Να τι συμβαίνει στα πόδια σου καθώς μεγαλώνεις

Πώς η ηλικία επηρεάζει τη δύναμη, την ευλυγισία και την υγεία των ποδιών σας – και τι μπορείτε να κάνετε για να τα διατηρήσετε δυνατά.

Είναι φυσιολογικό τα πόδια να αλλάζουν καθώς μεγαλώνετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αλλαγές πρέπει να αγνοούνται. Το να γνωρίζετε πώς και γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πόδια σας μπορεί να σας βοηθήσει όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή πόνο— και να σας ενημερώσει πότε πρέπει να ζητήσετε συμβουλή από τον γιατρό σας.

Πώς τα πόδια αλλάζουν με την ηλικία

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ποδιών με την ηλικία. Πολλοί από αυτούς συμβαίνουν φυσικά, όπως η μειωμένη απορρόφηση των κραδασμών και οι δερματικές αλλαγές. Υπάρχουν όμως και ορισμένες χρόνιες παθήσεις και συνήθειες του τρόπου ζωής που μπορεί να συμβάλλουν σε προβλήματα των ποδιών που σχετίζονται με την ηλικία , όπως η χρήση παπουτσιών χωρίς στήριξη, ψηλοτάκουνα και σαγιονάρες.

Τα πέλματα ισιώνουν και τεντώνονται

Είναι σύνηθες τα παπούτσια να είναι πιο σφιχτά καθώς μεγαλώνετε, ακόμα κι αν κάποτε σας έκαναν άνετα. Τα πόδια σας μπορούν να αυξηθούν στο μισό μέγεθος (ή και περισσότερο) καθώς μεγαλώνετε. Αυτό συμβαίνει επειδή η καμάρα του ποδιού σας (η καμπύλη στην κάτω πλευρά κάθε ποδιού) τείνει να ισιώνει καθώς οι σύνδεσμοι και οι τένοντες χάνουν τη δύναμή τους, γεγονός που καταλήγει να επιμηκύνει το υπόλοιπο πόδι και τα δάχτυλα. Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής μεταφοράς βάρους.

Το λίπος στα πέλματα επιδεινώνεται

Τα λιπαρά μαξιλαράκια στα πέλματα των ποδιών λεπταίνουν ως μέρος της διαδικασίας γήρανσης. Στην πραγματικότητα, περίπου το ήμισυ του λιπαρού μαξιλαριού μπορεί να έχει εξαφανιστεί μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Αυτή η απώλεια μπορεί να κάνει επώδυνο το τρέξιμο, το περπάτημα ή το άλμα.

Το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και λεπτό

Το δέρμα στα πόδια τείνει να λεπταίνει και να ξηραίνεται με την ηλικία. Αυτό συμβαίνει όταν το βαθύτερο στρώμα του δέρματος χάνει λίπος και οι σμηγματογόνοι αδένες γίνονται λιγότερο παραγωγικοί με την πάροδο των ετών. Υπάρχει επίσης μείωση του κολλαγόνου, της ελαστίνης (μια πρωτεΐνη που παρέχει ελαστικότητα), της ανανέωσης των κυττάρων του δέρματος (η διαδικασία αποβολής των νεκρών κυττάρων του δέρματος και αντικατάστασής τους με νέα) και της παροχής αίματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και πιο πιθανό να αναπτύξει κάλους, επίσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επουλωθεί και είναι πιο πιθανό να αναπτύξει λοίμωξ.

Οι αρθρώσεις στο πόδι σκληραίνουν

Είναι σύνηθες οι αρθρώσεις στα πόδια σας να γίνονται δύσκαμπτες με την ηλικία, κυρίως λόγω της φθοράς του χόνδρου (ενός συνδετικού ιστού) που προστατεύει τις αρθρώσεις και τα οστά και της μείωσης του αρθρικού υγρού που λιπαίνει τις αρθρώσεις. Τελικά, οι πιο δύσκαμπτες αρθρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο εύρος κίνησης, πόνο κατά το περπάτημα, αλλοίωση του βαδίσματος ή της ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο πτώσης.

