Από την υγεία των οστών και των μυών μέχρι την καρδιά, την κατάθλιψη και το Αλτσχάιμερ, η βιταμίνη D αποδεικνύεται πολύ πιο σημαντική απ’ όσο νομίζουμε.

Αρχικά, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απορροφήσουμε τη βιταμίνη D είναι η φυσική ηλιοφάνεια. Επιπλέον, δεν βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα, εκτός από τα λιπαρά ψάρια, τους κρόκους αυγών ή προϊόντα που έχουν εμπλουτιστεί με το συμπλήρωμα. Στην πραγματικότητα, πολλοί υποστηρίζουν ότι η βιταμίνη D δεν έχει πολλά κοινά με άλλες βιταμίνες, καθώς συντίθεται από το ίδιο το σώμα. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι λειτουργεί περισσότερο σαν ορμόνη παρά σαν βιταμίνη, επειδή έχουμε τόσους πολλούς υποδοχείς βιταμίνης D σε όλο το σώμα. Όσο δύσκολο κι αν είναι να την ορίσουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία για τα οφέλη της όσον αφορά την υγεία των οστών και των μυών. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική βιταμίνη. Είναι μία από τις λίγες που έχουν πραγματικό όφελος.

Το πιο γνωστό θετικό αποτέλεσμα της βιταμίνης D είναι η υγεία των οστών. Η οστεοπόρωση, η οστεοπενία, καθώς και η ραχίτιδα στα παιδιά και η οστεομαλακία στους ενήλικες συνδέονται με σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D – και εκεί η βιταμίνη βοηθά. Νεότερα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι συμβάλλει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων στους ηλικιωμένους, γι’ αυτό και συστήνονται πλέον υψηλότερες δόσεις βιταμίνης D σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η βιταμίνη D είναι γνωστή εδώ και καιρό για τον ρόλο της στην καλή υγεία των οστών. Όμως, νέα έρευνα δείχνει ότι η θα μπορούσε να βοηθήσει και σε πολλές άλλες παθήσεις.

4 παθήσεις που μπορεί να προλάβει η βιταμίνη D

Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS One έδειξε ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Συμμετέχοντες με επίπεδα βιταμίνης D πάνω από 30 ng/mL είχαν 1/3 μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, ενώ όσοι είχαν επίπεδα πάνω από 50 ng/mL είχαν 1/5 του κινδύνου.

Κατάθλιψη

Η έλλειψη ηλιοφάνειας συχνά σχετίζεται με καταθλιπτική διάθεση. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης, ιδιαίτερα σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.

Καρδιαγγειακή υγεία

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο βρήκαν ότι η βιταμίνη D-3 μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ενδοθηλιακών κυττάρων, τα οποία επηρεάζουν την κυκλοφορία και την υγεία της καρδιάς. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος.

Άνοια και Αλτσχάιμερ

Μελέτη σε περισσότερους από 1.600 ηλικιωμένους έδειξε ότι όσοι είχαν μέτρια ανεπάρκεια βιταμίνης D είχαν 53% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ενώ όσοι είχαν σοβαρή ανεπάρκεια είχαν 125% αυξημένο κίνδυνο. Ο κίνδυνος για Αλτσχάιμερ αυξανόταν κατά 70%.

Τα οφέλη της βιταμίνης D είναι σίγουρα στην υγεία των οστών, ενώ τα υπόλοιπα πεδία δείχνουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, αλλά χρειάζονται περισσότερες έρευνες. Επειδή η βιταμίνη δεν βρίσκεται σε πολλές τροφές και δεν απορροφάται εύκολα, οι γιατροί προτείνουν να ελέγχονται τα επίπεδα με αιματολογικές εξετάσεις. Νομίζω ότι η βιταμίνη D είναι πιο σημαντική απ’ όσο συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή.