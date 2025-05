6 λόγοι για να τρως περισσότερη παπάγια

Δαγκώστε μια φέτα παπάγια για να απολαύσετε μια τροπική γεύση και να λάβετε θρεπτικά συστατικά που καταπολεμούν τις ασθένειες

Αν λαχταράτε μια τροπική γεύση, τότε μια φέτα γλυκιάς παπάγιας είναι αυτό που αναζητάτε. Η παπάγια έχει υφή που μοιάζει με πεπόνι και είναι πλούσια με βήτα-καροτίνη, βιταμίνη C και άλλα θρεπτικά συστατικά. Μπορείτε ακόμη και να φάτε τους τραγανούς μαύρους σπόρους του φρούτου.

Τι είναι η παπάγια

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές ονόμαζαν τις παπάγιες «πεπόνια δέντρων» επειδή ο καρπός μοιάζει λίγο με πεπόνι. Αλλά οι παπάγιες είναι στην πραγματικότητα μούρα. Αναπτύσσονται σε ψηλά δενδροειδή φυτά σε τροπικές περιοχές όπως η Κεντρική Αμερική, η Ινδία και το Μεξικό. Στις ΗΠΑ, τα φυτά παπάγιας αναπτύσσονται στα θερμά κλίματα της Καλιφόρνια, της Φλόριντα, της Χαβάης, του Τέξας και του Πουέρτο Ρίκο. Είναι ένα δημοφιλές τροπικό φρούτο, μαζί με τις μπανάνες , τα μάνγκο και τους ανανάδες .

Ποια είναι τα οφέλη της παπάγιας για την υγεία

Οι βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά στις παπάγιες καθιστούν αυτό το φρούτο μια θρεπτική προσθήκη στα γεύματά σας. Η παπάγια προσφέρει μια σειρά από οφέλη για την υγεία.

Προστατεύει την όραση

Μια φυσική χρωστική ουσία τροφίμων που ονομάζεται καροτενοειδή δίνει στην παπάγια τις πορτοκαλί, κίτρινες και ροζ αποχρώσεις της. Όπως και τα καρότα, έτσι και η παπάγια έχει ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε βήτα-καροτίνη. Το σώμα σας μετατρέπει τη βήτα-καροτίνη σε βιταμίνη Α και αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι ζωτικής σημασίας για την καλή όραση.

Καταπολεμά ασθένειες

Με 95 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C, μια μικρή παπάγια παρέχει περισσότερο από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Το σώμα σας δεν μπορεί να παράγει αυτήν την υδατοδιαλυτή βιταμίνη , πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνετε βιταμίνη C από τρόφιμα. Μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και καρκίνου του μαστού. Η βιταμίνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος. Επιπλέον, οι φυτικές χημικές ουσίες ( φυτοθρεπτικά συστατικά ) στην παπάγια, όπως το λυκοπένιο, μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου. Η βιταμίνη C στην παπάγια βοηθάει το σώμα σας και με άλλους τρόπους:

Προστατεύει την όραση

Διατηρεί τις αρθρώσεις υγιείς

Παράγει κολλαγόνο για υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα

Προωθεί την επούλωση πληγών

Προλαμβάνει τη φλεγμονή

Η παπάγια περιέχει ένα ένζυμο που ονομάζεται παπαΐνη και βοηθά στην ελαχιστοποίηση του οξειδωτικού στρες. Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν δεν έχετε αρκετά αντιοξειδωτικά για να καταπολεμήσετε τις ελεύθερες ρίζες. Και η προκύπτουσα κυτταρική βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας. Μια μικρή ανασκόπηση μελετών διαπίστωσε ότι τα φυτοθρεπτικά συστατικά και τα εκχυλίσματα στις παπάγιες μπορούν να προστατεύσουν από:

Νόσο Αλτσχάιμερ

Καρκίνο

Διαβήτη

Ουλίτιδα

Χρόνια φλεγμονή

pexels

Βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση παπάγιας μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου. Τα φυσικά ζυμωμένα τρόφιμα περιέχουν προβιοτικά που υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου. Τα προβιοτικά είναι υγιή βακτήρια που βοηθούν στην πέψη και καταπολεμούν τη φλεγμονή.

Μειώνει το σάκχαρο στο αίμα

Η παπάγια που έχει υποστεί ζύμωση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (γλυκόζη). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν έχετε προδιαβήτη . Αλλά δεν είναι καλό για άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη ή από του στόματος φάρμακα για τον διαβήτη.

Προστατεύει την καρδιά σας

Μία μικρή, κομμένη σε φέτες παπάγια έχει 286 χιλιοστόγραμμα καλίου Αυτό αντιστοιχεί στο 6% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και την αρτηριακή πίεση. Η βιταμίνη C στην παπάγια μειώνει επίσης την υψηλή αρτηριακή πίεση ελαχιστοποιώντας το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι το λυκοπένιο στις παπάγιες μπορεί να αποτρέψει τις καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό επεισόδιο μειώνοντας την «κακή χοληστερόλη» ή LDL.

Υπάρχουν κίνδυνοι από την κατανάλωση παπάγιας;

Ναι. Άτομα με ορισμένες παθήσεις μπορεί να θέλουν να επιλέξουν διαφορετικό φρούτο. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που:

Έχουν άσθμα. Τα ένζυμα παπαΐνης στην παπάγια μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα σε άτομα με άσθμα, σύμφωνα με έρευνα .

Διατρέχουν κίνδυνο θρόμβωσης. Η παπάγια ενισχύει τις επιδράσεις των αντιπηκτικών που βοηθούν στην πρόληψη των θρόμβων αίματος. Η κατανάλωση παπάγιας με τη λήψη αυτών των φαρμάκων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας και μωλώπων.

Λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα. Η παπάγια μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με φάρμακα που αντιμετωπίζουν διαταραχές του θυρεοειδούς και προβλήματα καρδιακού ρυθμού, όπως η κολπική μαρμαρυγή.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε περισσότερους λόγους για να δοκιμάσετε παπάγια, λάβετε υπόψη ότι η Environmental Working Group την κατατάσσει ανάμεσα στα φρούτα Clean 15™. Αυτό σημαίνει ότι η παπάγια έχει από τις χαμηλότερες ποσότητες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων από οποιοδήποτε άλλο φρούτο.