Οι μύες αποδυναμώνονται

Είναι φυσικό οι μύες του ποδιού να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το πάχος και η επιφάνεια των μυών του ποδιού μειώθηκαν έως και 45% σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 18 έως 50 ετών. Η μείωση των μυών θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το βάρος στο πόδι, οδηγώντας σε αλλαγές στον τρόπο που κινείται το πόδι, μείωση της σταθερότητας της καμάρας, αλλαγές στη δομή των οστών και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων.

Τα νεύρα χάνουν την αίσθηση

Τα νεύρα στα πόδια και τα πέλματα γίνονται λιγότερο ευαίσθητα με την πάροδο του χρόνου. Καθώς μεγαλώνετε, τα νευρικά κύτταρα σταδιακά συρρικνώνονται και σταματούν να λειτουργούν σωστά, γεγονός που μειώνει την ικανότητα των ποδιών να ανιχνεύουν την πίεση και τους κραδασμούς. Αυτή η απώλεια της νευρικής αίσθησης τείνει να συμβαίνει γύρω στην ηλικία των 60 ετών και μπορεί να την αισθανθείτε ως μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα πόδια.

unsplash

Κοινές παθήσεις ποδιών που σχετίζονται με την ηλικία

Ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων και προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν τα πόδια αυξάνεται επίσης με την ηλικία. Ακολουθούν μερικά από αυτά:

Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) εμφανίζεται συνήθως γύρω στην ηλικία των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της φθοράς των αρθρώσεων με την πάροδο του χρόνου και συνήθως εμφανίζεται στο μέσο του ποδιού, στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και στον αστράγαλο. Και ενώ μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ο κίνδυνος εμφάνισης αρθρίτιδας στα πόδια αυξάνεται για άτομα με οικογενειακό ιστορικό, καπνιστές, άτομα με προηγούμενους τραυματισμούς στο πόδι και τον αστράγαλο, καθώς και για αθλητές ή άτομα που στέκονται πολύ όρθια.

Κότσια

Τα κότσια είναι προεξέχοντα, μερικές φορές επώδυνα οστέινα εξογκώματα που εκτείνονται από το κάτω μέρος του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου καθώς τα οστά μετατοπίζονται και το πόδι απλώνεται. Και συνήθως αναπτύσσονται μεταξύ των ηλικιών 40 και 60, λέει η Lacey.

Οστικά άκανθα

Γνωστά και ως οστεοφύτα, τα οστικά άκανθα είναι οστικές αναπτύξεις που συνήθως σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα. Ωστόσο, συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ούτε χρειάζονται θεραπεία. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν το γόνατο, τη σπονδυλική στήλη, τους γοφούς, τους ώμους ή τα δάχτυλα. Σχεδόν όλοι οι ενήλικες (έως και 95%) τα εμφανίζουν μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Σφυροδακτυλία

Η σφυροδακτυλία είναι όταν το δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο δάχτυλο του ποδιού λυγίζει στη μέση άρθρωση, θυμίζοντας το σχήμα ενός σφυριού. Συμβαίνει όταν μια μυϊκή ανισορροπία (που συνήθως προκαλείται από τη χρήση παπουτσιών που πιέζουν τα δάχτυλα των ποδιών πάνω στο παπούτσι και τα αναγκάζουν να λυγίσουν) στο προσβεβλημένο δάχτυλο του ποδιού προκαλεί σφίξιμο της άρθρωσης.

Αρθρίτιδα

Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια μορφή αρθρίτιδας που εμφανίζεται όταν κρύσταλλοι ουρικού οξέος (οι οποίοι σχηματίζονται από υψηλά επίπεδα ενός φυσικού προϊόντος αποβλήτων γνωστού ως ουρικό οξύ) συσσωρεύονται στην άρθρωση, οδηγώντας σε πόνο, φλεγμονή και ερυθρότητα του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Στους άνδρες, η ουρική αρθρίτιδα τείνει να εμφανίζεται μεταξύ 30 και 50 ετών, ενώ οι γυναίκες τείνουν να εμφανίζουν ουρική αρθρίτιδα μετά την εμμηνόπαυση. Ο κίνδυνος ουρικής αρθρίτιδας αυξάνεται με την ηλικία λόγω της μειωμένης νεφρικής λειτουργίας (η οποία επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να αποβάλλει το ουρικό οξύ), της συχνότερης χρήσης διουρητικών φαρμάκων και της υψηλότερης συχνότητας εμφάνισης παθήσεων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) και ο διαβήτης.

pexels

Συμβουλές για να διατηρήσετε υγιή πόδια με την ηλικία

Αν και είναι φυσικό τα πόδια να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να τα διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο υγιή. Δείτε πώς να φροντίζετε τα α πόδια σας.

