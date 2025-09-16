3 απλοί τρόποι για να απαλλαγείς από την καούρα

Η περιστασιακή καούρα δεν αποτελεί γενικά λόγο ανησυχίας.

Η καούρα είναι ένα αίσθημα καύσου στο στήθος ή στο λαιμό που συχνά συνοδεύεται από ξινή γεύση και αποτελεί σύμπτωμα παλινδρόμησης οξέος, μιας πάθησης κατά την οποία τα οξέα του στομάχου επιστρέφουν στον οισοφάγο. Ορισμένες φυσικές σπιτικές θεραπείες και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC) μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από την καούρα, ενώ ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισης της. Εάν όμως δεν αντιμετωπιστεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τότε μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον οισοφάγο. Είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να εντοπίσετε την αιτία και να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε την καούρα.

3 απλοί τρόποι για να απαλλαγείτε από την καούρα

Φυσικές θεραπείες

Μπορεί να βρείτε μερικές φυσικές θεραπείες για την ανακούφιση από την καούρα στην κουζίνα σας, όπως:

Μαγειρική σόδα (όξινο ανθρακικό νάτριο) : Για να χρησιμοποιήσετε τη μαγειρική σόδα ως αντιόξινο, πάρτε την μία ή δύο ώρες μετά το γεύμα σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας και πάρτε την με ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Δεν προορίζεται για μακροχρόνια χρήση ή για χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Εάν ακολουθείτε δίαιτα χαμηλή σε αλάτι, μιλήστε με έναν γιατρό πριν πάρετε μαγειρική σόδα, επειδή αυξάνει την ποσότητα νατρίου στο σώμα σας.

Χαμομήλι: Το χαμομήλι μπορεί να βοηθήσει στην ηρεμία του πεπτικού συστήματος και στη μείωση της φλεγμονής. Η κατανάλωση χαμομηλιού μετά τα γεύματα ή λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από την καούρα.

Τσάι τζίντζερ : Το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στην πέψη, ενώ είναι αλκαλικό (εξισορροπεί την οξύτητα) και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Χυμός λεμονιού και μέλι: Τα λεμόνια είναι όξινα, αλλά η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού σε ζεστό νερό με μέλι μπορεί να εξουδετερώσει τα οξέα του στομάχου.

Γιαούρτι χαμηλών λιπαρών : Όπως και το γάλα χαμηλών λιπαρών, έτσι και το γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με προβιοτικά μπορεί να καταπραΰνει την αίσθηση καψίματος.

Άπαχο γάλα: Λίγο άπαχο γάλα μπορεί να ανακουφίσει γρήγορα την καούρα δημιουργώντας ένα «ρυθμιστικό» μεταξύ του βλεννογόνου του στομάχου και των οξέων στο στομάχι. Λάβετε υπόψη ότι το λίπος στο κανονικό γάλα μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει την παλινδρόμηση οξέος.

Φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τη θεραπεία της καούρας:

Αντιόξινα : Τα αντιόξινα δρουν αμέσως εξουδετερώνοντας τα οξέα στο στομάχι σας. Συνεχίζουν να δρουν για έως και 2 ώρες. Τα αντιόξινα γενικά περιέχουν υδροξείδιο του αργιλίου, ανθρακικό ασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο ή υποσαλικυλικό βισμούθιο.

Ανταγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης-2 (αναστολείς H2) : Οι αναστολείς H2 δεν δρουν τόσο γρήγορα όσο τα αντιόξινα, επομένως μπορεί να χρειαστούν 1 έως 3 ώρες για να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα. Οι αναστολείς H2 μειώνουν την παραγωγή οξέος στομάχου και συνεχίζουν να δρουν για 4 έως 12 ώρες. Προορίζονται για βραχυπρόθεσμη χρήση και δεν πρέπει να λαμβάνονται για περισσότερες από 14 συνεχόμενες ημέρες.

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) : Οι PPIs μειώνουν επίσης την παραγωγή οξέος στομάχου, κάτι που μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες, αλλά παρέχουν ανακούφιση μεγαλύτερης διάρκειας. Ένας PPI μπορεί να είναι μια καλή επιλογή εάν έχετε καούρα περισσότερες από δύο ημέρες την εβδομάδα. Μπορεί να χρειαστούν 1 έως 4 ημέρες για να αρχίσει να δρα και μπορείτε να το κάνετε αυτό έως και 3 φορές το χρόνο.

Εάν είστε έγκυος, έχετε νεφρική ή ηπατική νόσο ή λαμβάνετε άλλα φάρμακα, μιλήστε με έναν γιατρό φάρμακα για την καούρα. Οι αναστολείς H2 και οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί.

pexels

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Έρευνες δείχνουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της καούρας και θα πρέπει να αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής. Ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο ζωής που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ή να μειώσετε την καούρα είναι:

Αποφύγετε τα ρούχα που είναι πολύ στενά γύρω από τη μέση σας

Επιλέξτε γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε λιπαρά

Μην τρώτε υπερβολικά

Μην καπνίζετε

Διαχείριση βάρους

Να κοιμάστε σε κεκλιμένη θέση (για να αποτρέψετε την καούρα τη νύχτα)

Προσπαθήστε να μην φάτε για 2-3 ώρες πριν ξαπλώσετε

Είναι επίσης καλή ιδέα να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τροφές και ποτά που σας προκαλούν καούρα. Συνήθεις αιτίες περιλαμβάνουν:

Εσπεριδοειδή

Λιπαρά τρόφιμα

Κανονικός και ντεκαφεϊνέ καφές, ανθρακούχα ποτά, ποτά που περιέχουν αλκοόλ ή καφεΐνη

Πικάντικα φαγητά

Προϊόντα ντομάτας

Προληπτικές συμβουλές

Ορισμένες διατροφικές συνήθειες μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα καούρας, όπως:

Αραιώστε με νερό: Οι τροφές που έχουν πολύ νερό αραιώνουν το οξύ του στομάχου και αποδυναμώνουν τις επιδράσεις του. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό περιλαμβάνουν το σέλινο, τα αγγούρια, το μαρούλι και το καρπούζι. Οι σούπες με βάση τον ζωμό και το τσάι από βότανα μπορούν επίσης να βοηθήσουν.

Χορτάστε με φυτικές ίνες: Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σας κάνουν να αισθάνεστε χορτάτοι, ώστε να μην τρώτε υπερβολικά. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες περιλαμβάνουν δημητριακά ολικής αλέσεως (βρώμη, καστανό ρύζι, κους κους) και πράσινα λαχανικά (μπρόκολο, φασολάκια, σπαράγγια).

Δώστε προσοχή στο pH (επίπεδα οξύτητας) : Τα τρόφιμα με χαμηλό pH είναι όξινα και πιο πιθανό να προκαλέσουν καούρα, επομένως καλό είναι να αποφεύγετε τα όξινα τρόφιμα. Τα τρόφιμα με υψηλότερο pH είναι αλκαλικά και μπορούν να εξισορροπήσουν τα ισχυρά οξέα του στομάχου. Μερικές αλκαλικές τροφές είναι οι μπανάνες, τα πεπόνια, το κουνουπίδι, το μάραθο και οι ξηροί καρποί.

Πότε πρέπει να δείτε έναν γιατρό

Μια μικρή καούρα που και που συνήθως δεν απαιτεί επίσκεψη σε γιατρό. Αλλά αν έχετε καούρα περισσότερες από δύο φορές την εβδομάδα, αξίζει να το ελέγξετε. Με την πάροδο του χρόνου, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον οισοφάγο.