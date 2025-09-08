Οι πιο απλοί τρόποι για να διαχειριστείς τα πεπτικά προβλήματα

Το να αντιμετωπίζετε πεπτικά προβλήματα μπορεί να κάνει το φαγητό δυσάρεστο. Οι πεπτικές διαταραχές, οι λοιμώξεις, οι παρενέργειες των φαρμάκων και οι γαστρεντερικές διαδικασίες μπορεί να δυσκολέψουν την αφομοίωση ορισμένων τροφίμων.

Από ενοχλητικά αέρια μέχρι τη δυσάρεστη καούρα, όλοι αντιμετωπίζουμε πεπτικά προβλήματα κατά καιρούς. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν μερικές απλές λύσεις για πολλά από τα προβλήματά σας. Μάθετε τι προκαλεί τη δυσφορία σας, πώς να αποτρέψετε και να διαχειριστείτε τα πεπτικά προβλήματα και ποιες ερωτήσεις να κάνετε στον γιατρό σας.

Πώς λειτουργεί το πεπτικό σύστημα

Μπορεί να φαίνεται ότι η πέψη συμβαίνει μόνο στο στομάχι σας, αλλά είναι μια μακρά διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά όργανα τα οποία σχηματίζουν τον πεπτικό σωλήνα. Η πέψη ξεκινά από το στόμα σας, όπου το σάλιο αρχίζει να διασπά την τροφή όταν τη μασάτε. Όταν καταπίνετε, η μασημένη τροφή μετακινείται στον οισοφάγο, ένας σωλήνας που συνδέει τον λαιμό με το στομάχι σας. Οι μύες του οισοφάγου ωθούν την τροφή προς τα κάτω σε μια βαλβίδα στο κάτω μέρος του οισοφάγου, η οποία ανοίγει για να επιτρέψει την είσοδο της τροφής στο στομάχι.

Το στομάχι στη συνέχεια διασπά την τροφή χρησιμοποιώντας τα οξέα του. Ύστερα, η τροφή μετακινείται στο λεπτό έντερο. Εκεί, τα πεπτικά υγρά από διάφορα όργανα, όπως το πάγκρεας και η χοληδόχος κύστη, διασπούν περισσότερο την τροφή και έτσι τα θρεπτικά συστατικά απορροφώνται. Ό,τι απομένει περνάει από το παχύ έντερο, το οποίο απορροφά νερό και στη συνέχεια απομακρύνεται από το σώμα μέσω του ορθού και του πρωκτού.

Τα πεπτικά προβλήματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε στην πορεία

Αέρια και φούσκωμα

Τα αέρια είναι ένα φυσιολογικό μέρος της υγιούς πέψης. Ο αέρας που βρίσκεται στο πεπτικό σας σύστημα απελευθερώνεται είτε από το στόμα σας ως ρέψιμο είτε από τον πρωκτό σας ως αέρια. Συνήθως αποβάλλετε αέρια 13 έως 21 φορές την ημέρα.

Τα αέρια δημιουργούνται όταν καταπίνετε αέρα, όπως όταν τρώτε και πίνετε. Αλλά είναι επίσης ένα υποπροϊόν της διάσπασης της τροφής. Ορισμένες τροφές προκαλούν περισσότερα αέρια από άλλες. Μπορεί επίσης να είστε πιο ευαίσθητοι σε συγκεκριμένες τροφές και να έχετε περισσότερα αέρια όταν τις τρώτε. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων μπορεί επίσης να προκαλέσει αέρια.

Ποιες τροφές προκαλούν αέρια

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι έχετε αέρια μετά την κατανάλωση ορισμένων τροφών, όπως

Μήλα

Σπαράγγια

Φασόλια

Μπρόκολο

Λαχανάκια Βρυξελλών

Λάχανο

Κουνουπίδι

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Μανιτάρια

Κρεμμύδια

Ροδάκινα

Αχλάδια

Δαμάσκηνα

Καούρα

Η καούρα, που μερικές φορές ονομάζεται δυσπεψία, είναι ένα επώδυνο αίσθημα καύσου στη μέση του στήθους ή στο άνω μέρος του στομάχου σας. Ο πόνος, ο οποίος μπορεί επίσης να εξαπλωθεί στον λαιμό, το σαγόνι ή τα χέρια σας, μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά ή να σας συνοδεύει για ώρες.

Τι προκαλεί καούρα

Υπάρχει ένας μυς στην είσοδο του στομάχου σας, που ονομάζεται κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (LES), που λειτουργεί σαν πύλη: Ανοίγει για να επιτρέψει στην τροφή να κινηθεί από τον οισοφάγο σας στο στομάχι σας και κλείνει για να εμποδίσει την επιστροφή της τροφής και του οξέος. Όταν ο οισοφαγικός σφιγκτήρας ανοίγει πολύ συχνά ή δεν είναι αρκετά σφιχτός, το οξύ του στομάχου μπορεί να ανέβει στον οισοφάγο και να προκαλέσει αίσθημα καύσου. Οι παράγοντες που προκαλούν καούρα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, αλλά μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσετε καούρα όταν:

Τρώτε πικάντικα, όξινα ή λιπαρά τρόφιμα

Καταναλώνετε καφεΐνη ή αλκοόλ

Καπνός

Ξαπλώνετε λίγο μετά το φαγητό

Αν σας ενοχλεί η καούρα το βράδυ:

Φάτε ένα ελαφρύ βραδινό και αποφύγετε τροφές που προκαλούν καούρα.

