Τι να κάνεις αντί να βουρτσίζεις τα δόντια σου μετά από κάθε γεύμα

Οι οδοντίατροι αποκαλύπτουν τι πρέπει να κάνεις μετά το φαγητό για να παραμείνουν τα δόντια σου υγιή

Το να φροντίζουμε τα δόντια μας είναι πολύ σημαντικό - όπως συμβαίνει με το πρόσωπο και το σώμα μας - και πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο μέσα στην ημέρα μας κι όχι να το κάνουμε μηχανικά και χωρίς αποτέλεσμα. Όπως υποστηρίζουν οι οδοντίατροι, το τι συμβαίνει μέσα στο στόμα μας αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα του οργανισμού μας. Συνεπώς, το καθημερινό βούρτσισμα αποτελεί επιτακτική ανάγκη κι όχι χάσιμο χρόνου.

Πέρα από το βούρτσισμα και το νήμα, υπάρχει ακόμα ένας αποτελεσματικός τρόπος για να φροντίζεις τα δόντια σου και αυτός δεν είναι άλλος από τις πλύσεις με νερό αμέσως μετά το φαγητό. Πολλοί είναι οι άνθρωποι, που αμέσως μετά το τέλος του κάθε γεύματος, βουρτσίζουν τα δόντια τους, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός σπιτιού. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, ήρθε η ώρα να αλλάξεις συνήθεια, διότι το βούρτσισμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή - μετά το φαγητό - δεν ωφελεί αλλά βλάπτει τα δόντια σου.

Απόφυγε να βουρτσίζεις τα δόντια σου αμέσως μετά το φαγητό - Υπάρχει λόγος

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το PH είναι το επίπεδο των όξινων και βασικών ενώσεων στο σώμα, με το 0 να είναι το πιο όξινο, το 7 να είναι ουδέτερο και το 14 να είναι το αλκαλικό. Στην ιδανική περίπτωση, το στόμα μας θα πρέπει να παραμένει σε ουδέτερο ή αλκαλικό PH. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του φαγητού, όταν η τροφή διασπάται, το PH τείνει να διαταράσσεται, φτάνοντας ακόμα και στο πιο όξινο σημείο. Στο όξινο περιβάλλον το σμάλτο των δοντιών τείνει να καταστρέφεται.

Unsplash

Οι πλύσεις με νερό, λοιπόν, μπορούν να καθαρίσουν το στόμα και να επαναφέρουν το PH σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Αρκεί λίγο νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα των τροφών και να επανέλθει το στόμα μας στην αρχικά κατάστασή του. Αν αυτή η συνήθεια υπάρχει ήδη στη ζωή σου, αλλά αντί για νερό χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα, έφτασε η στιγμή να μάθεις πως δεν κάνουν την ίδια δουλειά.

Το στοματικό διάλυμα σχετίζεται με την καθαριότητα της αναπνοής κι όχι των δοντιών. Αντιθέτως, πολλές φορές περιέχουν συστατικά που είναι όξινα και έτσι δεν κάνουν καλό στο σμάλτο των δοντιών μας.

Τι συμβαίνει, όμως, με το βούρτσισμα αμέσως μετά το φαγητό; Μερικές φορές, μετά από ένα όξινο γεύμα, το βούρτσισμα των δοντιών δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο, επειδή το σμάλτο είναι λίγο πιο μαλακό και μπορεί να προκληθεί κάποια ζημιά. Συνεπώς, καλό θα ήταν να ξεπλένεις το στόμα σου με νερό και να βουρτσίζεις τα δόντια σου μετά από μισή με μία ώρα.

Unsplash

Ωστόσο, οι οδοντίατροι επισημαίνουν πως τα οφέλη στα δόντια μας από το βούρτσισμα υπερτερούν των αρνητικών επιπτώσεων. It's up to you.