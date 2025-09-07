5 κρυφά συμπτώματα που δείχνουν έλλειψη βιταμίνης B2

Γνωστή και ως ριβοφλαβίνη, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β2 δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Ωστόσο, η ύπαρξη υποκείμενου προβλήματος θυρεοειδούς , η χορτοφαγία ή η vegan διατροφή, καθώς και η εγκυμοσύνη ή ο θηλασμός μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεπάρκειας.

Η βιταμίνη Β2 παίζει ρόλο σε μια σειρά από διεργασίες στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ενέργειας και του μεταβολισμού σας,. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων. Η συνιστώμενη ημερήσια δόση ριβοφλαβίνης είναι 1,1 χιλιοστόγραμμα για τις περισσότερες ενήλικες γυναίκες (η οποία αυξάνεται σε 1,4 χιλιοστόγραμμα και 1,6 χιλιοστόγραμμα όταν είστε έγκυος και θηλάζετε, αντίστοιχα) και 1,3 χιλιοστόγραμμα για τους περισσότερους ενήλικες άνδρες.

Δυστυχώς, αν δεν λαμβάνετε αυτήν την ποσότητα, μπορεί να καταλήξετε να αντιμετωπίζετε δυσάρεστα συμπτώματα. Η βιταμίνη Β2 δεν είναι μια θρεπτική ουσία με την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι και είναι λογικό να μην είναι σαφές ποια είναι στην πραγματικότητα τα σημάδια της ανεπάρκειας. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Ποια είναι τα συμπτώματα της χαμηλής βιταμίνης Β2

Ορισμένα συμπτώματα χαμηλής βιταμίνης B2 συμπίπτουν με μια σειρά από υποκείμενες παθήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα εάν πρόκειται για ανεπάρκεια βιταμίνης B2 ή για κάτι άλλο. Αλλά εάν παρατηρήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά ταυτόχρονα, αξίζει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση της υγείας σας.

Κούραση

Η αιτία της κόπωσης είναι ομολογουμένως δύσκολο να εντοπιστεί. Μήπως γυμνάζεστε πολύ σκληρά; Παίρνετε αρκετό σίδηρο; Μήπως έχετε έλλειψη ύπνου; Ή μήπως φταίνε τα επίπεδα βιταμίνης Β2; , Κι όμως όταν έχετε πολύ χαμηλά επίπεδα ριβοφλαβίνης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να αναπτύξετε αναιμία, μια πάθηση κατά την οποία το σώμα σας δεν έχει αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώθετε αδύναμοι και κουρασμένοι. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η έλλειψη ριβοφλαβίνης μπορεί να σας κάνει να νιώθετε κουρασμένοι. Η ριβοφλαβίνη βοηθά το σώμα σας να μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε καύσιμο και παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρά σας παράγουν ενέργεια. Και η κόπωση μπορεί να συμβεί όταν αυτή η διαδικασία διακόπτεται.

Σκασμένα χείλη

Και πάλι, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάτι άλλο, όπως η μη τακτική λήψη αρκετών υγρών. Ωστόσο, τα σκασμένα χείλη μπορεί επίσης να αποτελούν ένδειξη χαμηλής βιταμίνης Β2. Η ριβοφλαβίνη βοηθά στη συγκράτηση της υγρασίας. Εάν λοιπόν έχετε έλλειψη, η φυσική υγρασία των χειλιών σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, οδηγώντας σε σκάσιμο, ακόμη και αιμορραγία.

Πονόλαιμος

Η ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στο στόμα και το λαιμό σας, κάνοντάς σας να νιώθετε σαν να έχετε πονόλαιμο. Δεδομένου ότι η ριβοφλαβίνη είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη συνολική λειτουργία των κυττάρων, τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να επηρεάσουν περιοχές ταχείας επούλωσης όπως το δέρμα και το στόμα, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως πονόλαιμο.

Ανεξήγητη τριχόπτωση

Αυτή η ανανέωση των κυττάρων που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των χειλιών και του δέρματός σας μπορεί επίσης να επηρεάσει τα μαλλιά σας. Όταν δεν έχετε αρκετή ριβοφλαβίνη, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή κολλαγόνου, ενός τύπου πρωτεΐνης που υποστηρίζει την υγεία των θυλάκων της τρίχας (και του δέρματος).

Αναπαραγωγικά προβλήματα

Η γονιμότητα είναι απίστευτα περίπλοκη και είναι δύσκολο να πούμε ότι η προσθήκη περισσότερης βιταμίνης Β2 στη διατροφή σας θα σας βοηθήσει μαγικά να συλλάβετε. Αλλά η έλλειψη ριβοφλαβίνης μπορεί να επηρεάσει διάφορους τομείς της αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σπέρματος και των ωαρίων, και της ωορρηξίας, μαζί με την πρώιμη ανάπτυξη του εμβρύου. (Αξίζει να σημειωθεί: Πολλές προγεννητικές βιταμίνες περιέχουν ριβοφλαβίνη.) Παρόλα αυτά, αυτή δεν είναι συνήθως μια λύση που πρέπει να προσεγγίζουν οι γιατροί όταν δυσκολεύεστε να συλλάβετε.

Πώς να καταλάβετε εάν έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης Β2

Τελικά, εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης Β2, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό για μια σωστή αξιολόγηση. Μια εξέταση αίματος είναι θα σας λύσει όλες τις απορίες και θα σας δώσει πληροφορίες για το πόση ανεπάρκεια μπορεί να έχετε.

Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη Β2;

Υπάρχουν μερικές πηγές βιταμίνης Β2 που μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή σας.

Συκώτι βοδινού

Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού

Βρώμη

Απλό γιαούρτι

Γάλα 2

Πόση ποσότητα B2 χρειάζεστε

Οι συστάσεις για τη βιταμίνη Β2 ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τη φάση της ζωής σας. Οι περισσότερες ενήλικες γυναίκες με γενετική προδιάθεση χρειάζονται 1,1 χιλιοστόγραμμα ριβοφλαβίνης την ημέρα. Ωστόσο, όσες είναι έγκυες χρειάζονται 1,4 χιλιοστόγραμμα και όσες θηλάζουν χρειάζονται 1,6 χιλιοστόγραμμα. Οι περισσότεροι ενήλικες άνδρες με γενετική προδιάθεση χρειάζονται 1,3 χιλιοστόγραμμα ριβοφλαβίνης.

Τέλος συνιστώ να εστιάσετε κυρίως στη διατροφή σας. Εάν αυτό δεν φαίνεται να βοηθάει, τότε ένα συμπλήρωμα μπορεί να λειτουργήσει - απλώς συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας σχετικά με τη σωστή δοσολογία.