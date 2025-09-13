Να τι συμβαίνει στην αρτηριακή σου πίεση όταν κάνεις τακτικά γιόγκα

Πώς η γιόγκα επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Η γιόγκα είναι μια πρακτική νου-σώματος που αποτελείται από τρία μέρη: τις θέσεις (asana), τον διαλογισμό (dhyana) και την αναπνοή (pranayama). Όταν συνδυάζονται, αυτά τα τρία στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Πώς η γιόγκα μειώνει την αρτηριακή πίεση

Η ενσωμάτωση διαλογισμού και ασκήσεων αναπνοής σε μια πρακτική γιόγκα έχει πολλαπλά οφέλη για την αρτηριακή πίεση. Αυτά τα στοιχεία λειτουργούν για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης ως εξής:

Μείωση του στρες : Η γιόγκα βοηθά το σώμα να αντιμετωπίσει το στρες ρυθμίζοντας το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ή το σύστημα «μάχης ή φυγής». Το χρόνιο στρες επηρεάζει την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας : Διαπιστώθηκε ότι η τακτική πρακτική της γιόγκα υποστηρίζει μια υγιή καρδιά και κυκλοφορικό σύστημα μειώνοντας τα επίπεδα χοληστερόλης , βελτιώνοντας το σωματικό βάρος και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση .

: Διαπιστώθηκε ότι η τακτική πρακτική της γιόγκα υποστηρίζει μια υγιή καρδιά και κυκλοφορικό σύστημα μειώνοντας τα επίπεδα χοληστερόλης , βελτιώνοντας το σωματικό βάρος και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση . Προώθηση της ενσυνειδητότητας : Η ενσυνειδητότητα μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πότε το σώμα σας βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση «μάχης ή φυγής» και να σας επιτρέψει να λάβετε μέτρα για να το ηρεμήσετε.

Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου: Ο μη ποιοτικός ύπνος έχει συσχετιστεί με υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Η πρακτική της γιόγκα μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και να παραμείνετε κοιμισμένοι για περισσότερο χρόνο.

Συμβουλές για να ξεκινήσετε

Η έναρξη μιας πρακτικής γιόγκα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Το κλειδί για να αποκομίσετε τα οφέλη είναι η συνέπεια. Ακολουθούν μερικοί εύκολοι τρόποι για να προσθέσετε ασκήσεις αναπνοής, διαλογισμό και κίνηση στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Άσκηση αναπνοών

Μια τεχνική αργής αναπνοής που μπορεί εύκολα να γίνει αμέσως μόλις ξυπνήσετε ή πριν τον ύπνο. Για να κάνετε την τεχνική:

Εισπνεύστε μετρώντας μέχρι το 4.

Κρατήστε την αναπνοή σας μετρώντας μέχρι το 4,

Εκπνεύστε μετρώντας μέχρι το 4.

Κρατήστε την αναπνοή σας μετρώντας μέχρι το 4.

Επαναλάβετε αυτό το μοτίβο για 5 έως 10 λεπτά.

Διαλογισμός

Αν και ο διαλογισμός συχνά ακούγεται σαν μια περίπλοκη πρακτική, μπορεί να συνοψιστεί σε μια απλή ιδέα- εστιάζοντας σε μόνο ένα σημείο. Στον διαλογισμό, η ιδέα είναι να βρείτε ένα μόνο σημείο εστίασης, έτσι ώστε όταν το μυαλό περιπλανιέται, να στρέφετε την προσοχή σας πίσω σε αυτό το σημείο. Πολλοί ά ενσωματώνουν τον διαλογισμό στην αναπνευστική τους πρακτική επειδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναπνοή ως επίκεντρο. Για να διαλογιστείτε:

Προσπαθήστε να εστιάζετε στην εισπνοή και την εκπνοή σας κάθε πρωί καθώς περπατάτε. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε την αναπνοή σας. Απλώς πρέπει να της δώσετε προσοχή.

Αν αρχίσετε να σκέφτεστε τη λίστα με τις «εκκρεμότητές» σας ή κάτι άλλο, στρέψτε την προσοχή σας πίσω στην εισπνοή και την εκπνοή.

Ξεκινήστε με πέντε λεπτά.

Προφυλάξεις και πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε

Ενώ η γιόγκα θεωρείται γενικά ασφαλής, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε μια πρακτική για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για εσάς. Όσοι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση , ίσως είναι καλύτερο να αποφεύγουν τα ακόλουθα:

Γρήγορη αναπνοή . Οι τεχνικές αναπνοής που περιλαμβάνουν γρήγορες εισπνοές και εκπνοές, μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.

Αναστροφές. Κάποιες θέσεις, όπως αυτές που τοποθετείτε κάτω το κεφάλι σας, μπορούν να ασκήσουν πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα και να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση.

Ζεστή γιόγκα. Η εξάσκηση της γιόγκα σε θερμαινόμενο δωμάτιο μπορεί επίσης να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να επιβαρύνει την καρδιά και τους πνεύμονες.