Λεμόνια: Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρουν στην υγεία σου

Τα λεμόνια είναι ένα θρεπτικό εσπεριδοειδές φρούτο ε που μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία.

Τα λεμόνια έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες, τα οποία προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία και μπορεί να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους διατροφικούς σας στόχους. Ας δούμε μερικά οφέλη για την υγεία που μπορούν να μας προσφέρουν τα λεμόνια.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ως εσπεριδοειδή, τα λεμόνια είναι καλές πηγές βιταμίνης C και φυλλικού οξέος. Και τα δύο είναι γνωστά για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα θρεπτικά συστατικά των εσπεριδοειδών υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα με:

Έλεγχο του οξειδωτικού στρες

Έλεγχο της φλεγμονής

Υποστηρίζοντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις

Μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Από τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού, η διατροφή είναι ο πιο αιτιολογικός. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού έως και 80%.

Έρευνες διαπίστωσαν ότι τα φλαβονοειδή (φυτοθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα φυτά) στα εσπεριδοειδή μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού (θρόμβος αίματος σε ένα αγγείο που οδηγεί στον εγκέφαλο) στις γυναίκες. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη φλαβονοειδών είχαν χαμηλότερες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας , ισχαιμικής καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού.

Μειώνουν την αρτηριακή πίεση

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα φλαβονοειδή στα λεμόνια και το εκχύλισμα νερού από τη φλούδα του λεμονιού μπορεί να βοηθήσουν στην καταστολή της αρτηριακής πίεσης. Επίσης τα φλαβονοειδή μεταβολίζουν και προστατεύουν την καρδιά όταν αλληλεπιδρούν με το μικροβίωμα του εντέρου (μικροοργανισμοί στο πεπτικό σύστημα).

Αυξάνουν την απορρόφηση σιδήρου

Τα λεμόνια μπορεί να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου (η ποσότητα που είναι διαθέσιμη στον οργανισμό) και τη βιοπροσβασιμότητα (την ποσότητα που είναι διαθέσιμη για απορρόφηση). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στα εσπεριδοειδή.

Ο συνδυασμός τροφών πλούσιων σε σίδηρο με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η απορρόφηση του σιδήρου, καθώς η βιταμίνη C προωθεί την απορρόφηση του. Καλό είναι να τρώτε αυτά τα τρόφιμα ταυτόχρονα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωσή τους χωριστά μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Μια μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του σιδήρου και της βιταμίνης C που χορηγούνται χωριστά για τη βελτίωση της κατάστασης σιδήρου σε νεαρές γυναίκες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ακόμη και όταν λαμβάνεται χωριστά, η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου . Η ποσότητα της βιταμίνης C που λαμβάνετε μπορεί να είναι πιο σημαντικός παράγοντας από το χρονοδιάγραμμα της κατανάλωσης.

Διατηρούν μια υγιή επιδερμίδα

Ο χυμός εσπεριδοειδών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή τη μείωση των σημαδιών γήρανσης. Η έρευνα έχει βρει ότι ο χυμός εσπεριδοειδών επηρεάζει το δέρμα με τους εξής τρόπους:

Μειώνει τη βλάβη των κυττάρων

Μειώνει το σχηματισμό ρυτίδων

Αυξάνει την περιεκτικότητα σε κολλαγόνο

Προλαμβάνουν το άσθμα

Η πρόσληψη εσπεριδοειδών σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο άσθματος. Μια μελέτη αξιολόγησε τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη του άσθματος και διαπιστώθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μείωσε τις πιθανότητες εμφάνισης άσθματος και συριγμού. Επίσης η υψηλή πρόσληψη εσπεριδοειδών συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο συμπτωμάτων άσθματος.

unsplash

Είναι το νερό με λεμόνι εξίσου ωφέλιμο με τα λεμόνια;

Αν και δεν περιέχει τόσα συμπυκνωμένα θρεπτικά συστατικά όπως το λεμόνι, το νερό με λεμόνι μπορεί να έχει κάποια οφέλη. Εάν βρίσκετε το νερό με λεμόνι νόστιμο και δροσιστικό, ίσως είναι καλύτερο από το απλό νερό για να σας κρατήσει ενυδατωμένο. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να πιείτε σε ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Επίσης τα λεμόνια είναι μια φυσική πηγή κιτρικών αλάτων και οι χυμοί τους μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα κιτρικών στα ούρα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή τη θεραπεία των λίθων στους νεφρούς. Η κατανάλωση νερού με λεμόνι μπορεί να σας βοηθήσει εάν διατρέχετε κίνδυνο ή επιρρεπείς σε πέτρες στους νεφρούς.

Ωστόσο το νερό με λεμόνι δεν θα αποτοξινώσει το σώμα σας, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν. Το σώμα σας είναι πολύ ικανό να αποτοξινωθεί μόνο του χάρη στα όργανά μας όπως οι νεφροί, οι πνεύμονες, το δέρμα και το συκώτι.

Ούτε όμως θα σας κάνει να χάσετε κιλά, όπως δηλώνουν πολλοί ότι το συγκεκριμένο ρόφημα θα σας βοηθήσει να «εκκινήσετε γρήγορα τον μεταβολισμό σας», κάτι που θα οδηγήσει σε απώλεια βάρους.

Το πόσιμο νερό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της πληρότητας ή κορεσμού, που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο φαγητό και σε ορισμένες περιπτώσεις θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια βάρους. Όμως τα λεμόνια δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτό. Και φυσικά δεν συνιστώ να χρησιμοποιείτε το νερό για να κόψετε την όρεξή σας.

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν τα λεμόνια

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να τρώνε με ασφάλεια λεμόνια ή να τα προσθέτουν στο νερό τους κάθε μέρα. Όμως, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, το μέτρο είναι το κλειδί. Αποφύγετε ή να είστε προσεκτικοί όταν καταναλώνετε λεμόνια εάν έχετε:

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ): Τα συμπτώματα επιδεινώνονται μετά την κατανάλωση εσπεριδοειδών.

Τα συμπτώματα επιδεινώνονται μετά την κατανάλωση εσπεριδοειδών. Αλλεργία στο λεμόνι ή στα εσπεριδοειδή : Αποφύγετε τα λεμόνια και τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά λεμονιού.

: Αποφύγετε τα λεμόνια και τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά λεμονιού. Στοματικά έλκη : Τα οξέα μπορεί να επιδεινώσουν τις πληγές και μπορεί επίσης να είναι σκληρά για τα δόντια σας.

Τέλος για να προστατέψετε το σμάλτο των δοντιών σας από τα λεμόνια, χρησιμοποιήστε ένα καλαμάκι γιατί στέλνει τον χυμό στο πίσω μέρος του στόματός σας, μακριά από τα δόντια σας. Ξεπλύνετε επίσης το στόμα σας με νερό βρύσης αφού το πιείτε και μειώστε την ποσότητα λεμονιού στο ποτό σας ή αραιώστε το με νερό.