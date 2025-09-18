Τι συμβαίνει στην καρδιά σου όταν πίνεις κρασί

Το κρασί συχνά επαινείται για την υγεία της καρδιάς, αλλά η τελευταία έρευνα αποκαλύπτει μια πιο περίπλοκη ιστορία.

Τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το κρασί μπορεί να σας κάνουν να αναρωτιέστε αν το ποτήρι που πίνετε κάθε βράδυ βοηθά ή βλάπτει την υγεία σας. Το κόκκινο κρασί συχνά τραβάει την προσοχή για τα αντιοξειδωτικά του, όπως οι πολυφαινόλες , οι οποίες μπορεί να υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Ωστόσο, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι το αλκοόλ -ακόμα και σε μικρές ποσότητες- ενέχει κινδύνους. Στην πραγματικότητα, τα οφέλη που συχνά συνδέονται με το κρασί μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με υγιεινές συνήθειες τρόπου ζωής, όπως η σωστή διατροφή, η άσκηση και η διαχείριση του στρες. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στην πραγματικότητα στην καρδιά σας όταν πίνετε κρασί;.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του κρασιού στην υγεία της καρδιάς

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του κρασιού στην καρδιά σας είναι ανάμεικτες και το σίγουρο είναι ότι καμία ποσότητα αλκοόλ δεν είναι ακίνδυνη.

Διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης

Ένα έως δύο ποτήρια κρασί μπορεί να μην επηρεάσουν την αρτηριακή σας πίεση. Ωστόσο, τρία ή περισσότερα ποτήρια μειώνουν την αρτηριακή πίεση για έως και 12 ώρες μετά την κατανάλωση, πριν την αυξήσουν για τις επόμενες 12 έως 24 ώρες. Οι διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μην είναι αισθητές, αλλά μπορούν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στην καρδιά.

Σύνδρομο καρδιοπάθειας των γιορτών

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καφεΐνης ή αλμυρών τροφών —συχνά κατά τη διάρκεια των διακοπών— μπορεί να προκαλέσει αυτό που είναι γνωστό ως «σύνδρομο καρδιοπάθειας των γιορτών» ή ξαφνικούς ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς. Οποιοσδήποτε μπορεί να βιώσει σύνδρομο καρδιοπάθειας των γιορτών, ακόμα κι αν πίνει μόνο περιστασιακά.

Πιθανές μειώσεις στην LDL χοληστερόλης

Το κόκκινο κρασί μπορεί ενδεχομένως να μειώσει την LDL χοληστερόλη, με ελάχιστες επιπτώσεις σε άλλες πτυχές του λιπιδαιμικού προφίλ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην χρησιμοποιείται αυτό ως λόγος για κατανάλωση.

Βελτιώσεις στην αντιοξειδωτική κατάσταση

Το κόκκινο κρασί περιέχει ρεσβερατρόλη, μια ισχυρή πολυφαινόλη με πιθανά οφέλη για την υγεία, που μπορεί να περιλαμβάνουν την επιβράδυνση της γήρανσης και τη βελτίωση της υγείας του δέρματος. Όταν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, η συγκέντρωση πολυφαινολών στην κυκλοφορία του αίματός σας αυξάνεται. Τα υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών μπορεί να συμβάλλουν σε χαμηλότερα επίπεδα κυτταρικής βλάβης.

Τι κάνει η κατανάλωση κρασιού στην καρδιά σας μακροπρόθεσμα

Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς σας, η έρευνα δείχνει ότι το αλκοόλ κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Αυξάνει τα τριγλυκερίδια

Το αλκοόλ αυξάνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, συμβάλλοντας στη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα τριγλυκερίδια είναι ένας τύπος λίπους στο αίμα που προέρχεται από τροφές και καταναλώνει υπερβολικές θερμίδες. Σύμφωνα με μια μελέτη, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε με 25% υψηλότερο κίνδυνο αυξημένων επιπέδων τριγλυκεριδίων. Η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο υψηλών τριγλυκεριδίων.

Αυξάνει τον κίνδυνο καρδιομυοπάθειας που προκαλείται από το αλκοόλ

Η χρόνια υπερκατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε μυοκαρδιοπάθεια που προκαλείται από το αλκοόλ (AIC), μια πάθηση όπου ο καρδιακός μυς εξασθενεί και μειώνεται η αποτελεσματικότητά του στην άντληση αίματος. Αυτό συμβαίνει επειδή η αιθανόλη, ο τύπος αλκοόλ που υπάρχει στο κρασί, έχει τοξική επίδραση στα καρδιακά μυϊκά κύτταρα. Η αιθανόλη προάγει το οξειδωτικό στρες στον καρδιακό μυ, συμβάλλοντας στον κυτταρικό θάνατο, τη μυϊκή βλάβη και τις διαταραχές των συσπάσεων του καρδιακού μυός. Η ακεταλδεΰδη - ένα προϊόν της διάσπασης της αιθανόλης στο σώμα - βλάπτει επίσης τα κύτταρα και εμποδίζει τον καρδιακό μυ να συστέλλεται σωστά για να μετακινεί το αίμα μέσω του σώματος. Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια σύνδεση μεταξύ γενετικών παραγόντων και AIC. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να «ενεργοποιήσει» γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με AIC.

