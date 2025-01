Οι 35 συμβουλές για την υγεία των ειδικών που θα δώσουν άλλη ποιότητα στη ζωή σου

Κάνουμε focus στην υγεία.

Μήπως αυτή η περίοδος είναι η πιο κατάλληλη για να βάλετε νέους στόχους και να δώσετε άλλη ποιότητα στη ζωή σας; Μήπως είναι καιρός να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές των ειδικών, για να βελτιώσετε τη διατροφή, την υγεία αλλά και την ψυχολογία σας; 35 κορυφαίοι ειδικοί, αναφέρουν τι κάνουν τακτικά για να ζήσουν περισσότερο και να είναι υγιείς. Δείτε τις καλύτερες συμβουλές τους.

Κάντε θετικές σκέψεις

Η θετική σκέψη είναι το μοτίβο που ακολουθεί ο Kali D. Cyrus Ψυχίατρος και επίκουρος καθηγητής στο Johns Hopkins Medicine. Πιο συγκεκριμένα κάθε φορά που βλέπει τον εαυτό του να κάνει αρνητικές σκέψεις, προσπαθεί να μην παραπονιέται για μια εβδομάδα, με σκοπό να επανακπαιδεύσει τον εγκέφαλό του και να σταματήσει να ακολουθεί την αρνητικότητα. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο ίδιος, γράφει «Μην παραπονιέσαι» σε ένα αυτοκόλλητο σημείωμα δίπλα στο κρεβάτι του, ώστε να το βλέπει κάθε φορά που ξυπνάει.

Φάτε σοκολάτα με ξηρούς καρπούς

Σύμφωνα με τον Dr. Dariush Mozaffarian, Διευθυντή του Ινστιτούτου Food is Medicine στο Πανεπιστήμιο Tufts, η μαύρη σοκολάτα (τουλάχιστον 70% κακάο) που περιέχει ξηρούς καρπούς είναι σχεδόν η τέλεια τροφή. Και αυτό γιατί συνδυάζει δύο αξιοσημείωτα τρόφιμα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά -τους ξηρούς καρπούς και το κακάο- και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, μέταλλα, υγιή λίπη και φυτικές ίνες.

Μην κάθεστε πολλή ώρα στην τουαλέτα

Κρατήστε τα περιοδικά, τα τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλα συσκευή μακριά από την τουαλέτα, μας συμβουλεύει η Dr. Sophie Balzora, γαστρεντερολόγος και καθηγήτρια ιατρικής στο NYU Langone Health. Μελέτες δείχνουν ότι ο επιπλέον χρόνος στην τουαλέτα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορροΐδων.

Όλα είναι δυνατά

Αν κάτι φαίνεται ανέφικτο, τότε σημαίνει ότι απλά πρέπει να κάνετε μεγαλύτερα βήματα. Αυτό μας συμβουλεύει η ψυχολόγος Becky Kennedy να σκεφτόμαστε κάθε φορά που δυσκολευόμαστε να πετύχουμε κάτι. Όλα είναι εφικτά.

Μην πιέζετε τον εαυτό σας για να κοιμηθεί

Σύμφωνα με την Alicia Roth που είναι ειδικός ύπνου στην κλινική του Κλίβελαντ, δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας να κοιμάται εάν δεν νιώθουμε κουρασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι η ώρα ύπνου σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς κάθε βράδυ, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα κοιμάστε πιο γρήγορα.

Κοινωνικοποιηθείτε

Ο Dr. Robert J. Waldinger, διευθυντής του Harvard Study of Adult Development μας συμβουλεύει να είμαστε κοινωνικοί και να γνωρίζουμε κόσμο. Αυτή τη συμβουλή ακολουθεί και ο ίδιος τον τελευταίο καιρό, αφού μετά από έρευνα που έκανε διαπίστωσε ότι άνθρωποι που κοινωνικοποιούνται είναι πιο ευτυχισμένοι, ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς.

Να έχετε ποικιλία ασκήσεων στην προπόνηση

Η Linda Ercoli, διευθύντρια για το UCLA Longevity Center, επισήμανε ότι θέλει να κάνει μια ποικιλία ασκήσεων. Η άσκηση πρέπει να είναι μεταβλητή, αναφέρει. Είναι σημαντικό, σύμφωνα με την ίδια, να έχετε μια ποικιλία ασκήσεων, για να χτίσετε δύναμη σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες και να ενισχύσετε την συνολική σας ευεξία.