Επιλέξτε τα κατάλληλα υποδήματα

Τα υποδήματα που δεν εφαρμόζουν καλά μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα στα πόδια, μειωμένη ισορροπία και πτώσεις. Αναζητήστε παπούτσια με επαρκή χώρο για τα δάκτυλα, με μια υποστηρικτική αλλά εύκαμπτη σόλα που να λυγίζει με το πόδι, με μια ανάγλυφη εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και ένα χαμηλό, στιβαρό τακούνι.

Τεντώστε τις γάμπες σας καθημερινά

Αν οι γάμπες σας είναι σφιγμένες, η δύναμη μεταφέρεται στις αρθρώσεις των ποδιών και των αστραγάλων σας, κάτι που μπορεί να είναι επώδυνο. Το τέντωμα των μυών των γαμπών για λίγα μόνο λεπτά στην αρχή και στο τέλος της ημέρας μπορεί να βοηθήσει, ειδικά αν στέκεστε όρθιοι όλη την ημέρα. Δοκιμάστε να κρατήσετε την πλάτη μιας καρέκλας και να σταθείτε με το ένα πόδι ίσιο και προς τα πίσω, τη φτέρνα στο πάτωμα και το άλλο σας πόδι κοντά στο πόδι της καρέκλας. Με το μπροστινό σας γόνατο ελαφρώς λυγισμένο, σκύψτε προς τα εμπρός μέχρι να νιώσετε ένα τέντωμα. Κρατήστε για 30 έως 60 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε στο άλλο πόδι.

Φροντίστε τα νύχια και το δέρμα

Είναι σημαντικό να ενυδατώνετε το δέρμα σας για να καταπολεμήσετε τη λέπτυνση και την ξηρότητα. Η ενυδάτωση μπορεί να αποτρέψει τις ρωγμές στο δέρμα, οι οποίες σας κάνουν επιρρεπείς σε μολύνσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις φτέρνες, οι οποίες έχουν την τάση να ξηραίνονται, και αποφύγετε τον χώρο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια. Τα νύχια σας πιθανότατα θα γίνουν πιο εύθραυστα καθώς μεγαλώνετε και μπορεί να κιτρινίσουν αν φοράτε συχνά βερνίκι νυχιών. Προσπαθήστε να αφαιρείτε το βερνίκι για μία ή δύο ημέρες για να τα αφήσετε να «αναπνεύσουν».

Καταναλώστε αντιφλεγμονώδη τρόφιμα

Η διατροφή μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υγεία των ποδιών σας. Η κατανάλωση μιας αντιφλεγμονώδους δίαιτας μπορεί να μειώσει τον πόνο και το πρήξιμο της αρθρίτιδας, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας μειώνοντας το ουρικό οξύ και να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και την ακεραιότητα του δέρματος. Οι αντιφλεγμονώδεις τροφές περιλαμβάνουν τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς, τα λιπαρά ψάρια και τα φρούτα.

Πότε να δείτε έναν γιατρό

Πολλές αλλαγές στα πόδια έρχονται φυσικά με την ηλικία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζείτε με τον πόνο. Ο πόνος είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά και οι περισσότερες αιτίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Αναζητήστε έναν γιατρό για οποιονδήποτε πόνο στο πόδι, πρήξιμο, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, αλλαγές στο σχήμα του ποδιού, πληγές που δεν έχουν επουλωθεί μετά από μια εβδομάδα, νύχια που έχουν εισχωρήσει ή μυκητιασικές λοιμώξεις.