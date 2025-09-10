Αυτά τα φρούτα μπορούν να σε ανακουφίσουν από τη δυσκοιλιότητα - Τα βρίσκεις όλο τον χρόνο

Η δυσκοιλιότητα δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Δοκιμάστε να τρώτε περισσότερα από αυτά τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για να ανακουφιστείτε από την ενόχληση και να διατηρήσετε την ενέργεια σας.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο άβολη —και μερικές φορές επώδυνη— μπορεί να είναι η δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα ορίζεται τεχνικά ως 3 ημέρες χωρίς κένωση του εντέρου για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, αυτό ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Παραδόξως (ή ίσως όχι), η δυσκοιλιότητα είναι αρκετά συχνή, ειδικά στους ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, περίπου το 1/3 των ηλικιωμένων βιώνουν δυσκοιλιότητα τουλάχιστον περιστασιακά.

Η έλλειψη φυτικών ινών και υγρών στη διατροφή είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που προκαλούν δυσκοιλιότητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη δυσκοιλιότητα, όπως η έλλειψη άσκησης, οι αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα της τουαλέτας, η αποφυγή της επιθυμίας για αφόδευση και η λήψη ορισμένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων .

Τα καλά νέα; Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση περισσότερων φρούτων πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τα καλύτερα φρούτα που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας για να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα.

Τα 5 καλύτερα φρούτα που ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα

Αχλάδια

Ένα μέτριο αχλάδι περιέχει περίπου 5,5 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 20% των ημερήσιων αναγκών σας σε φυτικές ίνες. Τα αχλάδια περιέχουν αδιάλυτες και διαλυτές φυτικές ίνες —και οι δύο είναι σημαντικές για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εντέρου σας. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες βρίσκονται στη φλούδα του φρούτου, δεν διαλύονται στο νερό και βοηθούν στην κίνηση των κοπράνων μέσω του εντέρου, διατηρώντας την ομαλή λειτουργία του. Οι διαλυτές φυτικές ίνες βρίσκονται στη σάρκα του αχλαδιού και, όταν συνδυάζονται με νερό, σχηματίζουν ένα τζελ που δίνει όγκο τα κόπρανα.

Εκτός από το ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, τα αχλάδια είναι ένα φυσικό καθαρτικό λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς τους σε φρουκτόζη και της παρουσίας σορβιτόλης. Η σορβιτόλη είναι μια σακχαροαλκοόλη που δεν απορροφάται καλά και τραβάει νερό στο παχύ έντερο, ανακουφίζοντας τη δυσκοιλιότητα.

Φρούτο του δράκου

Το φρούτο του δράκου διατίθεται σε δύο κοινές ποικιλίες: με κόκκινο φλοιό και με κίτρινο φλοιό . Και οι δύο τύποι έχουν λευκή σάρκα με μαύρους σπόρους, αλλά ορισμένες ποικιλίες με κόκκινο φλοιό έχουν επίσης σκούρα κόκκινη σάρκα. Σε αντίθεση με τα μήλα και τα αχλάδια, τα φρούτα του δράκου έχουν παχιά, μη βρώσιμη φλούδα. Ένα φλιτζάνι φρούτα του δράκου περιέχει σχεδόν 5 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες μπορούν να καλύψουν έως και το 18% των ημερήσιων αναγκών σας.

Μήλα

Ένα μέτριο μήλο έχει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών, που αντιστοιχεί στο 14% της ημερήσιας πρόσληψης. Τα μήλα έχουν σημαντική ποσότητα φυτικών ινών χάρη στη φλούδα τους, η οποία περιέχει ένα είδος αδιάλυτης φυτικής ίνας, και στη σάρκα τους, η οποία περιέχει πηκτίνη, μια μορφή διαλυτής φυτικής ίνας. Η πηκτίνη θεωρείται επίσης πρεβιοτικό , παρέχοντας τροφή για τα βακτήρια του εντέρου σας, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του.

Εσπεριδοειδή

Η κατανάλωση εσπεριδοειδών, όπως τα γκρέιπφρουτ και τα πορτοκάλια, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Ένα γκρέιπφρουτ και ένα πορτοκάλι περιέχουν περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών το καθένα - ή έως και περίπου 11% των ημερήσιων αναγκών σας. Τα εσπεριδοειδή έχουν διαλυτές φυτικές ίνες με τη μορφή πηκτίνης, η οποία βοηθά στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας.

Ακτινίδιο

Το ακτινίδιο συμπληρώνει τη λίστα με τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, με ένα ακτινίδιο να παρέχει πάνω από 2 γραμμάρια φυτικών ινών—που αντιστοιχεί σε περίπου 8% της ημερήσιας πρόσληψης. Και αν μπορείτε να ξεπεράσετε το χνουδωτό δέρμα, μπορείτε να φάτε τη φλούδα του ακτινιδίου για επιπλέον θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες (απλώς πλύνετε την πρώτα όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο φρούτο ή λαχανικό).

Οι καλύτεροι χυμοί φρούτων

Ενώ η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων είναι η καλύτερη επιλογή για την πρόληψη και την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, η κατανάλωση χυμού μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας σε ορισμένα άτομα. Η σορβιτόλη στους χυμούς φρούτων τραβάει νερό στο έντερο, γεγονός που βοηθά στην απομάκρυνση του περιεχομένου μέσω του εντέρου. Οι χυμοί δαμάσκηνων, μήλων και αχλαδιών έχουν υψηλότερες ποσότητες σορβιτόλης από άλλους χυμούς φρούτων.

Ο χυμός δαμάσκηνου μπορεί να είναι είναι πιο γνωστός για τις καθαρτικές του ιδιότητες. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει τη χρόνια δυσκοιλιότητα. Ο χυμός μήλου είναι ένα άλλο ρόφημα για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας. Αν αποφασίσετε να πίνετε χυμό ως τρόπο αντιμετώπισης της δυσκοιλιότητας, επιλέξτε 100% χυμό φρούτων χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Για παιδιά ηλικίας 1 έτους και άνω, προσφέρετε μικρές ποσότητες χυμού και παρακολουθήστε τις κενώσεις του παιδιού σας. Μειώστε την ποσότητα αναμιγνύοντας τον χυμό με νερό ή σταματήστε να του προσφέρετε χυμό όταν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια και συμπτώματα διάρροιας. Εάν το παιδί σας είναι μεγαλύτερο από 6 μηνών, μπορείτε να προσφέρετε γουλιές νερού έως και 100 έως 200 γραμμάρια υγρών ημερησίως. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο μητρικό γάλα ή/και βρεφικό γάλα για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ενυδατωμένα και χωρίς συμπτώματα δυσκοιλιότητας.

Τα καλύτερα αποξηραμένα φρούτα

Η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων είναι μια άλλη στρατηγική για την πρόληψη και την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Ένα φλιτζάνι αποξηραμένα σύκα περιέχει περίπου 14 γραμμάρια φυτικών ινών, κάτι που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα τα οποία είναι γνωστά για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, περιέχουν περίπου 12 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι. Και τα δύο αυτά αποξηραμένα φρούτα αποτελούν ισχυρές θεραπείες για τη δυσκοιλιότητα, καθώς οι φυτικές ίνες τους βελτιώνουν τη συχνότητα και τη σύσταση του εντέρου. Απλώς λάβετε υπόψη ότι από τα αποξηραμένα φρούτα έχει αφαιρεθεί το νερό, με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερες θερμίδες και ζάχαρη από τα φρέσκα ολόκληρα φρούτα — γι' αυτό καταναλώστε τα με μέτρο.

Εν κατακλείδι η κατανάλωση φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως μήλα, φρούτα του δράκου και αχλάδια, είναι μια αποτελεσματική σπιτική θεραπεία για την πρόληψη και την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Μερικοί χυμοί φρούτων 100% (χωρίς προσθήκη ζάχαρης) και αποξηραμένα φρούτα, μπορούν επίσης να προωθήσουν την τακτική κένωση του εντέρου. Τέλος όταν τρώτε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, βεβαιωθείτε ότι πίνετε άφθονο νερό.