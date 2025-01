Οι 6 καλύτερες τροφές για να έχεις δυνατά και υγιή νύχια

Πριν πληρώσετε για το επόμενο μανικιούρ σας, διαβάστε αυτό.

Η συνολική υγεία των νυχιών σας μπορεί να αντικατοπτρίζει τις διατροφικές σας συνήθειες. Στην πραγματικότητα, οι διαιτολόγοι διδάσκονται να εξετάζουν τα νύχια των χεριών για να ελέγξουν για ορισμένες ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών. Αν δεν λαμβάνετε αρκετό σίδηρο, βιοτίνη, μαγνήσιο, ψευδάργυρο ή βιταμίνη C στη διατροφή σας, μπορείτε να το δείτε αυτό να αντανακλάται στα νύχια σας. Για παράδειγμα, οι ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν αυλάκια ή νύχια σε σχήμα κουταλιού ή μπορεί να γίνουν πιο εύθραυστα.

Αν και τα συμπληρώματα μπορεί να φαίνονται ο καλύτερος τρόπος για την υγεία των νυχιών, είναι πιο σημαντικό να λαμβάνετε αυτά τα θρεπτικά συστατικά από ολόκληρα τρόφιμα όταν μπορείτε. Γιατί; Μια δίαιτα που περιέχει μια ποικιλία από ολόκληρα τρόφιμα είναι συχνά πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, από τα συμπληρώματα. Τα ολόκληρα τα τρόφιμα προσφέρουν βιταμίνες και μέταλλα που συνοδεύονται από άλλες ευεργετικές ενώσεις όπως φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Επίσης παρά τα όσα μπορεί να έχετε δει ή διαβάσει στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει μεγάλη έρευνα που να υποστηρίζει συγκεκριμένα συμπληρώματα για την υγεία των νυχιών.

6 τροφές για πιο δυνατά και υγιή νύχια

Γιαούρτι

Τα νύχια αποτελούνται από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη, την ίδια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά σας. Η κερατίνη θεωρείται «νεκρός» ιστός επειδή τα μαλλιά και τα νύχια σας δεν δέχονται ροή αίματος, γι' αυτό μπορείτε να τα κόψετε και να τα λιμάρετε, χωρίς πρόβλημα. Με 21 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας ανά φλιτζάνι, το γιαούρτι είναι ένας εύκολος τρόπος για να πάρετε την πρωτεΐνη που χρειάζεστε για την υγεία των νυχιών.

Μοσχαρίσιο κρέας

Το κόκκινο κρέας μπορεί να έχει τους επικριτές του. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το βοδινό κρέας είναι επίσης πηγή πολλών σημαντικών θρεπτικών συστατικών, ειδικά σιδήρου. Και ενώ ο σίδηρος συνδέεται συχνότερα με την ενέργεια, είναι επίσης βασικός για την υγεία των νυχιών. Στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι αναπτύσσουν σιδηροπενική αναιμία, είναι επιρρεπείς σε μια κατάσταση που ονομάζεται κοιλονυχία, που χαρακτηρίζεται από λεπτά νύχια με ανασηκωμένες ραβδώσεις.

Πιπεριές

Η βιταμίνη C βοηθά το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο, μια πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί το σώμα σας για να χτίσει γερά νύχιαΌταν σκέφτεστε τη βιταμίνη C , πιθανότατα σκέφτεστε τα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή. Υπάρχουν όμως πολλά λαχανικά που παρέχουν άφθονη βιταμίνη C, ειδικά οι πιπεριές. Μόνο μια μέτρια πιπεριά περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι.

Μπιζέλια

Τα μπιζέλια παρέχουν έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και βιταμίνης C που υποστηρίζει τα νύχια, Τα θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C, παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παίρνετε αρκετή ποσότητα για να βελτιστοποιήσετε την υγεία των νυχιών σας.

Αυγά

Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη ότι τα αυγά είναι μια φανταστική πηγή πρωτεΐνης. Τυχαίνει επίσης να περιέχουν βιοτίνη , μια βιταμίνη που είναι γνωστή για τις ικανότητές της να δυναμώνει τα νύχια. Ενώ η έρευνα για τη βιοτίνη και την υγεία των νυχιών είναι ελάχιστη, υπάρχουν ενδείξεις ότι βοηθά στη δημιουργία κερατίνης.

Σολομός

Αυτό το λιπαρό ψάρι είναι μια εξαιρετική επιλογή για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου σας, αλλά και για τα νύχια σας. Εκτός του ότι περιέχει 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, είναι επίσης πλούσιο σε βιοτίνη.