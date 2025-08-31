Πώς να διατηρήσεις ένα υγιές βάρος όταν παίρνεις φάρμακα που το δυσκολεύουν

Όταν αντιμετωπίζετε μια νέα διάγνωση ή ξεκινάτε μια νέα φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να είναι απογοητευτικό να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε αύξηση βάρους που προκύπτει ή προκλήσεις όσον αφορά την απώλεια βάρους. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για διατηρήσετε ένα υγιές βάρος παρόλη τη φαρμακευτική αγωγή.

Η προσπάθεια απώλειας βάρους είναι αρκετά πολύπλοκη κυρίως λόγω των αντικρουόμενων μηνυμάτων που υπάρχουν σε όλο το διαδίκτυο, αλλά αν προσθέσετε και τη φαρμακευτική αγωγή, τα πράγματα μπορεί πραγματικά να αρχίσουν να φαίνονται εκτός ελέγχου. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να τα παρατήσετε και να εγκαταλείψετε την προσπάθεια διατήρησης ενός υγιούς βάρους αν παίρνετε φάρμακα που το κάνουν δύσκολο.

Ποια φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αύξηση βάρους

Τα φάρμακα που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους περιλαμβάνουν ορισμένα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC), όπως τα υπνωτικά και τα φάρμακα για την αλλεργία, τους επιλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης, και τα στεροειδή.

Τα υπνωτικά και τα φάρμακα για την αλλεργία περιέχουν αντιισταμινικά, τα οποία σε παρατεταμένες δόσεις μπορούν να αυξήσουν την πείνα και να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους. Τα SSRI επηρεάζουν το βάρος αλλά με έναν πολύ προσωπικό και συγκεκριμένο τρόπο. Ορισμένα φάρμακα αυξάνουν περισσότερο το βάρος σε σύγκριση με άλλα, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μια συζήτηση με τον γιατρό που συνταγογραφεί το φάρμακο, επειδή δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο.

Τα στεροειδή μπορούν να επηρεάσουν την πείνα και τον μεταβολισμό. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι τα στεροειδή χρησιμοποιούνται γενικά για μικρό χρονικό διάστημα, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προληπτικές συμβουλές για να αποφύγετε την αύξηση βάρους. Εάν πρόκειται για φάρμακο που πρέπει να παίρνετε για πολύ περισσότερο χρόνο, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με το πώς να αντισταθμίσετε την αύξηση βάρους, εάν συμβεί.

pexels

Τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος μακροπρόθεσμα

Να είστε προνοητικοί

Καταρχάς, να είστε προνοητικοί και να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Συχνά οι γιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα δεν προειδοποιούν τους ασθενείς για την πιθανότητα αύξησης βάρους. Γι' αυτό, κάντε ερωτήσεις όπως γα παράδειγμα, «Είναι πραγματικά απαραίτητο αυτό το φάρμακο; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που δεν αυξάνουν το βάρος; Και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί αν αρχίσω να παίρνω βάρος;» Επίσης, συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος τύπος φαρμάκου είναι απαραίτητος, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας. Συζητήστε πριν καν συμβεί η αύξηση βάρους και να είστε προσεκτικοί. Συχνά, μέρος της αύξησης βάρους που σχετίζεται με αυτά τα φάρμακα είναι πολύ ανεπαίσθητη και μπορεί να αντισταθμιστεί με την ισορροπημένη διατροφή, την άσκηση και τον ποιοτικό ύπνο. Μην σταματάτε να παίρνετε ένα φάρμακο μόνο και μόνο επειδή ακούσατε ή διαβάσατε ότι οδηγεί σε αύξηση βάρους.

Καθιερώστε υγιεινές συνήθειες

Η εφαρμογή ενός συστήματος αυτοπαρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής του φαγητού σας και της τακτικής ζύγισης μπορεί να είναι σας βοηθήσουν αν προσπαθείτε όχι μόνο να αποτρέψετε την αύξηση βάρους αλλά και να χάσετε βάρος. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι παρακολουθούν το φαγητό τους έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην απώλεια βάρους και στη διατήρησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετράτε τις θερμίδες. Καταγράψτε τι τρώτε σε ένα ημερολόγιο τροφίμων ή φωτογραφίστε τα γεύματά σας. Αυτό σας βοηθά να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση του τι και πόσο τρώτε. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε για πάντα. Κάνοντάς το ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε συνήθειες που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν για να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους υγείας σας.

Παρακολουθείτε τα κιλά σας

Ενώ μπορεί να μην σας αρέσει η ζυγαριά (ποιος την αγαπάει;), το να ζυγίζεστε τακτικά μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να προλάβετε την αύξηση βάρους λόγο της φαρμακευτικής αγωγής. Μερικοί υιοθετούν την προσέγγιση ότι προτιμούν να μην γνωρίζουν, αλλά συχνά μπορεί να είναι πιο βοηθητικό το να γνωρίζατε από την αρχή τι συμβαίνει με τα κιλά σας. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι η βιώσιμη απώλεια βάρους απαιτεί χρόνο και η ζυγαριά παρουσιάζει διακυμάνσεις καθημερινά και εβδομαδιαίως, καθώς μετρά τα πάντα στο σώμα σας, όχι μόνο το λίπος.