Να πώς θα ενισχύσεις φυσικά το αίσθημα πληρότητας

Δείτε πώς θα νιώθετε χορτάτοι για πολλές ώρες.

Τα φάρμακα που περιέχουν γλυκαγόνο-όμοιο πεπτίδιο-1 (GLP-1) είναι εξαιρετικά δημοφιλή αυτή τη στιγμή, καθώς βοηθούν πολλά άτομα να χάσουν βάρος με επιτυχία. Ωστόσο, δεν πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις για αυτά τα φάρμακα, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν, δεν θέλουν να βιώσουν πιθανές παρενέργειες ή να λάβουν φάρμακα. Αν βρίσκεστε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν τρόποι για να ενισχύσετε το αίσθημα κορεσμού χωρίς να λαμβάνετε φάρμακα GLP-1.

Η GLP-1 είναι μια ορμόνη που απελευθερώνεται από το λεπτό έντερο μετά το φαγητό, η οποία μειώνει την όρεξη και την έντονη επιθυμία για φαγητό. Η ορμόνη επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο η τροφή φεύγει από το στομάχι και εισέρχεται στο λεπτό έντερο. Αυτό παρέχει ένα αίσθημα πληρότητας και διατηρεί σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα αντί να αυξάνονται απότομα και στη συνέχεια να μειώνονται.

Η φυσική σας ορμόνη GLP-1 τείνει να αποβάλλεται ταχύτερα από την GLP-1 στα φάρμακα, τα οποία μπορούν να παραμείνουν στην κυκλοφορία του αίματος για μέρες. Τα φάρμακα παρέχουν επίσης πολύ μεγαλύτερες ποσότητες GLP-1 σε σύγκριση με αυτές που μπορεί να παράγει φυσικά ο οργανισμός. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε τη φυσική GLP-1 μέσω της κατανάλωσης τροφής.

Πώς να αυξήσετε φυσικά τη GLP-1

Να συμπεριλαμβάνετε πρωτεΐνη κάθε φορά που τρώτε

Η πρωτεΐνη χωνεύεται πιο αργά και επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων όταν καταναλώνεται μαζί. Αυτό εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι. Αυτό βοηθά να σταματήσει η υπερβολική κατανάλωση φαγητού και μειώνει την κατανάλωση σνακ μετά το γεύμα.

pexels

Εφοδιαστείτε με φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες προσελκύουν νερό στο στομάχι σας και στη συνέχεια διαστέλλονται σαν μπαλόνι που γεμίζει με αέρα. Αυτό επιβραδύνει την απελευθέρωση της τροφής στο λεπτό έντερο, βοηθώντας σας να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες ενεργοποιούν την αργή απελευθέρωση του GLP-1 και μιας άλλης ορμόνης που καταστέλλει την πείνα, η οποία ονομάζεται PYY.

Εστιάστε στις ζυμώσιμες φυτικές ίνες

Αυτός ο τύπος φυτικών ινών είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς το GLP-1 παράγεται επίσης όταν υγιή βακτήρια διασπούν τις φυτικές ίνες στο μικροβίωμα. Οι ζυμώσιμες φυτικές ίνες βρίσκονται σε τρόφιμα όπως φασόλια, μπιζέλια, φακές, σταυρανθή λαχανικά, γλυκοπατάτες, καρότα, ορισμένα φρούτα, βρώμη, κριθάρι, σίκαλη, λιναρόσπορο, σκόρδο και κρεμμύδια. Θυμηθείτε να πίνετε άφθονο νερό μαζί με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες για να διατηρείτε την πέψη σας ομαλή.

Συμπεριλάβετε μικρές ποσότητες υγιεινών λιπαρών

Τα ακόρεστα λιπαρά μακράς αλυσίδας έχουν αποδειχθεί ότι διεγείρουν έντονα την απελευθέρωση του GLP-1. Εξαιρετικές επιλογές περιλαμβάνουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο , το λάδι αβοκάντο, τις ελιές, τα αβοκάντο, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τα ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά, όπως ο σολομός και ο τόνος.