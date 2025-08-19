Να γιατί δεν πρέπει να ξεφλουδίζεις το μήλο και πώς να το φας με ασφάλεια

Ξεφλουδίζετε τα μήλα πριν τα φάτε; Αν ναι ίσως είναι καλύτερο να το ξανασκεφτείτε

Πολλοί άνθρωποι συχνά αναρωτιούνται «Πρέπει να τρώμε φλούδα του μήλου;». Στην πραγματικότητα, ένα μήλο περιέχει πολλές βιταμίνες και μέταλλα όπως: βιταμίνη C, κάλιο, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, χλωρογενικό οξύ, κερσετίνη ή κατεχίνη. Παρά το γεγονός ότι περιέχει μόνο περίπου 95 θερμίδες, ένα μήλο μεσαίου μεγέθους είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτά τα αντιοξειδωτικά υπάρχουν επίσης στη φλούδα του μήλου. Έτσι, στην ερώτηση «Πρέπει να καταναλώνεται η φλούδα του μήλου;», η απάντηση είναι ναι.

Η κατανάλωση μήλων με τη φλούδα προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία

Παροχή φυτικών ινών

Υπολογίζεται ότι η φλούδα ενός μεσαίου μεγέθους μήλου περιέχει περίπου 4,4 γραμμάρια φυτικών ινών, που περιλαμβάνουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες μορφές. Αυτές οι φυτικές ίνες λειτουργούν κυρίως για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας, την προώθηση του αισθήματος πληρότητας, βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της χοληστερόλης.

Περιεκτικότητα σε απαραίτητες βιταμίνες

Οι φλούδες μήλου αποτελούν πηγή ζωτικών βιταμινών, καθώς περιέχουν κυρίως περίπου 8,4 mg βιταμίνης C και 98 IU βιταμίνης Α. Το ξεφλούδισμα ενός μήλου πριν από την κατανάλωσή του μειώνει αυτά τα επίπεδα σε 6,4 mg βιταμίνης C και 61 IU βιταμίνης Α. Επομένως, η κατανάλωση μήλων με άθικτη τη φλούδα τους προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Πρόληψη του καρκίνου

Έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα τριτερπενοειδή που υπάρχουν στη φλούδα του μήλου έχουν τη δυνατότητα να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος. Αυτό παρέχει έναν πειστικό λόγο για να καταναλώνετε μήλα ολόκληρα, συμπεριλαμβανομένης της φλούδας.

Οφέλη για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος

Ορισμένες ενώσεις, όπως η κερσετίνη, ένα φλαβονοειδές που βρίσκεται κυρίως στη φλούδα του μήλου και όχι στη σάρκα, συμβάλλουν στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η κατανάλωση μήλων με τη φλούδα τους μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία των πνευμόνων, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο άσθματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κερσετίνη παρουσιάζει επίσης προστατευτικές επιδράσεις έναντι της βλάβης των ιστών στον εγκέφαλο ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Πέρα από αυτά τα οφέλη για την υγεία, οι φλούδες μήλου παρέχουν επίσης απαραίτητα μέταλλα, όπως κάλιο, ασβέστιο, φυλλικό οξύ, σίδηρο και φώσφορο. Αυτά τα μέταλλα συμβάλλουν στη συνολική υγεία και ανάπτυξη, υποστηρίζοντας λειτουργίες που κυμαίνονται από τη διατήρηση της αντοχής των οστών έως τη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και την προώθηση της παραγωγής υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων.

pexels

Ο κίνδυνος της κατανάλωσης μήλων με τη φλούδα

Ενώ η κατανάλωση της φλούδας του μήλου προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία, ενέχει επίσης ορισμένους κινδύνους

Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων

Η χρήση φυτοφαρμάκων παραμένει διαδεδομένη σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ. Συνήθως, αφού ψεκαστούν σε φρούτα και λαχανικά, τα φυτοφάρμακα παραμένουν κυρίως στην εξωτερική επιφάνεια και σταδιακά απομακρύνονται από τη βροχή ή τη δροσιά. Εκτιμάται ότι μετά από περίπου τρεις ημέρες, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στη φλούδα των φρούτων μειώνονται κατά σχεδόν 70% και χρειάζονται περίπου επτά ημέρες για να εξαφανιστούν σχεδόν εντελώς από την επιφάνεια. Αν τύχει να καταναλώσετε ένα μήλο λίγο μετά την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου, η κατανάλωσή του με τη φλούδα μπορεί να είναι σημαντικά επιβλαβής και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας.

