Να τι μπορεί να σημαίνει για το σώμα σου όταν λαχταράς γάλα

Τι δείχνει η επιθυμία για γάλα για τον οργανισμό και τις ανάγκες του.

Όπως είναι σε όλους γνωστό το γάλα είναι ένα πλούσιο σε σημαντικά θρεπτικά συστατικά και μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Γι αυτό και η κατανάλωση του μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 3 μερίδες την ημέρα για τους περισσότερους ενήλικες. Και ενώ δεν υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που να εξηγούν την επιθυμία για γάλα, υπάρχουν κοινωνικοί και σωματικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να νιώσετε την επιθυμία για αυτό το αγαπημένο ρόφημα.

Τι σημαίνει όταν λαχταράτε γάλα

Διψάτε

Το γάλα αποτελείται κυρίως από νερό —στην πραγματικότητα, το πλήρες γάλα αποτελείται από 87% νερό— επομένως είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεδιψάσετε. Δεδομένου ότι συνήθως σερβίρεται κρύο, μπορεί να το συσχετίσετε με μια ιδιαίτερα δροσιστική επιλογή. Ένα ποτήρι γάλα παρέχει επίσης ηλεκτρολύτες (φορτισμένα μέταλλα όπως νάτριο, κάλιο και ασβέστιο) που βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στο σώμα, κάτι που το απλό νερό δεν το κάνει.

Νιώθετε νοσταλγία

Για πολλούς το γάλα έχει ισχυρές συσχετίσεις με την παιδική ηλικία. Γενικά, τα παιδιά καταναλώνουν περισσότερο γάλα από τους ενήλικες και η κατανάλωση του τείνει να μειώνεται καθώς μεγαλώνουν. Έτσι λοιπόν μπορεί να νιώσετε την επιθυμία για ένα ποτήρι γάλα όταν νιώθετε νοσταλγία για τις νεανικές σας ημέρες. Θα μπορούσατε επίσης να συνδέσετε το γάλα με ορισμένα γεύματα, όπως τα δημητριακά, και είναι πιο πιθανό να λαχταράτε γάλα όταν τα καταναλώνετε.

Φάγατε κάτι πικάντικο

Μπορεί να νιώσετε την επιθυμία για γάλα αφού φάτε κάτι πικάντικο. Έρευνες έχουν δείξει ότι το λίπος και η πρωτεΐνη στο γάλα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το αίσθημα καύσου που προκαλείται από πικάντικα τρόφιμα, όπως οι πιπεριές τσίλι. Τα καλά νέα είναι ότι τα εναλλακτικά γάλατα, όπως το γάλα σόγιας, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση της αίσθησης καύσου, ειδικά αν περιέχουν πρωτεΐνη.

Πεινάτε

Το γάλα είναι μια εξαιρετική ισορροπημένη τροφή, παρέχοντας πρωτεΐνες, λιπαρά και υδατάνθρακες σε καλή αναλογία. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, σχεδόν 8 γραμμάρια λίπους και 12 γραμμάρια συνολικών υδατανθράκων—όλα εκ των οποίων αποτελούν σημαντικό καύσιμο για το σώμα σας. Είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή βιταμινών και μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου και των βιταμινών B, D και A. Όταν λαχταράτε γάλα, μπορεί στην πραγματικότητα να χρειάζεστε απλώς ένα καλό γεύμα.

Πόσο γάλα είναι υπερβολικό

Οι διατροφικές οδηγίες προτείνουν στους ενήλικες να πίνουν 3 φλιτζάνια γάλα (ή τρεις μερίδες γαλακτοκομικών) καθημερινά. Αυτό μπορεί να σας προσφέρει οφέλη για την υγεία, όπως γερά οστά, και να βοηθήσει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Δεν υπάρχει έρευνα σχετικά με το πόσο γάλα θεωρείται υπερβολικό. Εάν ανησυχείτε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η κατανάλωση γάλακτος στην υγεία σας, μιλήστε με έναν γιατρό.