6 πράγματα που είναι καλό κάνεις όταν ξυπνάς για να βοηθήσεις την πρόληψη του Αλτσχάιμερ

Ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτές τις δραστηριότητες για να υποστηρίξετε την υγεία του εγκεφάλου και να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάτε τη μέρα σας μπορεί να κάνει περισσότερα από το να καθορίσει την παραγωγικότητά σας. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου σας. Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει εκατομμύρια ζωές και, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι εκτός ελέγχου μας και μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (όπως η γενετική μας), τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μικρές προσπάθειες στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην πρόληψη. Δίνοντας προσοχή στις συνήθειες που καλλιεργούμε κάθε πρωί, μπορούμε να υποστηρίξουμε προληπτικά τη γνωστική μας υγεία με απλούς και βιώσιμους τρόπους.

6 πράγματα για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ

Φάτε αυγά στο πρωινό

Το να ξεκινάτε την ημέρα σας με ένα πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά καθορίζει τη συνολική υγεία και τα αυγά αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή. Νέα δεδομένα υποδηλώνουν μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών και του μειωμένου κινδύνου Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα θρεπτικά συστατικά στα αυγά όπως η χολίνη, το ωμέγα-3 λιπαρό οξύ DHA και η λουτεΐνη βοηθούν στην υποστήριξη της δια βίου υγείας του εγκεφάλου. Η κατανάλωση δύο αυγών παρέχει το 50% έως 70% των ημερήσιων αναγκών σας σε χολίνη.

Πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ

Ναι, διαβάσατε σωστά—το πρωινό σας φλιτζάνι καφέ μπορεί να κάνει περισσότερα από το να σας ξυπνάει. Έρευνες διαπίστωσαν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ, περίπου 1 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Αποδεικνύεται ότι το φυσικό μείγμα αντιοξειδωτικών του καφέ, μαζί με τις διεγερτικές επιδράσεις της καφεΐνης, παίζει ρόλο στην υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου. Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι το πόσο απλή είναι η υιοθέτηση αυτής της συνήθειας. Φανταστείτε να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ανακουφιστικό φλιτζάνι καφέ, γνωρίζοντας ότι δεν τροφοδοτείτε απλώς το πρωινό σας, αλλά ενδεχομένως προστατεύετε τον εγκέφαλό σας μακροπρόθεσμα.

Λύστε το καθημερινό σταυρόλεξο

Το να «γυμνάζετε» τον εγκέφαλό σας είναι εξίσου σημαντικό με το να ξεκινάτε την ημέρα σας με σωματική κίνηση. Τα παιχνίδια με λέξεις υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία διεγείροντας την ανάκληση, τη μνήμη, τη γλώσσα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Ενσωματώστε παιχνίδια με λέξεις όπως σταυρόλεξα ή ορθογραφικά τεστ στη ρουτίνα του πρωινού σας για να διατηρήσετε το μυαλό σας σε εγρήγορση.

Δοκιμάστε να αφιερώνετε μόνο 10 ή 15 λεπτά κάθε πρωί για να απολαμβάνετε το σταυρόλεξο με τον καφέ σας ή ενώ τρώτε πρωινό. Είναι μια μικρή δέσμευση που θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη. Και αν ψάχνετε για ποικιλία, μπορείτε να αντικαταστήσετε το σταυρόλεξο με sudoku, αναζήτηση λέξεων ή ακόμα και μια γρήγορη εφαρμογή εκγύμνασης του εγκεφάλου.

pexels

Κάντε μια πρωινή βόλτα

Η κίνηση του σώματός σας το πρωί μπορεί να κάνει θαύματα για τον εγκέφαλό σας. Το περπάτημα ενισχύει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, γεγονός που βοηθά στην παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την υγεία του. Η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει συνδεθεί με καλύτερη μνήμη , σκέψη και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ με την πάροδο του χρόνου. Μπόνους; Το περπάτημα διεγείρει την απελευθέρωση ενδορφινών, βάζοντάς σας σε μια θετική νοοτροπία για να αντιμετωπίσετε την ημέρα. Στοχεύστε σε τουλάχιστον 20 έως 30 λεπτά κάθε πρωί με ρυθμό που σας βολεύει. Είτε κάνετε βόλτα στη γειτονιά σας, σε ένα τοπικό πάρκο είτε απλώς στην αυλή σας, ο συνδυασμός της κίνησης, του καθαρού αέρα και του ηλιακού φωτός ενισχύει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική σας υγεία.

Διαλογιστείτε

Ο τακτικός διαλογισμός υποστηρίζει τη μνήμη και την εστίαση μειώνοντας το άγχος και τη φλεγμονή , δύο παράγοντες που σχετίζονται με τη γνωστική παρακμή. Αφιερώνοντας μόλις 5 έως 10 λεπτά το πρωί για διαλογισμό, δημιουργείτε ένα χαλαρωτικό ξεκίνημα για την ημέρα σας, ενώ παράλληλα ενισχύετε την ικανότητα του εγκεφάλου σας να διαχειρίζεται συναισθηματικές και γνωστικές εργασίες.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με βασικό διαλογισμό ενσυνειδητότητας, εστιάζοντας στην αναπνοή σας και αφήνοντας πίσω σας τους περισπασμούς. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ακόμη και μια μικρή παύση κάθε πρωί σας βοηθά να νιώθετε πιο προσγειωμένοι και προάγει μια διαρκή αίσθηση πνευματικής διαύγειας. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή διαλογισμού ή απλώς δημιουργήστε έναν ήσυχο χώρο στο σπίτι σας για να ενσωματώσετε αυτήν την ισχυρή πρακτική στην ρουτίνα σας.

Καλέστε έναν φίλο

Οι κοινωνικές επαφές είναι το κλειδί για τη μακροζωία και την υγεία του εγκεφάλου. Η έρευνα δείχνει ότι η διατήρηση μιας ενεργής κοινωνικής ζωής μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της νόσου Αλτσχάιμερ διατηρώντας τον εγκέφαλό σας ενεργό και μειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την απομόνωση. Ξεκινώντας το πρωί σας με ένα σύντομο τηλεφώνημα ή μήνυμα σε έναν στενό φίλο ή μέλος της οικογένειας μπορεί να σας προσφέρει μια μικρή ώθηση ευτυχίας και σύνδεσης.

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις δεν χρειάζεται να είναι μακροσκελείς. Ένα φιλικό γεια ή ένα ραντεβού είναι αρκετό για να ξεκινήσει η μέρα σας με θετική νότα. Αν η απόσταση ή η πολυάσχολη ζωή αποτελούν εμπόδιο, σκεφτείτε να το κάνετε εβδομαδιαία ρουτίνα με ένα ή περισσότερα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το να μοιράζεστε το γέλιο ή μια συζήτηση μπορεί να κάνει θαύματα για την ψυχική σας ευεξία, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την υγεία του εγκέφαλου σας.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η ενσωμάτωση συνηθειών που ενισχύουν τον εγκέφαλο στην πρωινή σας ρουτίνα είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ μακροπρόθεσμα. Είτε πρόκειται για την απόλαυση αυγών στο πρωινό, την τόνωση του εγκεφάλου σας με ένα παζλ, είτε για την επαναφόρτιση μέσω ενός περιπάτου ή διαλογισμού, αυτά τα μικρά βήματα αθροίζονται με την πάροδο του χρόνου. Το κλειδί είναι να βρείτε μια ρουτίνα που σας ταιριάζει. Ξεκινήστε με μικρά βήματα, παραμείνετε συνεπείς και δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας.