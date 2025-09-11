3 τροφές με περισσότερο λυκοπένιο από τις ντομάτες

Οι φρέσκες ντομάτες δεν είναι η μόνη τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο. Ακολουθούν 3 άλλες τροφές με άφθονες ποσότητες αυτού του αντιοξειδωτικού.

Όταν ακούτε το λυκοπένιο, η πρώτη τροφή που σας έρχεται συχνά στο μυαλό είναι οι ντομάτες. Και αυτό είναι λογικό, καθώς το 85% του λυκοπενίου που καταναλώνουμε προέρχεται από αυτό το έντονο, κόκκινο φρούτο. Αυτή η φυτική ένωση έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες προκαλούν βλάβες στον οργανισμό, συμβάλλοντας ενδεχομένως στην ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης και ο καρκίνος. Η πρόσληψη λυκοπενίου σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά αυτών των χρόνιων ασθενειών και έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει προστατευτικές ιδιότητες σε έγκυες που θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας. Επίσης το μαγείρεμα τροφών με λυκοπένιο γενικά αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα του, πράγμα που σημαίνει ότι τα μαγειρεμένα προϊόντα ντομάτας έχουν περισσότερο από αυτό το αντιοξειδωτικό από μια ολόκληρη ντομάτα.

Εκτός από τις ντομάτες, το λυκοπένιο μπορεί να βρεθεί σε μια ποικιλία από κόκκινα φρούτα και λαχανικά. Μερικά έχουν σημαντικές ποσότητες λυκοπενίου - προσφέρουν περισσότερα από τα 5.060 μικρογραμμάρια που βρίσκονται σε ένα φλιτζάνι ψιλοκομμένη φρέσκια ντομάτα.

Πηγές λυκοπενίου σε τρόφιμα

Γκουάβα

Αυτό το φρούτο έχει μια γενναιόδωρη ποσότητα βιταμίνης C και περισσότερο από 1,5 φορές περισσότερο λυκοπένιο από την ίδια μερίδα ντομάτας. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ γκουάβα, η πρώτη σας μπουκιά από αυτό το γλυκό και πικάντικο τροπικό φρούτο μπορεί να σας θυμίσει μια διασταύρωση μεταξύ φράουλας και αχλαδιού.

Καρπούζι

Αυτό το ζουμερό και ενυδατικό φρούτο είναι ιδανικό για να λαμβάνετε την ημερήσια δόση λυκοπενίου. Απολαύστε κύβους καρπουζιού ως ένα δροσιστικό σνακ, προσθέστε τους σε καλοκαιρινά μπολ με ρύζι , σαλάτες και σάλτσες ή ανακατέψτε αυτό το ενυδατικό φρούτο σε smoothies και σούπες.

Παπάγια

Αυτό το φρούτο, που προέρχεται από την Κεντρική Αμερική, αποτελεί καλή πηγή λυκοπενίου. Απολαύστε αυτό το γλυκό, ροζ-πορτοκαλί φρούτο κόβοντάς το στη μέση και αφαιρώντας τη σάρκα με ένα κουτάλι.

Πόσο λυκοπένιο χρειάζεστε;

Έρευνες δείχνουν ότι 2.000 έως 20.000 mcg λυκοπενίου κάθε μέρα υποστηρίζουν τη βέλτιστη υγεία. Ενώ δεν υπάρχει καθορισμένη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για το λυκοπένιο, η προσθήκη περισσότερων φρούτων και λαχανικών στα γεύματα και τα σνακ σας είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να λάβετε αυτό το αντιοξειδωτικό.

Ενώ λοιπόν οι ντομάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή λυκοπενίου, υπάρχουν και άλλες τροφές με κόκκινο και ροζ χρώμα που περιέχουν παρόμοιο (και σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερο) λυκοπένιο. Δοκιμάστε διαφορετικούς τρόπους για να συμπεριλάβετε περισσότερα λαχανικά και φρούτα στο διατροφικό σας πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την ημερήσια δόση αυτού του ισχυρού αντιοξειδωτικού.