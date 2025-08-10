Παίρνεις βάρος σε γοφούς και μηρούς; Να τι προσπαθεί να σου πει το σώμα σου

Γιατί συσσωρεύεται λίπος σε γοφούς και μηρούς – Οι αιτίες και οι λύσεις

Η αύξηση βάρους στην ενήλικη ζωή οφείλεται γενικά σε έναν συνδυασμό του τι τρώτε, του πόσο (ή πόσο λίγο) γυμνάζεστε, της γενετικής σας προδιάθεσης και άλλων συνηθειών υγείας, όπως το πόσο κοιμάστε και το πόσο καλά διαχειρίζεστε το άγχος. Το πού αποθηκεύετε αυτό το λίπος — όπως η αύξηση βάρους στους μηρούς και τους γλουτούς σας — συνήθως καθορίζεται από το φύλο και τις ορμόνες σας. Οι γυναίκες τείνουν να παίρνουν βάρος στο κάτω μέρος του σώματός τους , ειδικά στους γοφούς, τους μηρούς και τους γλουτούς .

Αν και μπορεί να μην σας αρέσουν οι πτυχές του λίπους στο κάτω μέρος του σώματος, είναι προτιμότερο να έχετε βάρος εκεί από ό,τι στην κοιλιά. Το βαθύ κοιλιακό λίπος συνδέεται με υψηλότερες πιθανότητες καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου. Ωστόσο, το να χάσετε λίγο λίπος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένους καρκίνους.

Θυμηθείτε: Δεν μπορείτε να στοχεύσετε συγκεκριμένες περιοχές για απώλεια λίπους. Αντίθετα, μπορείτε να χάσετε σωματικό λίπος παντού, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση των μηρών και των γλουτών σας. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους για αυτό που μπορεί να σας φανεί σαν ξαφνική αύξηση βάρους στους γοφούς και τους μηρούς σας, καθώς και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χάσετε λίπος στους γλουτούς και τους μηρούς.

Γιατί παίρνετε βάρος στο κάτω μέρος του σώματός σας

Τα επίπεδα οιστρογόνων σας είναι υψηλά

Τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων μπορούν να στείλουν λίπος στους γοφούς, τους μηρούς και την περιοχή της λεκάνης, καθιστώντας την αύξηση βάρους στο κάτω μέρος του σώματος πιο συχνή. Συζητήστε με τον γιατρό σας όχι μόνο για την αύξηση βάρους, αλλά και για τυχόν άλλα συμπτώματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και τα οποία θα μπορούσαν να οφείλονται σε ορμονική ανισορροπία, όπως ακανόνιστες περιόδους.

Είστε αγχωμένοι

Έχει αποδειχθεί ότι τα αγχωτικά γεγονότα μειώνουν προσωρινά την καύση θερμίδων και ωθούν το σώμα σας να αποθηκεύει περισσότερο λίπος. Το άγχος μπορεί επίσης να σας επηρεάσει και να μην τηρήσετε τους στόχους σας για διατροφή και άσκηση, καθυστερώντας έτσι τις προσπάθειές σας για απώλεια λίπους. Η διαχείριση του στρες είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη, και φυσικά κάποιο είδος στρες είναι απλώς αναπόφευκτο στον σύγχρονο κόσμο μας. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια έξυπνη ιδέα να ενσωματώσετε τεχνικές καταπολέμησης όπως:

Διαλογισμός , χαλάρωση μυών, ασκήσεις αναπνοής ή γιόγκα

Να παραμείνετε συνδεδεμένοι με αγαπημένα πρόσωπα

Εύρεση θεραπευτή

Δεν γυμνάζεστε αρκετά

Αν, για παράδειγμα, η δουλειά σας, σας έχει κολλημένους στο γραφείο σας πιο συχνά από το συνηθισμένο, αυτή η μειωμένη δραστηριότητα μειώνει τον αριθμό των θερμίδων που καίτε καθημερινά. Με την πάροδο του χρόνου, ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους στο κάτω μέρος του σώματός σας (και σε όλο το σώμα). Κάντε τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης καρδιαγγειακής άσκησης πέντε ημέρες την εβδομάδα και δύο συνεδρίες ενδυνάμωσης. Προσπαθήστε επίσης να προσθέσετε περισσότερες μικρές κινήσεις μέσα στην ημέρα σας, όπως το να ανεβαίνετε τις σκάλες αντί να χρησιμοποιείτε το ασανσέρ.

Η διατροφή σας δεν είναι ισορροπημένη

Η μη ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους σε όλο το σώμα, ειδικά καθώς μεγαλώνετε και ο μεταβολισμός σας επιβραδύνεται. Προσπαθήστε να περιορίσετε το επεξεργασμένο κρέας, τα ζαχαρούχα ποτά, το αλκοόλ και τα τηγανητά τρόφιμα. Μπορεί να σας βοηθήσει εάν τρώτε τα πάντα με μέτρο.