Πιείτε καφέ

Ποιο γνωστό διατροφικό συστατικό βοηθά στην πρόληψη της ηπατικής νόσου, σας κάνει να είστε σε εγρήγορση και δεν κοστίζει ακριβά; Ο καφές. Ο Dr. Jasmohan S. Bajaj, ηπατολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια μας συμβουλεύει να πίνουμε καφέ, γιατί βοηθάει τον εγκέφαλο, το συκώτι και το μικροβίωμα του εντέρου.

Κάντε διαλογισμό

Ο Peter Economou, επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers, μας υπενθυμίζει ότι το τηλέφωνο είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που βλέπουμε πριν πέσουμε για ύπνο. Είναι μέχρι και το βιβλίο για τον ύπνο μας, κάτι που είναι τρομερό. Η συμβουλή του είναι να κλείσουμε για λίγο τα κινητά μας και να διαλογιστούμε.

unsplash

Κάντε όλους του ελέγχους υγείας

Κάθε χρόνο, δεσμευτείτε κατά τη διάρκεια του μήνα των γενεθλίων σας και προγραμματίστε όλους τους ετήσιους ελέγχους υγείας σας. Η διατήρηση της υγείας σας απαιτεί συνεχή φροντίδα. Αυτό μας συμβουλεύει ο Dr. Folasade P. May, γαστρεντερολόγος και αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο UCLA.

Κάντε ένα διάλειμμα κάθε φορά που νιώθετε "θολούρα"

Κάθε φορά που η Lisa Mosconi Νευροεπιστήμονας και διευθύντρια της Weill Cornell Women's Brain Initiative νιώθει "θολούρα" χρησιμοποιεί τον κανόνα 10-10-10: Κάνει ένα διάλειμμα 10 δευτερολέπτων κάθε 10 λεπτά και κοιτάζει επίμονα κάτι 10 πόδια μακριά (3 μέτρα). Αυτό όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών από την οθόνη, αλλά το σύντομο διάλειμμα μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την εστίασή σας και να ανανεώσετε τη γνωστική σας διαύγεια.

Ελαχιστοποιήστε την πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων

Εάν θέλετε να τρώτε πιο υγιεινά, ελαχιστοποιήστε την πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, μας συμβουλεύει ο Marion Nestle, επίτιμος καθηγητής διατροφής, σπουδών τροφίμων και δημόσιας υγείας στο NYU . Πώς θα αναγνωρίσετε τα υπερεπεξεργασμένα τροφίμα; Ελέγξτε τη λίστα συστατικών τους. Αν περιέχουν πολλά χημικά ή χρώματα αφήστε τα στο ράφι.

Εάν ξυπνήσετε το βράδυ μη σηκωθείτε

Ο Michael Breus, ειδικός ύπνου και συγγραφέας του «Sleep Drink Breathe», συμβουλεύει να μη σηκωθείτε από το κρεβάτι, εάν ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας (εκτός εάν θέλετε να πάτε στην τουαλέτα). Αντιθέτως λέει να ξαπλώσετε ανάσκελα και να αναπνεύσετε βαθιά για 10 φορές (εισπνοή για τέσσερα δευτερόλεπτα, κρατήστε το για επτά και εκπνεύστε για οκτώ). Στη συνέχεια μετρήστε αντίστροφα από το 300. Οι αναπνοές επιβραδύνουν τον καρδιακό σας ρυθμό, ενώ τα μαθηματικά εμποδίζουν το μυαλό σας να σκέφτεται. Λειτουργεί τόσο καλά που θα σας πάρει αμέσως ξανά ο ύπνος.

Προστατεύστε την ακοή σας

Ο Δρ Frank R. Lin, διευθυντής του Cochlear Centre for Hearing and Public Health στο Johns Hopkins κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την ακοή του, όπως να καλύπτει τα αυτιά του όταν χρησιμοποιεί το μπλέντερ και να φοράει ωτοασπίδες σε συναυλίες.

unsplash

Δεν χρειάζεστε απαραίτητα κάποιο συμπλήρωμα

Ο Dr. Pieter Cohen, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, επισημαίνει πως οι υγιείς άνθρωποι, ακόμη και εκείνοι άνω των 50 ετών όπως εκείνος, δεν πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να προσθέσουν μια πολυβιταμίνη ή άλλο συμπλήρωμα στη διατροφή τους για να παραμείνουν υγιείς.

Οι έξοδοι με την ομάδα της δουλειάς είναι σημαντικοί

Ο Michael Norton, συγγραφέας του «The Ritual Effect» και καθηγητής στο Harvard Business School, επισημαίνει πως το μυστικό για να είναι αποδοτικοί οι εργαζόμενοι σε μια δουλειά είναι να βγαίνουν όλοι μαζί έξω ανά διαστήματα. Έτσι θα δεθούν περισσότερο, θα γίνουν μια ομάδα και θα βρίσκουν περισσότερο νόημα στη δουλειά τους.

