Να πώς η διατροφή μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα

Αυτό που τρώμε επηρεάζει την άμυνα του σώματός μας και μας κάνει ευάλωτους σε διάφορες ασθένειες, αλλά μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διατροφή προς όφελός μας.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την προστασία των κυττάρων, των οργάνων και των συστημάτων μας από βακτήρια, ιούς και μύκητες και ξένα στοιχεία που θα μπορούσαν να βλάψουν το σώμα μας, ενώ ταυτόχρονα δρα για να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά μετά από κοψίματα, χτυπήματα, σπασίματα και γρατζουνιές. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί σωστά, εκτελεί γρήγορα συγκεκριμένες προστατευτικές αποκρίσεις, αφού ανιχνεύσει δυνητικά επιβλαβείς οργανισμούς στο σώμα.

Έτσι λοιπόν το κλειδί για να παραμείνετε υγιείς βρίσκεται στη διατροφή. Μάλιστα νέες μελέτες αποκάλυψαν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της διατροφής στη μακροπρόθεσμη υγεία. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο, Κινέζοι επιστήμονες δημοσίευσαν έρευνα που εξηγούσε ότι μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα μπορεί να μειώσει τη γνωστική έκπτωση έως και 21%. Ένα άλλο έγγραφο τον Μάιο επισημαίνει ότι οι κετογονικές δίαιτες που καταναλώνονται για μεγάλες περιόδους μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση των κυττάρων στα όργανά μας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, νεφρικών παθήσεων και καρκίνου. Μπορεί όμως η διατροφή να αλλάξει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Nature κάνει ανασκόπηση πρόσφατης έρευνας που επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ διατροφής και ανοσοποιητικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η σύνδεση ήταν η αγαπημένη του μάρκετινγκ για την πώληση προϊόντων που υποτίθεται ότι βελτιώνουν την υγεία, αν και δεν έχουν πάντα επιστημονικά στοιχεία που να τα υποστηρίζουν.

Η έλλειψη έγκυρων επιστημονικών στοιχείων οφείλεται εν μέρει στην πολυπλοκότητα των μελετών που τεκμηριώνουν αποτελεσματικά τι τρώνε οι άνθρωποι και παρακολουθούν τη μακροπρόθεσμη υγεία τους. Επιπλέον, αυτού του είδους η έρευνα είναι συχνά δαπανηρή. Όσον αφορά τις μελέτες σε ζώα, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα σαφή ή πλήρως εφαρμόσιμα στον άνθρωπο.

Πώς προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ διατροφής και ανοσοποιητικού συστήματος;

Το άρθρο του Nature εξηγεί ότι παραδοσιακά, οι επιστήμονες εστίαζαν τις μελέτες τους στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μεσογειακής ή της δυτικής δίαιτας. Ωστόσο, έχουν πλέον εργαλεία για να διερευνήσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις και να περιλαμβάνουν πιο περιορισμένες ομάδες τροφίμων. Επιπλέον, τα τελευταία πέντε χρόνια, οι ερευνητές προσέγγισαν τη σχέση μεταξύ διατροφής και ανοσοποιητικού συστήματος και τα ευρήματά τους αρχίζουν να τραβούν την προσοχή και τη χρηματοδότηση.

Τον Απρίλιο, το New England Journal of Medicine κυκλοφόρησε μια σειρά άρθρων ανασκόπησης σχετικά με τη διατροφή, την ανοσία και τις ασθένειες. Επιπλέον, τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη του σύνοδο κορυφής Food is Medicine στην Ουάσιγκτον η οποία διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ της διατροφής και των χρόνιων ασθενειών.

Όσον αφορά τη σχέση διατροφής-ανοσοποιητικού συστήματος, οι έρευνες υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονες δίαιτες, ειδικά αυτές του δυτικού κόσμου, έχουν μειώσει την ανοσολογική μας ανθεκτικότητα . Ωστόσο, κάποιοι είναι πιο αισιόδοξοι και βλέπουν τη διατροφή ως μια ευκαιρία για τη θεραπεία ποικίλων προβλημάτων υγείας, όπως καρκίνους και χρόνιες ανοσολογικές διαταραχές όπως ο λύκος.

Ανοσοποιητικό σύστημα και διατροφή

Μια δίαιτα χωρίς τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες (π.χ. βιταμίνη C, βιταμίνη D και βιταμίνη Ε), μέταλλα (π.χ. ψευδάργυρος και σελήνιο) και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της λειτουργίας των κυττάρων του ανοσοποιητικού και στη διατήρηση της συνολικής υγείας. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να μειώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας, συμπεριλαμβανομένων των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Επιπλέον, η υγεία του μικροβιώματος του εντέρου σας έχει μεγάλη επίδραση στην υγεία του ανοσοποιητικού σας. Στην πραγματικότητα, το έντερο φιλοξενεί ένα σημαντικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος. Η έρευνα δείχνει ότι περίπου το 70-80% των κυττάρων του ανοσοποιητικού μας είναι παρόντα στο έντερο. Αυτό τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του εντέρου στη ρύθμιση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού και στη διατήρηση της συνολικής υγείας.

Ενώ η εστίαση σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε την υγεία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσετε τη συνολική ανοσία είναι να τρώτε μια καλά ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε πολλά φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, ψάρια και άπαχες πρωτεΐνες στην καθημερινή σας διατροφή.

Και μην ξεχνάτε να ασκείστε τακτικά και να κοιμάστε τις συνιστώμενες επτά έως οκτώ ώρες τη νύχτα, οι οποίες συμβάλλουν στη συνολική υγεία και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκτός από τα οφέλη, η εστίαση στην υγεία και την ευημερία σας μπορεί απλώς να σας βοηθήσει να βρείτε ισορροπία σε περιόδους έντονων και αβέβαιων περιόδων — κάτι που είναι ανεκτίμητο.