Συμβάλλει στις διατροφικές ελλείψεις

Το αλκοόλ παρέχει θερμίδες, αλλά στερείται βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών που είναι απαραίτητα για την υγεία. Ένα ποτήρι κρασί πού και πού μπορεί να έχει περιορισμένη επίδραση στη συνολική πρόσληψη τροφής και θερμίδων. Ωστόσο, η πιο συχνή κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συμβάλει στην ανεπάρκεια θειαμίνης. Η θειαμίνη είναι απαραίτητη για την υγιή λειτουργία της καρδιάς. Η υψηλότερη πρόσληψη θειαμίνης μέσω της διατροφής συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

Κολπική μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι ένας ακανόνιστος καρδιακός παλμός, συχνά ένας πολύ γρήγορος καρδιακός ρυθμός. Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ιατρικών παθήσεων, όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Το αλκοόλ παρεμβαίνει στα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην κολπική μαρμαρυγή και να αποδυναμώσει τον τρόπο που λειτουργεί η καρδιά.

Αυξάνει τη φλεγμονή

Η σχέση μεταξύ κρασιού και φλεγμονής είναι περίπλοκη, με προηγούμενες έρευνες να υποδηλώνουν ότι μικρές ποσότητες κόκκινου κρασιού μπορεί να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα μπορεί πλέον να είναι ξεπερασμένη, γιατί μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το αλκοόλ είναι φλεγμονώδες. Το κρασί περιέχει αλκοόλ και ζάχαρη, γνωστούς φλεγμονώδεις παράγοντες. Οι φλεγμονώδεις επιδράσεις του αλκοόλ και της ζάχαρης συμβάλλουν στη συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών (αθηροσκλήρωση), η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πίνοντας κρασί με υψηλή αρτηριακή πίεση

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Έρευνες δείχνουν ότι μόνο ένα ποτήρι κρασί των 175 γραμμαρίων την ημέρα συνδέεται με 11% υψηλότερο μέσο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε σύγκριση με την μη κατανάλωση καθόλου αλκοόλ. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστούν τη μείωση ή την πλήρη εξάλειψη του αλκοόλ για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.

Πίνοντας κρασί ενώ παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση

Η κατανάλωση κρασιού κατά τη διάρκεια λήψης φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα και να δυσκολέψει τη δράση των φαρμάκων. Το αλκοόλ στο κρασί μπορεί να μεταβάλει τον μεταβολισμό, την απορρόφηση και τις επιδιωκόμενες επιδράσεις του φαρμάκου, προκαλώντας ενδεχομένως ζάλη, λιποθυμία, ακανόνιστο καρδιακό παλμό ή άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας. Μια μελέτη που έγινε σε άνδρες διαπίστωσε ότι όσοι πίνουν αλκοόλ γενικά μπορεί να χρειάζονται περισσότερα φάρμακα για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Πόσο κρασί είναι ασφαλές;

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια ποσότητα κρασιού θα θεωρούνταν ασφαλής για την καρδιακή υγεία. Πιθανότατα δεν υπάρχει κίνδυνος με την περιστασιακή κατανάλωση, αλλά η κατανάλωση δύο ποτών ημερησίως, που θεωρούνταν υγιής για τους άνδρες, και ένα ποτήρι για τις γυναίκες, είναι πιθανώς ξεπερασμένη πληροφορία. Οι τρέχουσες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας υποδεικνύουν ότι εάν πίνετε αλκοόλ, περιορίστε το σε λιγότερο από ένα ποτήρι κρασί των 175 γραμμαρίων την ημέρα για τις γυναίκες και λιγότερο από δύο για τους άνδρες. Και αν δεν πίνετε ήδη, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε για οφέλη για την υγεία.

Εν κατακλείδι ακόμα υπάρχουν πολλά άγνωστα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της μέτριας κατανάλωσης κρασιού στην υγεία της καρδιάς. Το σίγουρο είναι ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την υγεία της καρδιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Και ενώ ένα περιστασιακό ποτήρι κρασί μπορεί να προσφέρει κάποια οφέλη, δεν χρειάζεται να αρχίσετε να πίνετε κρασί αν δεν το κάνετε ήδη.