφορίες, είναι πάντα σημαντικό να αναρωτιέστε εάν οι πληροφορίες προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή και εάν βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία.

Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις;

Ο κόσμος της διατροφής είναι γεμάτος με προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες που διαφημίζουν προϊόντα, συστατικά και δίαιτες που έχουν αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Αλλά ακόμα κι αν μια ιστορία είναι αληθινή (και αυτό είναι μεγάλο αν ), δεν είναι ακριβώς η σωστή αναφορά.

Οι διατροφικές πληροφορίες τις οποίες εμπιστεύεστε θα πρέπει να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Προτού αρχίσετε να παίρνετε αποφάσεις με βάση τις διατροφικές πληροφορίες που μόλις διαβάσατε, βεβαιωθείτε ότι η μελέτη που παρείχε τις πληροφορίες ήταν σε βάθος και αξιόπιστη.

Υπόσχεται γρήγορη επιδιόρθωση;

Είναι δελεαστικό να πιστεύουμε ότι τα προβλήματά μας —σχετικά με την υγεία ή άλλα— έχουν μια απλή λύση. Αλλά η υπόσχεση μιας γρήγορης λύσης είναι ένα από τα πιο σίγουρα σημάδια είτε μιας μοντέρνας δίαιτας είτε αμφισβητήσιμων διατροφικών ειδήσεων.Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, εάν συμβούν, δεν τείνουν να διαρκέσουν και μπορεί να μην είναι καν καλά για εσάς.

Ρίξτε μια προσεκτική ματιά σε αυτές τις διατροφικές συμβουλές. Σας ζητούν να ξοδέψετε χρήματα για ένα πρόγραμμα διατροφής, μια ειδική συσκευή ή ένα προϊόν; Εάν το περιεχόμενο χορηγείται, θα μπορούσε να είναι προκατειλημμένο.

Επιπλέον είναι σημαντικό να ξέρετε πως οι τακτικές εκφοβισμού ή οι υπερβολικοί ισχυρισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν τις βαθύτερες επιθυμίες των ανθρώπων, όπως η απώλεια βάρους, η αναστροφή των σημαδιών γήρανσης, η ανακούφιση από χρόνιο πόνο ή ασθένειες κ.λπ.

Ενώ υπάρχουν πολλά αξιόπιστα προϊόντα, συστατικά και δίαιτες που πωλούνται στην αγορά, είναι πάντα σημαντικό να αναζητάτε αυτά που έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό.

Είναι σωστό για μένα;

Ακόμα κι αν οι διατροφικές συμβουλές είναι σωστές, μπορεί να μην είναι οι καλύτερες για εσάς και τον τρόπο ζωής σας. Πριν γίνει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής, θα πρέπει πρώτε να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό υγείας και οι στόχους σας. Για παράδειγμα οι αθλητές, οι θηλάζουσες μητέρες, τα άτομα με διαβήτη ή όσοι έχουν δυσανεξίες έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τη διατροφή και την άσκηση. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες και ότι το διατροφικό σας μοτίβο ταιριάζει σε εσάς.

Σίγουρα η εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών για τη διατροφή (ή οτιδήποτε άλλο) αυτές στην εποχή μας είναι δύσκολη. Αλλά μιλάμε για την υγεία σας, επομένως αξίζει να αφιερώσετε επιπλέον χρόνο για να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε είναι αξιόπιστες. Να είστε προσεκτικοί, σταματήστε και κάντε στον εαυτό σας μερικές από τις παραπάνω ερωτήσεις και επικοινωνήστε με έναν ειδικό.