Μην ξεπλένετε την οδοντόκρεμα

Σύμφωνα με τον Carlos González-Cabezas, καθηγητή στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δεν πρέπει να ξεπλένετε τα δόντια σας μετά το βούρτσισμα, κυρίως πριν πέσετε για ύπνο. Γιατί έτσι βοηθάτε την οδοντόκρεμα να δράσει πιο αποτελεσματικά.

Δώστε προτεραιότητα σε φρούτα και λαχανικά

Ο Valter Longo, που είναι ερευνητής και καθηγητής βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, μας συμβουλεύει να τρώμε καθημερινά περίπου δυο πιάτα λαχανικών και 2-4 φρούτα. Τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι πλούσιες πηγές βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Επίσης τα λαχανικά παρέχουν στον οργανισμό αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες και μέταλλα.

Δώστε βάση στα σεξουαλικά παιχνίδια

Ο Ian Kerner που είναι Sex therapist συμβουλεύει να μην είστε τόσο κολλημένοι με τη σεξουαλική πράξη. Αντ' αυτού προσπαθήσετε να επικεντρωθείτε στα σεξουαλικά παιχνίδια, γιατί αυτά είναι που κρατάνε τη σχέση ζωντανή.

Κάντε διαλείμματα από το αλκοόολ

Ο Johannes Thrul, αναπληρωτής καθηγητής στο Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, κάνει τακτικά διαλείμματα αποχής από το αλκοόλ και έχει διαπιστώσει ότι αυτά τα διαλείμματα είχαν ως αποτέλεσμα να νιώθει πιο υγιής.

"Stop, Breathe, Be"

Αν νιώθετε άγχος τότε σταματήστε ό,τι κάνετε και κάντε μια σύντομη παύση. Πάρτε μια βαθιά ανάσα από μέσα προς τα έξω. Αυτό τουλάχιστον κάνει ο Dr. Aditi Nerurkar, ιατρός του Χάρβαρντ και δηλώνει πως τον έχει βοηθήσει κάθε φορά που νιώθει ότι στρεσάρεται.

Φτιάξτε παγάκια με λεμόνι

Η διαιτολόγος Emily Haller φτιάχνει παγάκια παγώνοντας χυμό λεμονιού ή λάιμ με ψιλοκομμένα μούρα ή ανανά και βότανα. Αυτοί οι μικροί κύβοι γεμάτοι γεύση μετατρέπουν το νερό σε μια δροσιστική, πολυτελή απόλαυση — με την προσθήκη της βιταμίνης C.

Κάντε κάτι ανούσιο για να καθαρίσετε το μυαλό σας

Κάθε φορά που η ψυχολόγος Lisa Damour θέλει να καθαρίσει το μυαλό της, συμμετέχει σε ανούσιες δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο πιάτων, το δίπλωμα των ρούχων ή η κηπουρική - που απαιτούν λίγη διανοητική προσπάθεια, δίνοντας στο μυαλό την ελευθερία να περιπλανηθεί, να κάνει συνδέσεις και να βρει λύσεις. Επίσης, όταν νιώθει ότι πιέζεται, βγαίνει μια βόλτα χωρίς το τηλέφωνό της ή παίρνει το αυτοκίνητο και κάνει το γύρω του τετραγώνου και έτσι της έρχονται όλες απαντήσεις σε ερωτήματα που τη βάραιναν.

Το μυστικό για να σας πάρει ο ύπνος

Η Δρ Indira Gurubhagavatula, ειδικός στην ιατρική του ύπνου στην Penn Medicine, κάθε φορά που δυσκολεύεται να κοιμηθεί κάνει κάτι μαζί με τον άντρας της. Συνήθως παρακολουθούν μια ανάλαφρη τηλεοπτική εκπομπή. Και αυτή η κοινή εμπειρία τους να γελάνε μαζί βοηθά και τους δύο να χαλαρώσουν.

Κάντε ερωτήσεις στον εαυτό σας πριν πάρετε μια δύσκολη απόφαση

Η δικηγόρος Alua Arthur όταν έχει να πάρει μια δύσκολη απόφαση κάνει στον εαυτό της, τις εξής ερωτήσεις: «Είμαι τρελή εάν το κάνω;» «Θα στεναχωρηθώ που δεν το έκανα;» «Θα έχει καν σημασία εάν το κάνω;»

Δεν χρειάζεται να έχετε εμμονή με την πρωτεΐνη

Ο Christopher Gardner, διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας Μελετών Διατροφής στο Stanford Medicine, μας συμβουλεύει να μην έχουμε εμμονή με την πρωτεΐνη, αλλά να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά.

unsplash

Κάντε ένα διάλειμμα από τη δουλειά και ακούστε το αγαπημένο σας τραγούδι

Κατά τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας ένα από πράγματα που αποφορτίζουν τον Nedra Glover Tawwab, κοινωνικό λειτουργό, είναι να ακούει το αγαπημένο του τραγούδι.

