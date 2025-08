Joyspan: Το μυστικό για μια ευτυχισμένη ζωή μετά τα 40, βρίσκεται σε 4 καθημερινά πράγματα

Ο όρος «Joyspan» επινοήθηκε από την Κέρι Μπερνάιτ, η οποία ήταν καθηγήτρια γηριατρικής και γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια για 18 χρόνια

Ίσως έχεις ακούσει πολλές φορές τον όρο «διάρκεια ζωής». Και επίσης, ίσως έχεις ακούσει τον όρο «διάρκεια υγείας», που περιγράφει τον αριθμό των ετών που κάποιος ζει έχοντας καλή υγεία. E, τώρα θα προστεθεί στο λεξιλόγιό σου και ακόμα μία λέξη, το «Joyspan».

Ο όρος «Joyspan» επινοήθηκε από την Κέρι Μπερνάιτ, η οποία ήταν καθηγήτρια γηριατρικής και γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια για 18 χρόνια. Στο επερχόμενο βιβλίο της, «Joyspan: The Art and Science of Thriving in Life’s Second Half» αναφέρει ότι η μακρά διάρκεια ζωής δεν ισοδυναμεί με μια καλή ζωή. Γιατί, μάντεψε, πρέπει επίσης να σου αρέσει η ζωή. Η ειδικός, σημειώνει ότι η γήρανση δεν χρειάζεται να είναι «η καθοδική πορεία που πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι». Μπορείς να είσαι και να νιώθεις καλά, ακόμα κι όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα υγείας και προκλήσεις.

«Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ευημερίας και ταλαιπωρίας», λέει. Ουσιαστικά, αυτό που υποστηρίζει η Κέρι Μπερνάιτ είναι ότι η γήρανση δεν είναι κάτι καθολικό. Η ίδια είχε μερικούς ασθενείς που είχαν παραλύσει από πράγματα όπως θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή μια χρόνια πάθηση, «ενώ άλλοι είχαν καταφέρει να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να προσαρμοστούν στη νέα τους κανονικότητα». Το θέμα δεν είναι να μη γεράσεις, αλλά να γεράσεις καλά, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη φυσική σας κατάσταση.

Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να εστιάσεις σε 4 πράγματα, που λειτουργούν σαν αρχές του «Joyspan».

Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη είναι η επιθυμία να εξερευνήσεις και να μάθεις, και οι έρευνες δείχνουν ότι η περιέργεια και η προθυμία να μάθεις κάτι νέο βοηθούν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων. Για να «ξυπνήσεις» την περιέργειά σου, η ειδικός συνιστά να γράφεις οτιδήποτε σου κεντρίζει το ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το πόσο περίεργο είναι. Στη συνέχεια, όρισε έναν «στόχο περιέργειας», στον οποίο θα προκαλέσεις τον εαυτό σου να εξερευνήσει μερικά από όσα έχεις γράψει στη λίστα.

Προσαρμογή

Μια ανάλυση 15 μελετών για την επιτυχημένη γήρανση υποδηλώνει ότι η ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες της ζωής σε προχωρημένη ηλικία είναι καθοριστική. Οι ασθενείς της Δρ. Μπέρναιτ που γερνούν καλά, αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στη ζωή «ως ένα φυσιολογικό μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας». Όταν μια πρόκληση πλησιάζει, σκέψου τρόπους για να προσαρμοστείς.

Προσφορά

Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν και είναι χαρούμενοι, βρίσκουν τρόπους, ακόμα κι αν είναι «μικροί», για να προσφέρουν στους άλλους. Προσπάθησε, λοιπόν, να αλλάξεις νοοτροπία σου από «πώς μπορείς να με βοηθήσεις» σε «πώς μπορώ να σε βοηθήσω». Όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν, είτε είναι χρόνος, προσοχή, υπομονή, σοφία ή καλοσύνη.

Σύνδεση

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία καθώς γερνάμε, ενώ η κοινωνική απομόνωση μπορεί να βλάψει τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Επομένως, το να αφιερώνεις χρόνο σε νέες και υπάρχουσες σχέσεις, είναι πραγματικά ευεργετικό.