Διατροφική μαγιά: Έχει αυτό το αλμυρό, vegan καρύκευμα θρεπτική αξία;

Ανακαλύψτε το δημοφιλές vegan καρύκευμα που χαρίζει umami γεύση χωρίς καθόλου ζωικά προϊόντα.

Όσοι προσέχουν την υγεία τους, εδώ και καιρό πασπαλίζουν τα πιάτα τους με αλμυρές, θρεπτικές νιφάδες μαγιάς — μια vegan εκδοχή της παρμεζάνας —. Ωστόσο, καλό είναι να γνωρίζετε μερικά πράγματα πριν επιλέξετε να την καταναλώσετε.

Τι είναι η διατροφική μαγιά

Η διατροφική μαγιά είναι ένα αδρανοποιημένο στέλεχος του μύκητα Saccharomyces cerevisiae. Ορισμένα στελέχη αυτού του μύκητα προκαλούν το φούσκωμα του ψωμιού (μαγιά αρτοποιίας), ενώ άλλα μετατρέπουν τα σάκχαρα σε αλκοόλ για την παρασκευή μπύρας (μαγιά μπύρας). Η διατροφική μαγιά, ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα δύο: Οι επεξεργαστές αναπτύσσουν τα κύτταρα σε μελάσα πλούσια σε ενέργεια και στη συνέχεια τα απενεργοποιούν με θερμότητα. Τα κύτταρα της μαγιάς πεθαίνουν και απελευθερώνουν γλουταμινικό οξύ και μια νόστιμη γεύση.

Η μη εμπλουτισμένη διατροφική μαγιά περιέχει μόνο λίγα θρεπτικά συστατικά: Μία μερίδα (δύο κουταλιές της σούπας) έχει 2% της Ημερήσιας Αξίας (ΗΑ) για κάλιο και 8% ΗΑ για θειαμίνη, καθώς και 180% ΗΑ ριβοφλαβίνη. Η φυσική, μη εμπλουτισμένη διατροφική μαγιά δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μια εξαιρετική πηγή βιταμινών Β.

Ωστόσο, οι περισσότερες διατροφικές μαγιές που βρίσκονται στα παντοπωλεία είναι εμπλουτισμένες και μπορεί να περιέχουν πολύ υψηλά επίπεδα πολλών βιταμινών, όπως νιασίνη, βιταμίνη Β6 , θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β12 . Οι μεταποιητές πρέπει να προσθέτουν πολλές από αυτές τις βιταμίνες στα προϊόντα τους επειδή είτε δεν υπάρχουν φυσικά είτε δεν υπάρχουν σε υψηλά επίπεδα. Μία μερίδα διατροφικής μαγιάς έχει επίσης 2 γραμμάρια φυτικών ινών και 5 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Τι να προσέχετε

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για να είστε προσεκτικοί όταν ενσωματώνετε τη διατροφική μαγιά στη διατροφή σας. Ένας είναι ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμινών που προστίθενται στα προϊόντα μπορούν να σας κάνουν να παίρνετε ποσότητες πάνω από το συνιστώμενο ημερήσιο επίπεδο, ακόμη και πέρα από το ανώτατο όριο. Για παράδειγμα, το ανεκτό ανώτατο όριο (UL = Upper Limit), δηλαδή η τιμή της υψηλότερης δυνατής δόσης χωρίς ύπαρξη κινδύνου, για τη νιασίνη είναι 35 χιλιοστόγραμμα την ημέρα για τους ενήλικες. Ορισμένες μάρκες διατροφικής μαγιάς περιέχουν αυτή την ποσότητα, ή και πολύ περισσότερο, σε μια μερίδα 2 κουταλιών της σούπας. Η υψηλή πρόσληψη νιασίνης μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλους, εξανθήματα και ζάλη. Εάν λαμβάνετε μια πολυβιταμίνη εκτός από την κατανάλωση διατροφικής μαγιάς, θα μπορούσατε να καταναλώνετε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες κάποιων βιταμινών.

Υπάρχουν όμως και άλλες ανησυχίες. Αν και σπάνιο, ορισμένα άτομα είναι αλλεργικά ή ευαίσθητα στο Saccharomyces cerevisiae. Επίσης μερικά άτομα με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn, μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά την κατανάλωση διατροφικής μαγιάς. Επιπλέον η διατροφική μαγιά περιέχει φυσικά το αμινοξύ γλουταμινικό, το οποίο είναι συστατικό της γλουταμινικής μονονάτριο (MSG ). Και όποιος έχει ευαισθησία στην γλουταμινική μονονάτριο (MSG) μπορεί να θέλει να την αποφύγει.

Τέλος, οι vegans, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 , μερικές φορές καταναλώνουν εμπλουτισμένη διατροφική μαγιά για να αυξήσουν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 . (Η μη εμπλουτισμένη δεν έχει βιταμίνη Β12 .) Γι αυτό και πριν την αγοράσετε καλό είναι να διαβάζετε την ετικέτα με τα συστατικά.

Συμβουλές για την ενσωμάτωση της διατροφικής μαγιάς στη διατροφή σας

Αν σας αρέσει η γεύση της διατροφικής μαγιάς και δεν χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα, μπορείτε να την πασπαλίσετε στο φαγητό σας. Μια πρέζα σε ζυμαρικά ή σαλάτα δίνει μια έντονη γεύση ουμάμι. Η διατροφική μαγιά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πήξη της σούπας ή να χρησιμοποιηθεί για να αρωματίσει την ξινή κρέμα ως ντιπ. Τέλος η προσθήκη της σε πέστο αντί για παρμεζάνα την καθιστά κατάλληλη για τους vegan.