Πώς να επιλέξεις το κατάλληλο προβιοτικό και πώς λειτουργεί

Η επιλογή του σωστού προβιοτικού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση λόγω του μεγάλου αριθμού προϊόντων στην αγορά και του γεγονότος ότι συχνά δεν είναι σαφές εάν θα σας βοηθήσει.

Τα προβιοτικά ορίζονται επιστημονικά ως ζωντανοί μικροοργανισμοί που, όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, προσφέρουν ένα όφελος για την υγεία του ξενιστή, δηλαδή εσάς. Επομένως, κάθε προϊόν που αγοράζετε πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι στη σωστή δόση, μορφή και στέλεχος. Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός επειδή πολλά προϊόντα που πωλούνται δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, δεν έχουν δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές ή χρησιμοποιούν συνδυασμούς στελεχών που δεν έχουν μελετηθεί ποτέ μαζί. Εάν δεν γνωρίζετε το στέλεχος, τότε δεν ξέρετε αν θα σας βοηθήσει.

Φανταστείτε ότι πηγαίνετε για ψώνια και λέτε σε κάποιον ότι θα αγοράσετε λαχανικά για μια συνταγή, αλλά δεν ξέρετε ποια λαχανικά χρειάζεστε για το συγκεκριμένο πιάτο. Πώς θα ξέρετε ότι είναι το σωστό αν αγοράσετε μελιτζάνες ενώ χρειάζεστε πιπεριές; Ένα ένα απλό παράδειγμα, ίσως, αλλά είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε το νόημα.

Για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν τα προβιοτικά και πώς να επιλέξετε ένα αποτελεσματικό, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Τι είδους βακτήρια είναι (στέλεχος)

Η δόση (δηλαδή ο αριθμός των βακτηρίων)

Είτε πρέπει να πάρετε υγρό είτε κάψουλα

Εάν το στέλεχος ή το προϊόν έχει δοκιμαστεί κλινικά και για ποιο λόγο, δηλαδή θα σας βοηθήσει πραγματικά

Γνωρίζοντας γιατί τα παίρνετε

Το πρώτο βήμα στην επιλογή ενός προβιοτικού είναι να προσδιορίσετε τον στόχο σας. Θέλετε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα κατά τη διάρκεια της περιόδου του κρυολογήματος και της γρίπης, να βοηθήσετε με τα συμπτώματα τύπου IBS (διάρροια ή/και δυσκοιλιότητα) ή επειδή παίρνετε αντιβιοτικά; Κάθε πάθηση απαιτεί διαφορετικό προβιοτικό στέλεχος και μερικές φορές διαφορετική μορφή ή δόση.

Για παράδειγμα, το Lactobacillus rhamnosus GG (συχνά συντομογραφημένο LGG) είναι ένα καλά μελετημένο προβιοτικό με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της διάρροιας που σχετίζεται με αντιβιοτικά, όταν λαμβάνεται σε δόση 10 δισεκατομμυρίων μονάδων σχηματισμού αποικιών (CFUs) δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας. Ένα άλλο στέλεχος, το Bifidobacterium BB12, έχει δείξει αποτελεσματικότητα στη μείωση των συμπτωμάτων κολικού σε βρέφη και μπορεί να έχει οφέλη στη μείωση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος όταν συνδυάζεται με LGG.

pexels

Δοσολογία: Είναι πάντα καλύτερο το περισσότερο;

Πολλοί πιστεύουν ότι όσο περισσότερα προβιοτικά πάρουν, τόσο καλύτερα, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν μάλιστα ότι χαμηλότερες δόσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για ορισμένα προβλήματα. Ομοίως η λήψη χαμηλότερης δοσολογίας από αυτήν που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, δεν θα προσφέρει όφελος.

Προσοχή στις συνθέσεις πολλαπλών στελεχών

Περισσότερα στελέχη δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα. Τα μικρόβια είναι ανταγωνιστικά εκ φύσεως, επομένως οι κοινές τους επιδράσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν με βεβαιότητα καλύτερες για εσάς. Εάν σας έχει συστήσει ή αποφασίσετε να πάρετε περισσότερα από ένα προβιοτικά, τότε η διαίρεση της δοσολογίας τους, έτσι ώστε να παίρνετε ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, μπορεί να είναι μια καλύτερη στρατηγική, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να ανταγωνίζονται.

Πλοήγηση στον διάδρομο των συμπληρωμάτων

Όταν επιλέγετε ένα προβιοτικό, ακολουθείστε τις παρακάτω γενικές αρχές:

Να γνωρίζετε ποιος είναι ο στόχος σας και να εξετάζετε τα προβιοτικά μόνο για συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες παθήσεις (ή τουλάχιστον να έχω μια λογική για να δοκιμάσω ένα προβιοτικό, αντί για την τύχη).

Επιλέξτε προϊόντα με σαφή ετικέτα που αναφέρει το γένος, το είδος και την ποικιλία.

Αντιστοιχίστε τη μορφή (σκόνη, κάψουλα κ.λπ.) και τη δόση με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ελέγξτε προϊόντα με πολλές ποικιλίες για τα οποία έχει μελετηθεί ολόκληρος ο συνδυασμός.

Χρησιμοποιήστε αξιόπιστους πόρους που προσδιορίζουν την κλινική ένδειξη και το προϊόν ή ζητήστε από την εταιρεία να σας παράσχει το στέλεχος.

Η επιλογή του σωστού προβιοτικού απαιτεί μια στοχευμένη, βασισμένη σε στοιχεία προσέγγιση. Δεν πρόκειται για τη λήψη οποιουδήποτε «καλού βακτηρίου» και την ελπίδα για ένα γενικό όφελος για την υγεία. Αντίθετα, πρόκειται για τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης ανάγκης, την αντιστοίχισή της με ένα στέλεχος που έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί σε δοκιμές υψηλής ποιότητας, και τη χρήση αυτού του στελέχους στην κατάλληλη μορφή, δόση και χρονικό διάστημα. Αυτή η προσαρμοσμένη προσέγγιση διασφαλίζει όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά αυξάνει και την πιθανότητα επίτευξης ενός ουσιαστικού κλινικού αποτελέσματος