Μην ξαπλώνετε για τουλάχιστον 2 έως 3 ώρες μετά το φαγητό.

Χρησιμοποιήστε τουβλάκια ή βιβλία για να σηκώσετε το κεφαλάρι του κρεβατιού σας κατά 10-15 εκατοστά. Ή βάλτε μια σφήνα αφρού κάτω από το στρώμα σας, στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Ο ύπνος υπό γωνία θα βοηθήσει να αποτραπεί η επιστροφή οξέος στον οισοφάγο σας.

pexels

Όλοι έχουν καούρα κατά καιρούς. Αλλά όταν την έχετε συχνά (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για μερικές εβδομάδες) ή όταν αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά σας ή να βλάπτει τον οισοφάγο σας, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει ότι έχετε μια χρόνια πάθηση που ονομάζεται γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή ΓΟΠΝ. Η καούρα είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα της ΓΟΠΝ. Ποια είναι άλλα συμπτώματα της ΓΟΠΝ; Εκτός από το συχνό κάψιμο στο στήθος σας, μπορεί επίσης να έχετε συμπτώματα όπως:

Κακή αναπνοή ή ξινή γεύση στο στόμα σας ή στο πίσω μέρος του λαιμού σας

Αναπνευστικά προβλήματα

Βήχας

Νιώθετε σαν να έχετε έναν κόμπο στο πίσω μέρος του λαιμού σας

Βραχνή φωνή

Ναυτία

Δύσκολη ή επώδυνη κατάποση

Πονόλαιμος

Τερηδόνα

Έμετος

Είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια εάν έχετε συχνά καούρα, ώστε να αποφύγετε επιπλοκές από τη ΓΟΠΝ και να εντοπίσετε τυχόν άλλα προβλήματα.

Δυσκοιλιότητα

Ο αριθμός των κενώσεων που θεωρείται φυσιολογικός ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Εάν νιώθετε έντονη πίεση όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, πιθανότατα έχετε δυσκοιλιότητα. Μπορεί επίσης να έχετε σκληρά κόπρανα ή να αισθάνεστε ότι η κένωσή σας δεν είναι πλήρης. Η περιστασιακή δυσκοιλιότητα είναι συχνή, αλλά εάν έχετε λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Υπάρχουν πολλές αιτίες δυσκοιλιότητας και μερικές φορές έχετε περισσότερες από μία:

Δεν πίνετε αρκετό νερό

Ακολουθείτε μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες

Ταξιδεύετε ή αλλάζετε τη ρουτίνα σας

Πολύ λίγη άσκηση

Λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά, σίδηρο και ορισμένα παυσίπονα (ιδιαίτερα ναρκωτικά παυσίπονα)

Ιατρικές παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και υποθυρεοειδισμός

Εγκυμοσύνη

Αποφράξεις στο παχύ έντερο

Προβλήματα με τα νεύρα ή τους μυς γύρω από το παχύ έντερο ή το ορθό

Λήψη υπερβολικών καθαρτικών

Εάν έχετε δυσκοιλιότητα για περισσότερο από 2 εβδομάδες, χάνετε βάρος, έχετε αίμα στα κόπρανά σας ή έχετε έντονο πόνο, επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Αυτά μπορεί να είναι σημάδια σοβαρού προβλήματος.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τη δυσκοιλιότητα χωρίς φαρμακευτική αγωγή:

Πίνετε άφθονο νερό

Καταναλώστε δαμάσκηνα ή δημητριακά με πίτουρο για να λαμβάνετε 20-35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα.

Τρώτε περισσότερα λαχανικά και φρούτα.

Τροφές που μπορεί να προκαλέσουν δυσπεψία

Ενώ το πεπτικό σύστημα κάθε ατόμου είναι διαφορετικό, ορισμένες τροφές μπορεί να επηρεάσουν τον γαστρεντερικό σωλήνα σας, καθιστώντας δυσκολότερη την υγιή πέψη. Τα πιο δύσκολα τρόφιμα περιλαμβάνουν:

Πικάντικα, λιπαρά, τηγανητά ή λιπαρά τρόφιμα

Όξινα τρόφιμα (ντομάτες ή εσπεριδοειδή)

Ανθρακούχα ποτά

Ωμά λαχανικά (κουνουπίδι και κρεμμύδια)

Αποξηραμένα ή επεξεργασμένα κρέατα (βοδινό κρέας ή χοτ ντογκ)

Όσπρια (φασόλια, ρεβίθια και φακές)

Ολόκληροι ξηροί καρποί και σπόροι

Αποξηραμένα φρούτα

Καφεΐνη

Αλκοόλ

Τεχνητά γλυκαντικά

Τα γαστρεντερικά συμπτώματα που προκύπτουν από πεπτική διαταραχή, ασθένεια, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, εγκυμοσύνη, τροφική δηλητηρίαση ή άλλη περίσταση μπορούν να δυσκολέψουν τη διατροφή σας. Γι αυτό και κάποιες εύπεπτες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλή σε φυτικές ίνες είναι καταπραϋντικές για το γαστρεντερικό σωλήνα.