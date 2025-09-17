Τι είναι η παροδική οστεοπόρωση κύησης, που εμφάνισε η Νεσχάν Μουλαζίμ; Ειδικός απαντά στις ερωτήσεις μας

Η Νεσχάν Μουλαζίμ εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της πως διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, με αποτέλεσμα τώρα να κινείται με τη βοήθεια αμαξιδίου. Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος, Κωνσταντίνος Κωσταράς, εξηγεί στο JennyGr τι ακριβώς είναι η οστεοπόρωση κύησης.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες προέβη η Νεσχάν Μουλαζίμ σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη. Το πρώην μοντέλο περιέγραψε το δικό της ταξίδι μέχρι τη μητρότητα, το οποίο ήταν και είναι γεμάτο προκλήσεις. Ωστόσο, δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό της και σήμερα, μετά από επιμονή και πολλή προσπάθεια, μετράει αντίστροφα για να υποδεχτεί στον κόσμο το μωρό της. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Νεσχάν Μουλαζίμ αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, γεγονός που δεν της επιτρέπει εδώ και λίγους μήνες να κινηθεί χωρίς βοήθεια, όπως είναι το αμαξίδιο ή το «Πι».

Η Νεσχάν Μουλαζίμ γνωστοποίησε πως εμφάνισε παροδική οστεοπόρωση κύησης

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», το μοντέλο αναφέρθηκε σε αυτό το ξαφνικό πρόβλημα υγείας, υποστηρίζοντας πως προέκυψε μετά τον 5ο μήνα. «Είναι σπάνιο. Μέχρι πέντε μηνών δεν είχα τίποτα, ούτε που την κατάλαβα. Ξαφνικά άρχισαν να πονούν τα πόδια μου. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό, όσο περνούσε ο καιρός, όμως, αυτό προχωρούσε και οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι. Έχω περάσει από ορθοπεδικούς, έχω κάνει άπειρες εξετάσεις για να δούμε τι είναι μέχρι να καταλήξουμε. Έχει πάρα πολύ πόνο, δυστυχώς. Είναι παροδική οστεοπόρωση κύησης. Δυόμισι μήνες δεν πέρασα καλά, φορούσα νάρθηκα στα πόδια, είμαι με το αμαξίδιο. Τώρα, που έχουμε κάνει μια θεραπεία, βελτιώνομαι, αλλά και πάλι χωρίς το αμαξίδιό μου δεν μπορώ να περπατήσω. Στο σπίτι περπατάω με “Πι”. Φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου. Τώρα που έχω ξεκινήσει να περπατάω λίγο, ο γιατρός μου φοβάται», περιέγραψε.

Παράλληλα, η Νεσχάν Μουλαζίμ μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να φέρει στον κόσμο το μωρό της, λέγοντας πως «πάλεψα για την εγκυμοσύνη τέσσερα χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις έγκυος με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και καλό, και λέω “αν είναι να γίνει, θα γίνει”. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα, ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».

Τι είναι η παροδική οστεοπόρωση κύησης; Ο Δρ Κωνσταντίνος Κωσταράς απαντά στο JennyGr

Η προσωπική κατάθεση της Νεσχάν Μουλαζίμ γέννησε απορίες και ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς είναι η παροδική οστεοπόρωση κύησης - αφού ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αγνοούσε την ύπαρξη αυτής της πάθησης. Το JennyGr επικοινώνησε με τον μαιευτήρα - γυναικολόγο, Κωνσταντίνο Κωσταρά, ο οποίος μας εξήγησε τους λόγους που μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει παροδική οστεοπόρωση κύησης, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο, που δεν πρέπει να αγχώνει την πλειονότητα των γυναικών.

«Η παροδική οστεοπόρωση είναι κάτι σπάνιο - δεν συμβαίνει συχνά. Όταν και αν εκδηλωθεί, εμφανίζεται είτε στο τέλος της κύησης είτε στην αρχή της λοχείας, όταν, δηλαδή, η γυναίκα γεννήσει. Τις περισσότερες φορές, η παροδική οστεοπόρωση εμφανίζεται σε γυναίκες που μπορεί να έχουν χαμηλή βιταμίνη D, να έχουν ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου - αυτοί είναι κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες. Βέβαια, ανεξάρτητα από αυτούς τους λόγους, μπορεί να εκδηλωθεί σε γυναίκες που κάνουν καθιστική ζωή, επειδή τα οστά τους έχουν μειωμένη πυκνότητα», ανέφερε αρχικά ο Δρ Κωνσταντίνος Κωσταράς.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα και τις ενδείξεις, ο γυναικολόγος - μαιευτήρας υποστήριξε πως «οι γυναίκες στη χώρα μας - και στις ευρωπαϊκές χώρες - που έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής, λαμβάνουν προληπτικά ασβέστιο και βιταμίνη D κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνεπώς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα έλλειψης. Αν με ρωτήσετε, αν έχω συναντήσει ποτέ κάποια τέτοια περίπτωση τόσα χρόνια, θα σας πω πως δεν έχω. Έχω τις γνώσεις μέσα από τα βιβλία. Η παροδική οστεοπόρωση είναι εξαιρετικά σπάνια, δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό που να μπορώ να αναφέρω. Στις γυναίκες που εκδηλώνεται, έχουν συνήθως κάποια έλλειψη ή αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό ορμονολογικό πρόβλημα - που είναι, επίσης, σπάνιο. Τα συμπτώματα είναι τις περισσότερες φορές κάποιο είδος πόνου, τα οποία και στην εγκυμοσύνη και στη λοχεία υπάρχουν και αλληλοεπικαλύπτονται με φυσιολογικά συμπτώματα της κυήσεως. Όταν αυτά γίνουν πιο έντονα και έχουμε ένα άτομο με ένα “ύποπτο” ιστορικό, εξετάζεις και αυτό το ενδεχόμενο - αν υπάρχει. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν παραδείγματος χάρη κατάγματα στην σπονδυλική στήλη και αυτό να οδηγήσει σε κάποια αναπηρία. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα - θέλει τον χρόνο του».

Κλείνοντας, ο γιατρός υπογράμμισε πως, επειδή ακριβώς κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό, δεν μπορείς να μιλήσεις γενικά ή καθολικά για μια τέτοια σπάνια πάθηση. Όπως είπε, «η παροδική οστεοπόρωση δεν είναι κάτι που αφορά στην πλειονότητα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπήρχε κάποια προδιάθεση. Στην ιατρική, αν δεν γνωρίζεις τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν μπορείς να προσδιορίσεις πώς δικαιολογείται να εμφανιστεί ένα σπάνιο γεγονός. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά σίγουρα η παροδική οστεοπόρωση είναι σπάνιο να εκδηλωθεί».

