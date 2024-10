Γιατί έχεις τόσα πολλά αέρια τη νύχτα και τι να κάνεις γι’ αυτό

Αν και μπορεί να είναι ενοχλητικό, τα αέρια είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία. Αλλά, αν έχετε πολλά αέρια τη νύχτα, μάθετε τους ένοχους.

Τα αέρια, μια φυσιολογική σωματική λειτουργία που εμφανίζεται ως υποπροϊόν της πέψης, μπορεί να είναι ενοχλητικά και δυσάρεστα, ειδικά αν συμβαίνουν συχνά. Όλοι έχουν αέρια και μπορεί να παρουσιαστούν ως φούσκωμα, ρέψιμο και μετεωρισμό.

Σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι θα ρευτούν έως και 30 φορές την ημέρα και εκπέμπουν αέρια περίπου 8 έως 14 φορές την ημέρα. Το να έχετε αέρια είναι φυσιολογικό, αλλά τα υπερβολικά αέρια μπορεί να είναι σημάδι πεπτικού προβλήματος. Εάν αντιμετωπίζετε αέρια σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, όπως τη νύχτα συνεχίστε την ανάγνωση.

Είναι φυσιολογικό το φούσκωμα τη νύχτα;

Η διάταση του στομάχου ή το φούσκωμα είναι πολύ φυσιολογικό, ειδικά καθώς η μέρα περνάει και έχετε καταναλώσει πολλά γεύματα και σνακ. Το πόσο διαστέλλεται το στομάχι σας θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες και είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι κανένα σώμα δεν είναι ίδιο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν περισσότερο φουσκωμένοι από άλλους—ειδικά εάν τρώνε πολύ γρήγορα, καταπίνουν πολύ αέρα, έχουν τροφικές ευαισθησίες ή πεπτικά προβλήματα.

Γιατί έχετε τόσα πολλά αέρια τη νύχτα

Τα αέρια εμφανίζονται όταν καταπίνετε αέρα και όταν τα βακτήρια στο παχύ έντερο διασπούν τους άπεπτους υδατάνθρακες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορείτε να έχετε περισσότερα αέρια τη νύχτα. Οι περισσότεροι από τους λόγους σχετίζονται με το φαγητό, το ποτό και την κατάποση αέρα.

Έχετε καταναλώσει αρκετό φαγητό το βράδυ

Η κατανάλωση του μεγαλύτερου γεύματος το βράδυ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αέρια, ειδικά αν τρώτε πολύ γρήγορα. Εάν τρώτε βιαστικά μπορεί να καταπιείτε περισσότερο αέρα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης αερίων.

Πίνετε ανθρακούχα ποτά τη νύχτα

Τα ανθρακούχα ποτά παρασκευάζονται με αέριο (διοξείδιο του άνθρακα). Επομένως, η κατανάλωση τους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αερίων. Επίσης εάν τα πίνετε με καλαμάκι τότε μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση γιατί καταπίνετε περισσότερο αέρα.

Μασάτε τσίχλα

Το μάσημα της τσίχλας είναι μια συνήθεια που παράγει αέρια, γιατί ενώ μασάτε καταπίνετε αέρα. Ορισμένοι τύποι τσίχλας, ειδικά αυτά που είναι χωρίς ζάχαρη και παρασκευάζονται με αλκοόλες ζάχαρης, μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης αερίων και φουσκώματος εάν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αλκοόλες ζάχαρης, όπως η ξυλιτόλη, η μαλτιτόλη, η ερυθριτόλη και η μαννιτόλη, απορροφώνται ελάχιστα.

Τρώτε πάρα πολλές φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες επηρεάζουν θετικά την καρδιά, το πεπτικό και τη γενική υγεία. Οι Διατροφικές Οδηγίες 2020-2025 προτείνουν ότι οι ενήλικες είναι καλό να καταναλώνουν 22 έως 34 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα γεύματα, αυξάνοντας το αίσθημα πληρότητας.

Βοηθάνε επίσης στη μείωση της LDL ("κακής") χοληστερόλης, προάγουν την κανονικότητα του εντέρου, χρησιμεύουν ως πρεβιοτικά (τροφοδοτούν τα καλά βακτήρια του εντέρου) και μπορεί να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα όσπρια.

Ωστόσο, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει πεπτικά συμπτώματα, όπως αέρια και φούσκωμα, κυρίως εάν δεν είστε συνηθισμένοι καταναλώνετε αρκετή ποσότητα.

Καταναλώνετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά

Η κατανάλωση διαιτητικών λιπών επιβραδύνει το πόσο γρήγορα το στομάχι σας αδειάζει το φαγητό. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί η καθυστερημένη γαστρική κένωση αυξάνει τα αισθήματα πληρότητας. Το διαιτητικό λίπος είναι απαραίτητο για την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, την προστασία των οργάνων σας, την παραγωγή ορμονών, τη διατήρηση της κυτταρικής υγείας και πολλά άλλα. Αλλά η κατανάλωση ενός γεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σε συνδυασμό με υδατάνθρακες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αερίων, επειδή η τροφή παραμένει στο πεπτικό σας σύστημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πώς να μειώσετε τα αέρια τη νύχτα

Η πέψη ξεκινά από το στόμα όταν μασάτε, από τα ένζυμα του σάλιου που απελευθερώνονται. Κατά την κατάποση, η τροφή εισέρχεται στον οισοφάγο και περνά στο στομάχι. Στη συνέχεια, το φαγητό αναμιγνύεται με το οξύ στο στομάχι και διασπάται περαιτέρω. Οι αυτόματες κινήσεις, ιατρικά γνωστές ως περίσταλση, σπρώχνουν το φαγητό μέσω του στομάχου σας στο λεπτό έντερο, όπου αναμιγνύεται με τα πεπτικοά υγρά από το πάγκρεας, το συκώτι και το έντερο και τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά απορροφώνται στο αίμα.

Στη συνέχεια, το παχύ έντερο απορροφά νερό και τυχόν εναπομείναντα θρεπτικά συστατικά, αλλάζοντας τα απόβλητα από υγρά σε κόπρανα. Τα κόπρανα αποθηκεύονται στο ορθό μέχρι να βγουν έξω από το σώμα κατά τη διάρκεια της κένωσης. Ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να παραχθούν αέρια για διαφορετικούς λόγους, υπάρχουν τρόποι να τα μειώσετε.

Να τρώτε τακτικά γεύματα και σνακ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η κατανάλωση τακτικών γευμάτων και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σας αποτρέψει από το να είστε πολύ πεινασμένοι το βράδυ και να τρώτε υπερβολικά. Επιπλέον, το να κάθεστε για να φάτε και να τρώτε χωρίς περισπασμούς μπορεί να αυξήσει την ικανότητά σας να μασάτε αργά, μειώνοντας τον αέρα που καταπίνετε.

Αυξήστε αργά τις φυτικές ίνες και πίνετε άφθονα υγρά

Μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας και να προσφέρει πολλά σημαντικά οφέλη για την υγεία . Αλλά δεν έχετε συνηθίσει να καταναλώνετε αρκετές φυτικές ίνες, η πολύ γρήγορη προσθήκη ινωδών τροφών μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές σας να αναπτύξετε αέρια. Γι αυτό καλό είναι να κατανέμετε την πρόσληψη των φυτικών ινών ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αυξάνετε την ποσότητα με αργούς ρυθμούς κάθε μέρα μαζί με επαρκείς ποσότητες νερού, μέχρι να καλύψετε τις ανάγκες σας. Η κατανάλωση υγρών θα σας βοηθήσει να ωθήσετε τις φυτικές ίνες μέσω του πεπτικού σας συστήματος.

Μειώστε την πρόσληψη τροφών ενεργοποίησης

Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά στα τρόφιμα. Εάν παρατηρήσετε ότι έχετε περισσότερο αέρια και πρήξιμο όταν τρώτε ορισμένα τρόφιμα, σκεφτείτε να κρατήσετε ένα ημερολόγιο τροφίμων. Γράψτε τι έχετε φάει για μερικές ημέρες και σημειώστε πώς νιώθετε μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε εάν κάποια τρόφιμα σας προκαλούν αέρια.

Εστιάστε στην υγεία του εντέρου σας

Η υγεία του μικροβιώματος σας (τα βακτήρια στο έντερό σας) έχει συνδεθεί με διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της γαστρεντερικής νόσου. Και σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Nutrients , η συμπερίληψη τόσο των πρεβιοτικών όσο και των προβιοτικών στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε ένα ποικίλο μικροβίωμα για ένα υγιές έντερο.

Τροφές πλούσιες σε πρεβιοτικά όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια, τα καρύδια, τα φασόλια και οι αγκινάρες τροφοδοτούν τα καλά βακτήρια του εντέρου σας. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το γιαούρτι, το κεφίρ, τα ζυμωμένα λαχανικά, το ξινολάχανο, το kimchi, το kombucha και το miso είναι πλούσια σε προβιοτικά.

Πότε να επισκεφτείτε έναν γιατρό

Θα πρέπει να απευθυνθείτε έναν γιατρό εάν παρατηρήσετε μια αλλαγή στη συχνότητα εμφάνισης αερίων συνοδευόμενη από:

Υπερβολικό φούσκωμα

Πόνος

Ναυτία

Απώλεια βάρους

Διάρροια

Αιμορραγία από το ορθό

Εν κατακλείδι τα αέρια και το φούσκωμα είναι φυσιολογικά, ειδικά μετά το φαγητό. Αλλά το να έχετε πιο πολλά αέρια τη νύχτα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορισμένων διατροφικών συμπεριφορών. Όμως μόλις καταλάβετε γιατί έχετε τόσα πολλά αέρια, θα μπορέσετε να βρείτε και μια λύση.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανακούφιση ή εάν παρατηρήσετε αλλαγή στη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση των αερίων σας. Εάν τα αέρια συνοδεύονται από πόνο, διάρροια, ναυτία, απώλεια βάρους ή αιμορραγία, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.