Βραδινό: Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν το παραμελείς

Μερικές φορές φαίνεται ότι ο ευκολότερος τρόπος για να χάσετε βάρος είναι απλώς να παραλείψετε τα βραδινά γεύματα. Και γιατί όχι; Δεν θα πεθάνετε από την πείνα, οπότε ποιο μπορεί να είναι το κακό; Η απάντηση είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι πιστεύετε και θα την αναλύσουμε παρακάτω.

Όλοι έχουν ακούσει τη φράση ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αλλά και το βραδινό έχει επίσης σημασία. Όμως παρόλο που είναι το τελευταίο σημαντικό γεύμα της ημέρας, για πολλούς είναι το πρώτο πράγμα που ξεφεύγει από τη λίστα όταν τα προγράμματα γεμίζουν με βραδινές δουλειές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Το να μη φάτε βραδινό μπορεί να συμβεί τυχαία όταν το μεσημεριανό γεύμα σας έχει χορτάσει. Και υπάρχουν και εκείνοι που σκόπιμα παραλείπουν το δείπνο επειδή τηρούν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όπου το φαγητό τους τελειώνει το μεσημέρι ή κάνουν διαλείπουσα νηστεία, μια δίαιτα που απαιτεί νηστεία σε καθορισμένες ώρες. Αλλά είτε το χαμένο γεύμα είναι μια στρατηγική είτε περιστασιακό περιστατικό, τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν το παραλείπετε συνέχεια;

Ποια είναι η σημασία του βραδινού;

Το βραδινό δεν είναι απλώς ένα τρίτο καθημερινό γεύμα. Είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία της ημέρας να δώσετε στο σώμα σας τις θερμίδες και τη διατροφή που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά πριν κοιμηθείτε. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να συνδεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Τα οφέλη των οικογενειακών γευμάτων έχουν μελετηθεί εδώ και δεκαετίες και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και μειώνουν την παχυσαρκία στα παιδιά, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 από το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων.

Τι συμβαίνει όταν παραλείπετε το βραδινό;

Κάθε φορά που τρώτε - ή δεν τρώτε - προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων στο σώμα σας. Ακόμη και μικρές εναλλαγές στις τακτικές ώρες γευμάτων μπορεί να βλάψουν την ικανότητά σας να ρυθμίζετε την όρεξή σας επειδή η αλλαγή της καθημερινής διατροφικής ρουτίνας διαταράσσει τους κιρκάδιους ρυθμούς, τον 24ωρο κύκλο που ελέγχει πολλές σωματικές λειτουργίες.

Μακροπρόθεσμα, η τακτική παράλειψη γευμάτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία σας. Η κατανάλωση μόνο ενός γεύματος την ημέρα συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και η παράλειψη του μεσημεριανού γεύματος ή του δείπνου αύξησε συγκεκριμένα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023 στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Βραχυπρόθεσμα, η παράλειψη του δείπνου μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα που μπορεί να σας κάνει να νιώθετε τρέμουλο ή έλλειψη ενέργειας. Μπορεί να κάνει το σώμα σας να έχει περισσότερο στρες και μπορεί να κάνει πιο δύσκολο τον ύπνο σας. Για τα άτομα με διαβήτη, τα επεισόδια υψηλού ή χαμηλού σακχάρου στο αίμα που προκαλούνται από την παράλειψη του βραδινού γεύματος.

Η παράλειψη γευμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική σας υγεία. Οι ηλικιωμένοι που παρέλειπαν γεύματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης , άγχους και αϋπνίας, σε σχέση με εκείνους που δεν τα παραλείπουν, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 στο περιοδικό Innovation in Aging .

Η κατάργηση των γευμάτων μπορεί να φαίνεται σαν μια καλή επιλογή για να χάσετε μερικά κιλά. Είναι όμως, πιθανό η παράλειψη του βραδινού γεύματος να οδηγήσει σε απώλεια βάρους; Όλα έχουν να κάνουν με τις θερμίδες. Εάν τρώτε λιγότερο από όσο καίτε, τότε θα χάσετε βάρος. Επίσης η παράλειψη ενός γεύματος θα μειώσει την ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη ενός ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η παράλειψη του βραδινού δεν είναι καλή στρατηγική για την απώλεια βάρους. Στην πραγματικότητα, η παράλειψη του δείπνου ήταν ο μεγαλύτερος προγνωστικός παράγοντας αύξησης βάρους σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 στο περιοδικό Nutrients. Επιπλέον το να παραλείπετε συχνά τα γεύματα μπορεί να σας κάνει πιο ευάλωτους στην ανάπτυξη διατροφικής διαταραχής.

Πρέπει να παραλείψετε το βραδινό;

Το να παραλείψετε το δείπνο επειδή φάγατε αργά το μεσημεριανό σας γεύμα ή σνακ ή δεν είχατε την ευκαιρία να φάτε μέχρι να έρθει σχεδόν η ώρα του ύπνου, είναι εντάξει, αρκεί να μην είναι συνήθεια. Όταν καταργείτε τα γεύματα, περιορίζετε τις ευκαιρίες σας να λάβετε την ενέργεια και τη διατροφή που χρειάζεστε. Συνιστώ να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τις διατροφικές σας ανάγκες.

Και εάν ανησυχείτε ότι τρώτε πολύ, μην παραλείπετε τα γεύματα. Προσθέστε υγιεινά σνακ μέσα στην ημέρα και αυτό θα διευκολύνει την κατανάλωση μικρότερων, πιο υγιεινών γευμάτων, κάτι που είναι πολύ προτιμότερο από το να τα παραλείπετε.