Κίνδυνος παρασιτικής λοίμωξης

Ακόμα και με σχολαστικό πλύσιμο, τα φρούτα μπορεί να φιλοξενούν παράσιτα, όπως μύγες, ακάρεα, σκουλήκια, σκώληκες, μύκητες κ.λπ. Κατά την καλλιέργεια, ακόμη και αν τα παράσιτα δεν προσκολλώνται άμεσα στους καρπούς, το περιβάλλον (εξωτερικοί χώροι, κήποι κ.λπ.) περιέχει πολυάριθμα παθογόνα. Επιπλέον, η τραχιά επιφάνεια των φλοιών των φρούτων παρέχει ιδανικές συνθήκες για την επιβίωση των παρασίτων. Επομένως, ακόμη και μια μικρή ρωγμή ή τρύπα στους καρπούς μπορεί να τους επιτρέψει να ευδοκιμήσουν. Η κατανάλωση μήλων με τη φλούδα μπορεί μερικές φορές να εισαγάγει έμμεσα αυτά τα παράσιτα στο ανθρώπινο σώμα, επηρεάζοντας την υγεία.

Πώς να φάτε το μήλο με τη φλούδα

Με ορισμένους κινδύνους και οφέλη, το ερώτημα αν πρέπει ή όχι να τρώμε φλούδες μήλου προκαλεί πολλές συζητήσεις. Προς το παρόν, η κύρια ανησυχία πολλών είναι πώς να καταναλώνουμε μήλα με τη φλούδα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους σχετικούς κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να τρώτε μήλα με τη φλούδας τους με ασφάλεια είναι να διασφαλίζετε την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων πριν από την κατανάλωσή τους. Είναι σημαντικό να μάθετε πώς να επιλέγετε φρέσκα, υψηλής ποιότητας μήλα και στη συνέχεια να τα πλένετε καλά, μουλιάζοντάς τα σε αλμυρό νερό για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα ή τα παράσιτα που προκαλούν ασθένειες, εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο σώμα και να βλάψουν την υγεία. Αν θέλετε να φάτε μήλα με τη φλούδα, μπορείτε να εφαρμόσετε τους ακόλουθους 2 ασφαλέστερους τρόπους:

Χρήση μαγειρικής σόδας για το πλύσιμο των μήλων: Αρχικά, πρέπει να ξεπλύνετε τα μήλα για λίγο με καθαρό νερό μία φορά για να αφαιρέσετε λίγη από τη βρωμιά από τη φλούδα. Στη συνέχεια, προσθέστε περίπου 4 κουταλάκια του γλυκού μαγειρική σόδα σε μια λεκάνη με περίπου 1,5 λίτρο νερό και ανακατέψτε καλά το μείγμα. Αφού ολοκληρώσετε αυτό, μπορείτε να μουλιάσετε τα μήλα για περίπου 10-15 λεπτά, στη συνέχεια να τα ξεπλύνετε ξανά με καθαρό νερό, να τα βγάλετε να στραγγίξουν και να τα απολαύσετε.

Διάλυμα λευκού ξιδιού: Αν θέλετε να τρώτε με ασφάλεια τα μήλα με τη φλούδα, όταν τα πλένετε, πρέπει να τα μουλιάσετε για περίπου 40 λεπτά σε ένα διάλυμα που αποτελείται από 1 μέρος νερό, 2 μέρη λευκού ξιδιού.

Σημείωση: Είναι απαραίτητο να πλύνετε καλά την περιοχή του στελέχους του φρούτου, επειδή εκεί συγκεντρώνονται πολλά βακτήρια και επιβλαβείς χημικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση τυχαίας κατανάλωσης.