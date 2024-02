Βιταμίνη Β5: Γιατί είναι απαραίτητη για την υγεία σου και που μπορείς να τη βρεις

Γνωστή και ως παντοθενικό οξύ, η βιταμίνη Β5 προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Μερικές φορές η λήψη όλων των βιταμινών που χρειάζεστε για να παραμείνετε υγιείς μπορεί να μοιάζει δύσκολη, επειδή ορισμένες βιταμίνες μπορεί να είναι δύσκολο να τις πάρετε. Εάν για παράδειγμα δεν τρώτε ζωικά προϊόντα, η λήψη βιταμίνης Β12 μπορεί να είναι μια πρόκληση.

Όμως υπάρχει μια βιταμίνη, η Β5, που βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις τροφές. Και στην πραγματικότητα, το άλλο όνομα της Β5 είναι το παντοθενικό οξύ, που περιέχει τη λέξη «παντού».

Τα οφέλη του παντοθενικού οξέος

Η βιταμίνη Β5 είναι μία από τις οκτώ βιταμίνες του συμπλέγματος Β . Και όπως και άλλες βιταμίνες Β, παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές διαδικασίες σε όλο το σώμα σας. (Μπόνους: Μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο συστατικό στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος και των μαλλιών σας .)

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β δρουν ως συνένζυμα, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθούν είτε στη δημιουργία ενζύμων που χρειάζεται το σώμα μας, είτε στην ενεργοποίηση των ενζύμων που βρίσκονται στο σώμα σας, ώστε να μπορούν λειτουργήσουν σωστά.

Μερικά από αυτά τα ένζυμα βοηθούν στην πέψη των τροφίμων και στη μετατροπή τους σε ενέργεια, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κύτταρά μας. Άλλα χρησιμοποιούνται για λειτουργίες όπως η ανάπτυξη υγιών αιμοσφαιρίων, η αντιγραφή του DNA ή η πρόληψη της βλάβης του DNA.

Δείτε τι κάνει ειδικά η βιταμίνη Β5 για το σώμα σας

Μεταβολισμός τροφής

Ο πρωταρχικός στόχος της βιταμίνης Β5 είναι να βοηθήσει στην παραγωγή και διάσπαση των λιπαρών οξέων. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά στη μετατροπή των λιπών στα τρόφιμα που τρώτε σε ενέργεια. Το κάνει αυτό φτιάχνοντας μια ένωση στο σώμα σας που ονομάζεται συνένζυμο Α, το οποίο βοηθά στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα σας όταν τη χρειάζεται.

Βελτίωση της χοληστερόλης

Κάποιες πρώτες έρευνες έχουν δείξει ότι οι υψηλές δόσεις μιας μορφής βιταμίνης Β5 μπορεί να βοηθήσουν άτομα με υπερλιπαιμία (υψηλή χοληστερόλη). Μερικές μελέτες έχουν αναφέρει ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης Β5 μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων της LDL («κακής» χοληστερόλης) και στη βελτίωση ή διατήρηση των επιπέδων της HDL («καλής» χοληστερόλης).

Όμως ενώ η έρευνα είναι πολλά υποσχόμενη μέχρι στιγμής, είναι ακόμα προκαταρκτική. Θα χρειαστούν μελλοντικές μελέτες σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων και παρακολούθηση των επιδράσεων της βιταμίνης Β5 στη χοληστερόλη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

pexels

Πόση βιταμίνη Β 5 χρειάζεστε

Το Food and Nutrition Board at the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine έθεσε συστάσεις πρόσληψης για διάφορα θρεπτικά συστατικά. Συνιστούν τα ακόλουθα ως επαρκείς προσλήψεις βιταμίνης Β5:

6 μηνών και κάτω: 1,7 χιλιοστόγραμμα (mg).

7–12 μηνών: 1,8 mg.

1–3 ετών: 2 mg.

4–8 ετών: 3 mg.

9–13 ετών: 4 mg.

14 ετών και άνω: 5 mg.

Έγκυες: 6 mg.

Γυναίκες που θηλάζουν: 7 mg.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τη βιταμίνη Β5. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να θεωρούν ότι οι υψηλές ποσότητες βιταμίνης Β5 αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η λήψη συμπληρωμάτων παντοθενικού οξέος σε περισσότερα από 10 mg την ημέρα μπορεί να σχετίζεται με προβλήματα στο στομάχι, όπως η ήπια διάρροια.

Τροφές με βιταμίνη Β5

Ορισμένες βιταμίνες τείνουν να βρίσκονται κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων. Όταν σκέφτεστε τη βιταμίνη C , πιθανότατα σκέφτεστε τα εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα. Όταν σκέφτεστε τη βιταμίνη Κ , μπορεί να σας έρθουν στο μυαλό σκούρα, φυλλώδη πράσινα. Όσο αφορά τη B5 δεν ισχύει κάτι τέτοιο διότι βρίσκεται σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων.

Έτσι, ακόμα κι αν δεν τρώτε κρέας ή γαλακτοκομικά ή είστε επιλεκτικοί στα λαχανικά σας, οι πιθανότητες είναι ότι παίρνετε αρκετή Β5 από τη διατροφή σας, αφού σχεδόν όλα τα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης περιέχουν παντοθενικό οξύ σε διάφορες ποσότητες.

Η βιταμίνη Β5 είναι πανταχού παρούσα στα τρόφιμα και, προς το παρόν, δεν έχουμε δεδομένα που να υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι επωφελούνται από περισσότερη βιταμίνη Β5 από ό,τι συνήθως στη διατροφή τους. Εστιάστε στην κατανάλωση ποικίλης διατροφής, και θα λάβετε αυτό που χρειάζεστε.