Χάνεις βάρος μόνο με τον ιδρώτα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Καίει η εφίδρωση θερμίδες;

Η απώλεια βάρους συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες θερμίδες (ενέργεια) από όσες προσλαμβάνετε, με αποτέλεσμα το έλλειμμα θερμίδων. Όμως όταν ιδρώνετε, χάνετε προσωρινά το βάρος του νερού. Ωστόσο, η εφίδρωση από μόνη της δεν επηρεάζει το σωματικό λίπος και η απώλεια βάρους από τον ιδρώτα, εκτός από την απώλεια νερού, είναι πρακτικά αμελητέα.

Η εφίδρωση με την άσκηση σημαίνει ότι καίτε περισσότερες θερμίδες;

Η εφίδρωση κατά την άσκηση γενικά υποδηλώνει ότι καίτε περισσότερες θερμίδες. Όμως, τα σημάδια της έντονης άσκησης—συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου καρδιακού ρυθμού, της αναπνοής και της εφίδρωσης—είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένα. Μερικοί ιδρώνουν πολύ περισσότερο από άλλους. Μπορεί επίσης να αισθάνεστε ιδρωμένοι λόγω υγρασίας, θερμότητας και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Έρευνες δείχνουν ότι ο βαθμός εφίδρωσης ενός ατόμου μπορεί να αλλάξει με την προπόνηση και την άσκηση. Με την πάροδο του χρόνου, οι ιδρωτοποιοί αδένες μπορούν να αυξηθούν σε μέγεθος και να γίνουν πιο ευαίσθητοι, με αποτέλεσμα να ιδρώνετε περισσότερο κατά την άσκηση καθώς βελτιώνετε τη φυσική σας κατάσταση.

Γιατί ιδρώνετε

Η θερμορύθμιση , η οποία είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του σώματός σας, είναι ο κύριος λόγος για την εφίδρωση. Όταν ζεσταίνεστε πολύ λόγω άσκησης, περιβάλλοντος ή ασθένειας, το σώμα σας παράγει ιδρώτα για να σας βοηθήσει να δροσιστείτε. Ωστόσο, οι ερευνητές διερευνούν εάν η εφίδρωση ως απόκριση σε άλλους παράγοντες προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη. Παραδείγματα αυτών των παραγόντων περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στη θέση του σώματος

Συγκέντρωση υγρών στο σώμα σας

Ορμονικές αλλαγές

Χρήση μυών

Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. υψόμετρο)

Πόνος

Επιπλέον ερεθίσματα μπορούν να ενεργοποιήσουν χημικές ουσίες σε όλο το σώμα που επηρεάζουν γρήγορα τους ιδρωτοποιούς αδένες σας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Ανησυχία

Αμηχανία

Συγκεκριμένα φάρμακα

Πικάντικα φαγητά

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η εφίδρωση σε αυτές τις καταστάσεις ωφελεί την υγεία ή είναι απλώς μια παρενέργεια των φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν. Μερικοί επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι η εφίδρωση μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό των τοξινών από το σώμα, αλλά τα στοιχεία είναι αδύναμα. Μέχρι στιγμής, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι η απομάκρυνση των τοξινών μέσω της εφίδρωσης δεν ελέγχεται τόσο καλά ή δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο ο καθαρισμός των τοξινών μέσω των νεφρών (ούρηση) ή του παχέος εντέρου.

Μπορείτε να ιδρώσετε σε μια σάουνα και να χάσετε κιλά;

Ενώ υπάρχουν ορισμένα οφέλη από τη χρήση σάουνας , η εφίδρωση σε αυτήν δεν έχει αποδειχθεί ότι καίει θερμίδες ή σας βοηθά να χάσετε βάρος. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν ένα μικρό σωματικό βάρος μετά τη χρήση σάουνας, αλλά αυτό έχει αποδοθεί στην απώλεια υγρών και όχι στην απώλεια λίπους ή στην καύση θερμίδων. Αν σας αρέσει να χρησιμοποιείτε σάουνα, να πίνετε άφθονο νερό για να αντισταθμίσετε την απώλεια υγρών.

Διατηρώντας την υγεία σας όταν ιδρώνετε

Είναι απαραίτητο να παραμένετε ενυδατωμένοι όταν ιδρώνετε, για να αναπληρώσετε τα αποθέματά σας και να αποφύγετε την αφυδάτωση. Η εφίδρωση μπορεί επίσης να διαταράξει την ισορροπία των ηλεκτρολυτών στο σώμα σας, συμπεριλαμβανομένου του νατρίου, του καλίου, του ασβεστίου και του μαγνησίου, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες του σώματός σας. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες και μυϊκούς σπασμούς, αργό ή γρήγορο καρδιακό ρυθμό, δύσπνοια ή επιληπτικές κρίσεις. Αν ασκείστε και ιδρώνετε για πάνω από μία ώρα, ίσως θελήσετε να αναπληρώσετε τα αποθέματά σας με ένα ποτό ηλεκτρολυτών.