Κάντε διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης

Ο Δρ. Jordan D. Metzl, αθλήτιατρος στο Hospital for Special Surgery, συμβουλεύει να κάνετε διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης μια-δυο φορές κάθε εβδομάδα.

Η επικοινωνία στο σεξ είναι πολύ σημαντική

Η σεξολόγος Emily Morse επισημαίνει πως είναι πολύ σημαντικό να μιλάτε για το σεξ – τι πραγματικά σας αρέσει, πότε θέλετε σεξ, πότε όχι, τι λειτουργεί, τι όχι. Τα ζευγάρια που συζητάνε για το σεξ έχουν μια πιο χαρούμενη και υγιή σεξουαλική ζωή.

Κάντε διαφραγματική αναπνοή

Η διαφραγματική αναπνοή, όπου χρησιμοποιείτε το διάφραγμά σας για βαθιές, ελεγχόμενες αναπνοές και επέκταση της κοιλιάς σας, ακολουθούμενη από αργή εκπνοή, διεγείρει τη δραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου και δυνητικά μειώνει τα γαστρεντερικά συμπτώματα όπως το φούσκωμα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο γαστρεντερολόγος Dr. Lin Chang, ο οποίος κάνει διαφραγματική αναπνοή πριν τον ύπνο για περίπου 10 λεπτά.

Να πλένετε τα χέρια σας

Πολλοί αναρωτιούνται πώς θα καταφέρουν να αποφύγουν τις λοιμώξεις. Η κορυφαία απάντηση του λοιμωξιολόγου Δρ Peter Chin-Hong είναι μια απλή και ανόητη σύσταση: Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Να θυμάστε ότι τα 20 δευτερόλεπτα είναι τα βέλτιστα. Δοκιμάστε να τραγουδήσετε το ρεφρέν του "Since U Been Gone" της Kelly Clarkson, αν έχετε βαρεθεί το γνωστό σε όλους "Happy Birthday".

Ωφεληθείτε από τη «σιέστα»

Τις ευεργετικές ιδιότητες ενός σύντομου μεσημεριανού ύπνου, της λεγόμενης «σιέστας», επιβεβαιώνει o Michael Miller, διευθυντής του Κέντρου Προληπτικής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. Μια σιέστα 10-30 λεπτών μπορεί να σας ξεκουράσει και να σας τροφοδοτήσει με ενέργεια για την υπόλοιπη ημέρα.

Ακούστε κλασική μουσική

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Don Campbell η κλασική μουσική είναι θεραπευτική. Μάλιστα στο βιβλίο του «The Mozart Effect» συνοψίζει στοιχεία ερευνών από όλο τον κόσμο πάνω στα ευεργετικά αποτελέσματα ορισμένων ειδών μουσικής, με πρώτες τις συνθέσεις του Μότσαρτ, επισημαίνοντας ότι η κλασική μουσική:

Επιταχύνει την ανάρρωση από ασθένειες

Βελτιώνει τη δημιουργικότητα και τη διαύγεια

Αυξάνει τον δείκτη νοημοσύνης

Υιοθετείστε ένα κατοικίδιο

Είναι γνωστό ότι η συντροφιά ενός κατοικίδιου, είναι σημαντική για τη μείωση του στρες και για την ψυχική ισορροπία. Μάλιστα η ψυχολόγος Dr. Mary Seger επισημαίνει πως όσοι έχουν ένα κατοικίδιο, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από καρδιοπάθειες, ενώ στα άτομα με κατάθλιψη, η απόκτηση ενός σκύλου ή μιας γάτας, έχει λειτουργήσει καταλυτικά.

Χαλαρώστε νοερά

Ο καρδιοχειρουργός Christiaan Barnard συμβουλεύει κάθε φορά που νιώθετε πιεσμένοι, αλλά δεν μπορείτε να πάτε διακοπές, να χαλαρώνετε νοερά. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο αγαπημένο σας μέρος. Προσπαθήσετε να νιώσετε τις μυρωδιές, να ακούσετε τους ήχους και να απολαύσετε την ηρεμία του τοπίου.

Πηγή από το www.nytimes.com